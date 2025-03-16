台北休日藝文時光 發掘街區文化風景

【文・游姿穎、Edith 攝影・鄒保祥、五味稚子 圖・臺灣當代文化實驗場、朋丁、聲色Sounds Good】

台北市有豐富多元的藝文景點，無論是活化再造的歷史建築，或是隱身街角的特色書店、風格咖啡館，處處散發濃厚的文化氣息。假日不妨放下手機、遠離社群，跟著插畫家WHOSMiNG來場休日藝文之旅，細細品味台北的文化特色。

漫步探索 歷史文化厚實城市底藴

曾獲美國葛萊美獎提名最佳包裝設計的旅行風格插畫家WHOSMiNG，因喜歡在咖啡杯上描繪咖啡師身影，在社群受到許多注目，而自小在台北成長的他，也對這座城市有獨到的觀察。談及對台北藝文環境的看法，最令他有感的是近年文化古蹟的保存與活化，為這座城市的文化氛圍帶來轉變。WHOSMiNG認為，「如果能將城市裡的文化古蹟與地方特色融合設計美感保存下來，將能厚實城市的美學深度，也能吸引居民及旅客深入了解城市的歷史。」隨著文化資產保存觀念逐漸受到重視，台北有越來越多古蹟及歷史建築活化為藝文空間，適合旅客或居民閒步探索，重新認識這座城市。

「臺灣文學基地」保留日本時代的房舍建築與庭園，讓人彷彿置身於不同時空。 （攝影／鄒保祥）

深入街巷 發現活化再生藝文場域

台北有不少具規模的歷史建築群，活化後成為城市裡的生活美學場域。WHOSMiNG指出，坐落齊東街及濟南路一帶的日式房舍建築群「臺灣文學基地」，不僅留下城市的歷史記憶，也透過文學展覽及活動貼近民眾的日常。他分享，「走入臺灣文學基地的庭院，能看見無高樓遮蔽的美麗天色，讓人彷彿置身另一時空。除了欣賞建築本身的美感，還能聞到木造老屋散發的檜木香氣，過往台灣出口檜木的歷史與文化記憶，也隨之浮上心頭。」

從臺灣文學基地步行到「臺灣當代文化實驗場」，是WHOSMiNG喜愛的散步路線，此處前身為空軍總司令部基地，現已褪去嚴肅的軍事氛圍，轉化為舉辦當代藝術展覽及美學實驗的空間。他建議週末到建國花市或是東區遊逛後，可順道來此欣賞有趣的展覽或市集，而且園區戶外空間全日開放，入夜後也能在此散步或欣賞裝置藝術，是一處別具風情的夜間藝文景點。

「臺灣當代文化實驗場」經常舉辦具實驗性質的當代藝術展覽。 （圖／臺灣當代文化實驗場）

新舊交融 藝術成為日常生活風景

WHOSMiNG分享，除了文創園區，台北還有許多小型藝文空間、美術館及博物館，這些場所共同建構豐富的城市藝文環境，讓民眾能獲得多元的文化刺激與美學觀點。

「朋丁」展陳各式藝術類出版品，為藝術潮流匯聚的平台。 （圖／朋丁）

這類小眾藝術空間時常坐落於街巷內，其策展主題往往貼近日常生活，讓人在漫遊時就能感受濃厚的藝文氣息，像是位於中山區深巷老宅的複合式書店「朋丁」，店內精選國內外藝術、設計書籍及攝影集，更時常舉辦藝文展覽，是WHOSMiNG接收藝術新訊與觀點的管道；捷運中山站附近的「荒花」書店引進獨立出版品，也時常舉行創作展，同樣是他汲取靈感之處。除了複合式書店，位處林森北路巷弄的「濕地venue」串聯藝文展演、市集、體驗課程及音樂派對等活動，讓多元文化型態在此匯聚，也是WHOSMiNG感受台北創意與活力的去處。

咖啡館文化 承載城市藝文風情

台北隨處可見風格獨具、主題多元的咖啡館，這些咖啡館不僅塑造了台北聞名國際的咖啡文化，也是承載城市藝術人文底蘊的重要場所。

「聲色Sounds Good」擁有豐富的音樂收藏。 （圖／聲色Sounds Good）

咖啡館林立的永康商圈，是探索台北藝文風格的絕佳去處。WHOSMiNG不時造訪的音樂咖啡館「聲色Sounds Good」有黑膠、蟲膠、卡帶、CD等豐富收藏，也經常舉辦音樂主題之夜，是一處別具風情的藝文角落；而選物店「雲彩軒」有許多與在地職人聯名、充滿台灣特色的設計小物，讓人看見融入日常的藝文能量，也是他的私房景點之一。

「雲彩軒」精選許多台灣設計小物，展現貼近生活的藝文能量。 （攝影／五味稚子）

台北孕育著各式獨具風格的藝文場域，為漫遊者的日常帶來發掘新事物的樂趣，不妨於週末安排一趟藝文小旅行，探索台北精彩多樣的創意與活力。

【完整內容請見《台北畫刊》679期】。