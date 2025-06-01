士林多元文化風采 穿梭古今交會的城市風景

【文・Ivy Tsou 攝影・楊彩成】

【圖・國立故宮博物院、台北市觀光傳播局、臺北表演藝術中心】

隨著2025雙北世壯運到來，來自世界各地的選手齊聚台北，除了參與賽事，也能順道遊歷台北城市風光。捷運士林、劍潭站串聯多處台北代表性景點，從藝術殿堂到特色夜市，都能讓旅人深刻感受台北的魅力。

士林官邸 城市花園避暑祕境

士林官邸包含正館與花園，為一處結合歷史、人文與景觀的休閒好去處。花園融合中西園藝風格，四季花卉輪番綻放，夏日千日紅、夏堇等草花綿延，綠意蔥蘢的生態水池，更布滿盛開金黃色花朵的台灣萍蓬草。此外，5月於新蘭亭舉辦的孤挺花展、6月的雨林植物展，則能讓旅客沉浸在豐富多樣的植物景觀中。

除了賞心悅目的花卉，士林官邸正館也值得一訪。正館為二層樓洋式建築，原為二戰後興建的外賓招待所，之後整修為先總統蔣中正與宋美齡住所，至今仍維持當年的廳室、書房布置，讓人得以一窺昔時的生活場景。此外，園內的凱歌堂曾是蔣氏夫婦做禮拜的場所，而慈雲亭位於福山之上，是遠眺觀音山與淡水河的賞景勝地。

國立故宮博物院 千年瑰寶殿堂

國立故宮博物院收藏的珍品「翠玉白菜」，吸引國內外旅客一睹風采。 （圖／國立故宮博物院）

國立故宮博物院典藏近70萬件珍貴文物，從精緻的翠玉白菜、逼真的肉形石，到銘文古雅的毛公鼎等鎮院之寶，每件展品皆承載深厚的歷史底蘊；而范寬《谿山行旅圖》、蘇軾《寒食帖》等書畫珍品，更是不容錯過的瑰寶。近年故宮也嘗試以數位科技演繹藝術展品，讓院藏珍品更貼近大眾生活。

而今年適逢故宮百週年院慶，故宮更攜手美國大都會博物館於6月中旬推出「從印象派到現代主義」特展，精選81件雷諾瓦、梵谷、塞尚、高更、秀拉、畢沙羅等大師作品，引領民眾在東西文化交融的藝術場域中，飽覽一場美學盛宴。

國立故宮博物院是探索千年人文、歷史及藝術的最佳去處。 （圖／國立故宮博物院）

臺北表演藝術中心 前衛創新當代劇場

曾獲CNN評選為全球最具顛覆性的八大建築之一，並被《時代》雜誌列為世界百大最佳景點的臺北表演藝術中心，以其前衛的銀色球體建築，成為台北的文化新地標。

臺北表演藝術中心規畫了三座各具特色的劇場空間，包含可靈活變換舞台的「藍盒子」、適合大型製作的「大劇院」，以及懸浮於建築外側的「球劇場」。館內更特別設置「參觀回路」，民眾可沿著環狀動線深入探索幕後空間，一窺劇場運作的日常。此外，臺北表演藝術中心今年特別於5月2日至6月8日於外部球體建築投影，宣傳北藝節目、士林周邊活動及2025雙北世壯運，吸引國內外旅客體驗台北的魅力。

臺北表演藝術中心有著前衛的建築造型，為台北的新地標。 （圖／臺北表演藝術中心）

士林夜市 活力城市熱鬧夜遊

士林夜市是台北的知名夜市之一，也是享受城市夜生活的絕佳去處，十分適合作為探索台北常民美食的起點。

曾獲米其林必比登推薦的藥燉排骨、生煎包和涼麵，讓聞香而來的老饕大快朵頤；冒著熱氣的鐵板燒及熱炒，則是讓人邊吃邊大呼過癮；大腸麵線、蚵仔煎、潤餅捲、雞排等小吃，同樣讓旅客的味蕾獲得滿足，不能錯過的還有炎炎夏日中消暑又甜蜜的豆花、青蛙下蛋和雪花冰。

士林夜市小吃店家林立，吸引許多民眾前來尋味。 （攝影／楊彩成）

品嘗美食之餘，夜市內的遊戲攤位也為旅客帶來不少樂趣，投籃機、射飛鏢、套圈圈等懷舊遊戲，吸引大人、小孩躍躍欲試，偶爾還能遇上街頭藝人表演，增添逛夜市的驚喜感。

藝術瑰寶、當代劇場、庭園之美與夜市美食，共譜士林豐富多元的面貌，旅客不妨放慢步調，在初夏時節來場文化漫遊。

❶士林官邸

台北市士林區福林路60號

正館 09:30～12:00、13:30～17:00

（週一休館）

02-2883-6340

公園 08:00～18:00

02-2881-2512

❷國立故宮博物院

台北市士林區至善路二段221號

09:00～17:00（6/14～10/12週一不休館）

02-2881-2021

❸臺北表演藝術中心

台北市士林區劍潭路1號

12:00～21:00（週一休館）

02-7756-3888

❹士林夜市

約為以慈諴宮為中心，延伸至文林路、基河路、小西街、小北街所圍區域

16:00～00:00

【完整內容請見《台北畫刊》680期】。