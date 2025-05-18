開閉幕嘉年華 展演台灣繽紛文化

【文・Edith 攝影・王漢順 圖・新北市文化局、台北市文化局、2025雙北世界壯年運動會執行委員會】

2025雙北世界壯年運動會不僅是一場體育盛會，更是一場文化交流盛宴。率先登場的遊行踩街及分別於台北大巨蛋與新北市美術館舉行的開、閉幕式，將透過觸動人心的音樂、舞蹈、藝術裝置與數位科技，展現雙北與台灣精彩多元的面貌。

2025雙北世壯運開、閉幕典禮將分別於台北大巨蛋與新北市美術館舉行。 （圖／新北市文化局）

傳達多元混融的台灣特色

於台北大巨蛋登場的2025雙北世壯運開幕典禮，以「We share the same Sky」為題，傳遞共享、包容的精神，而其中聖火儀式將是典禮的一大亮點。開閉幕表演總製作人林昆穎透露，屆時將由五名來自運動、文化、永續、平權、科技等不同領域的代表人物，將象徵種子的物件放在舞台上，此時典禮現場的數位螢幕將同步呈現宇宙之樹萌芽茁壯、開枝散葉的景象。隨後，隱藏於棚頂的聖火裝置將垂懸下降，透過聲光科技與藝術裝置的結合，表現點燃聖火的場景，同時帶出貫穿開閉幕式的太陽意象，表達人們身處同一片天空下，不分族群、國籍、身分都能共融共好的寓意。

「開幕式節目的重點，在於傳達台灣文化與雙北城市特色。」林昆穎指出，老舊巷弄、政經中心與摩天大樓等元素並存，形成一種新舊混融、多元包容的台北風格，而這也是台灣島嶼文化的縮影，「台灣文化就在不停的融合與碰撞中，迸發出創新的樣貌，此種特質也會盡可能展現於每段節目中，例如安排街舞與廟會『娘傘陣』同台演出，藉此表現台灣特有的混融風格。」

金曲原民創作歌后ABAO阿爆將透過歌聲向世界傳達台灣之美。 （圖／2025雙北世界壯年運動會執行委員會）

打造運動文化嘉年華

開幕典禮第一段節目將以「歡聚的島嶼」為題，帶出台灣繽紛多元的面貌。林昆穎分享，開場將播映台灣人在人生諸多 重要時刻的歡聚片段，這些美好時刻能跨越不同族群與國籍，引起人們的共鳴。接著金曲原民創作歌后ABAO阿爆登場獻唱，透過歌聲傳達台灣土地豐饒之美，隨後還有台灣原住民族舞蹈、宮廟藝陣、流行街舞、變裝皇后等表演，展現台灣多元文化共融的特色。

林昆穎表示，延續前一段演繹台灣文化的精彩表演，第二段節目「熱血雙北」將以歌舞劇呈現雙北都會生活，下班人潮、車水馬龍的街景、廟宇、夜市、運動公園等日常風景，都將搬上台北大巨蛋舞台。此外，這段節目還會邀請桌球名將莊智淵及江宏傑登場，分享運動員對夢想的努力與堅持。

第三段節目「宇宙派對」則邀請觀眾沉浸於有如浩瀚宇宙的大巨蛋，享受這場運動與文化的嘉年華，人氣樂團「告五人」、比莉與周湯豪母子檔將接力登台，帶給民眾精彩的表演。林昆穎補充，開幕式也會播映世壯運於不同城市舉辦的動人瞬間，讓觀眾在回顧之際，也對即將展開的賽事充滿期待。

變裝皇后妮妃雅・瘋的演出，將展現台灣多元平權的力量。 （圖／2025雙北世界壯年運動會執行委員會）

連結全世界的文化力量

在結束長達兩週的賽事後，於新北市美術館舉行的閉幕式將以「We are the World」為題，傳達世界一體、團結共好的普世價值。林昆穎分享，開場將播映本屆世壯運的籌備花絮、賽事精華及選手的榮耀時刻。之後由台語嘻哈樂團「草屯囝仔」與南北管樂團登台演出，並邀請在本屆賽事寫下動人故事的百位選手走秀，讓觀眾重溫他們為世界帶來的感動。

林昆穎表示，閉幕式另一重要任務，就是將世壯運會旗交接給下一屆舉辦地 ─日本關西，屆時將有日本藝人帶來結合傳統與流行文化的演出。此外，排灣族創作歌手葛西瓦將獻唱本屆世壯運主題曲〈敬夢想〉、DJ RayRay則以台灣人耳熟能詳的歌曲帶動全場氣氛、變裝皇后妮妃雅・瘋將透過表演傳達台灣文化與多元平權的力量、台灣男團「Energy」則會邀請全場觀眾一起唱跳，最後在光雕展演及盛大煙火秀的熱鬧氣氛中落幕。

留下全民參與的城市記憶

除了開、閉幕式，開幕典禮當天下午5時還有「夢想壯年遊」活動，遊行隊伍將集結逾萬名參賽選手、隊職員及教練等人員，並安排表演團隊、企業加油團助勢，一路從台北市政府前行至國父紀念館，民眾不妨前來為選手們加油打氣。

本屆賽會為世壯運首次在亞洲舉行，民眾除了觀賞開閉幕典禮與運動賽事，若想留下世壯運的美好記憶，還能收藏周邊商品，包括以賽會吉祥物壯寶為設計核心的「壯寶系列」、融合時尚與運動生活風格的「運動休閒系列」，以及鋼珠筆、紀念徽章、熱炒杯等「紀念商品系列」，種類多元且各具特色，更展現台灣的創意與設計能量。

這場結合運動、科技、文化、藝術與觀光等多面向的運動盛會，將讓全球觀眾看見台灣的蓬勃朝氣與創新能量，並感受這片土地引以為傲的多元共融精神，寫下嶄新的精彩篇章。

2025雙北世壯運以吉祥物壯寶為設計核心，推出一系列周邊商品。 （圖／2025雙北世界壯年運動會執行委員會）

開幕典禮

5/17（六）19:00

台北大巨蛋

閉幕典禮

5/30（五）19:00

新北市美術館

開閉幕轉播

電視：民視無線台、緯來體育台

網路平台：YouTube「2025雙北世界壯年運動會」、四季線上世壯運專區、中天新聞網、東森新聞網

OTT播出平台：中華電信MOD、愛爾達OTT、LiTV、Hami Video、四季線上

世壯運 周邊商品專區

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【完整內容請見《台北畫刊》680期】。