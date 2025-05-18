熱血追夢身影 力挺全民運動盛事

【文・Edith 攝影・賴智揚】

【圖・射箭弓場、洋蔥、AKIWEI太陽眼鏡、2025雙北世界壯年運動會執行委員會】

2025雙北世界壯年運動會吸引2萬5,000多名運動愛好者齊聚一堂，不僅有許多來自不同領域的代表，台北市政府也組隊出征，以實際行動力挺這場體育盛會，各路好手將以世壯運為舞台，展開追逐夢想的競技之旅。

百歲羽球好手林友茂推廣終身運動精神

高齡104歲的林友茂，年輕時就積極參與田徑、籃球、排球及太極拳等運動，50歲開始投身羽球運動的他，透露自己最享受揮拍殺球的樂趣，以及全場歡聲雷動的氣氛。這項堅持數十年的運動嗜好，更讓他榮登金氏世界紀錄全球最年長羽球運動員。

林友茂至今每週二、四早上必定到羽球場報到，與球友們對打一至二小時，健康長壽、精神奕奕的他，堪稱世壯運「終身運動」理念的最佳印證。他指出擁有健康的身體才能擁有長壽的樂趣，因此鼓勵大家響應世壯運的精神，建立規律運動習慣，享受因運動受益的美好生活。

射箭國手袁叔琪將於2025雙北世壯運射箭項目，展現運動生涯累積的實力。 （圖／射箭弓場）

奧運奪牌射手袁叔琪瞄準世壯運金牌

曾於雅典奧運取得佳績的射箭國手袁叔琪，現已從運動員身分轉為教練，對射箭熱情不減的她，將出戰2025雙北世壯運個人及混雙射箭比賽。袁叔琪表示，世壯運這類賽事強調運動過程的自我挑戰，以及藉由賽事增進國際友誼。她分享自己賽前每日完成射150支箭的訓練課表，並保持平常心應戰，期待在此次世壯運與其他選手切磋交流。

本屆世壯運以雙北為主場，也讓袁叔琪格外期盼將射箭金牌留在台灣。她表示，「世壯運提供一個絕佳的舞台，讓每個選手都能懷著喜愛運動的初衷完成比賽，無論以前在賽場上有何遺憾或未達成的目標，都有機會在世壯運開啟自己運動生涯的新篇章。」

吉董期待能在2025雙北世壯運站上台北大巨蛋的投手丘。 （圖／AKIWEI太陽眼鏡）

樂團主唱吉董邁向大巨蛋的棒球夢

熱中於馬拉松路跑的「董事長樂團」主唱吉董（吳永吉），近年成功挑戰超級鐵 人競賽，懷著這份挑戰自我的熱情，他報名參加2025雙北世壯運鐵人三項，並維持每週五天的規律訓練，要求自己隨時保持在最佳狀態。熱愛棒球的他更準備出賽世壯運的棒球項目，他表示自己平時練跑累積的體能，有助於在賽場上投球、控球的續航力，此次參賽更是為了圓夢──站上台北大巨蛋投手丘。

吉董也分享，雙北不但有河濱公園可以打棒壘球、跑步、騎自行車，各區也都有運動中心與健身房，對運動愛好者來說非常幸福，本屆世壯運在雙北舉行，正好能讓民眾親身感受雙北完善的運動環境與風氣。

熱愛跑步的洋蔥將於本屆世壯運拔河項目發揮平時鍛鍊的成果。 （圖／洋蔥）

音樂人洋蔥迎戰世壯運拔河賽

經常在社群發布運動紀錄的台灣樂團「玖壹壹」成員洋蔥，分享自己最初是為了減重才投入運動，並漸漸愛上在戶外跑步、騎自行車，之後更參加多場賽事，十分享受超越自我的成就感。

談及此次參加2025雙北世壯運拔河項目的契機，洋蔥透露，因為運動夥伴中有中華隊的拔河隊員，在朋友的號召下決定出賽。他表示，由於拔河過磅時全隊體重必須符合規定，因此賽前除了增加重訓的訓練量，也會同步進行飲食管理，期望在團隊共同努力下，能拿出最佳表現。趁著這波世壯運熱潮，洋蔥也鼓勵大家加入運動行列，「讓自己動起來、流流汗，相信會越來越健康。」

「台北隊」成員台北市副市長林奕華於河濱壘球場練習，響應2025雙北世壯運。 （圖／2025雙北世界壯年運動會執行委員會）

台北隊熱血力挺世壯運

「為了展現對2025雙北世壯運的重視與支持，台北市長蔣萬安也率市府團隊組織『台北隊』報名慢速壘球，團隊中更包含多位女性首長，以實際行動號召全民動起來。」身為台北隊一員的台北市副市長林奕華透露，「新北市政府也會組隊參賽，雙北不只要攜手辦好世壯運，更要在球場上來場熱血的PK賽。」

林奕華分享，首長們雖然公務繁忙，但還是盡可能排出時間練習，考量到每位隊員的體能狀況與運動能力不同，還特別安排專業教練提供指導，針對弱點加強訓練，同時提供比賽經驗與戰術策略。林奕華表示，「在訓練過程中，我們不僅累積團隊默契，也讓台北隊能以最佳狀態迎戰世壯運。」

除了各路好手同場較勁，周思齊、吳俊億、陳冠任等棒球選手更組成新球隊「山羊兄弟」參賽，而籃球員陳信安、射箭國手陳詩園、羽球女將程文欣及曾為柔道國手的金曲歌王蕭煌奇等亦將現身賽場。此外，還有14位90歲以上的選手參賽，完美詮釋世壯運「運動無界、人生無限」的精神，也歡迎所有人前往比賽現場為選手加油，為這場盛會注入更多熱情與活力。

競賽日程與地點

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【完整內容請見《台北畫刊》680期】。