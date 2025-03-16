尋味穆斯林美食 歡慶開齋時刻

【文・游姿穎、Edith 攝影・李智為、陳卓邦 圖・全家便利商店、台北市觀光傳播局】

作為多元文化融合之都，台北致力於打造友善穆斯林的環境，不僅多年來持續舉辦開齋節歡慶活動，更積極推廣穆斯林友善餐廳，讓穆斯林族群在台北也能安心享用美食，並讓民眾從更多元的面向認識穆斯林文化。

多元友善 最佳穆斯林旅遊城市

台北擁有多元的飲食風格，在地美食與異國料理在此交流匯聚，成為吸引觀光客前來的原因。近年穆斯林來台旅客人數持續攀升，台北的穆斯林友善旅館及景點數量不僅是全台之冠，2023年更被國際知名穆斯林旅遊推廣公司「新月評等」評選為「最有潛力穆斯林友善旅遊目的地城市獎──非伊斯蘭合作組織」。

「一千零一夜廚房」的「中東釀菜」用葡萄葉包裹牛肉與米飯餡料，並以香料燉煮出酸甜滋味，是伊朗的特色菜餚。 （攝影／陳卓邦）

中國回教協會副秘書長黑玉貞觀察到，台北四季氣候宜人且擁有便捷交通，加上人文薈萃、觀光景點眾多等優勢，本就是許多穆斯林旅客的觀光首選。「從景點、飯店到店家等許多場域，都有穆斯林友善環境認證，就連便利商店都設有穆斯林友善專區，更讓國內外穆斯林旅客感受到台北市的貼心。」加上台北市政府多年來持續舉辦「臺北開齋節歡慶活動」，不但吸引在台生活的穆斯林參與，也讓更多民眾認識穆斯林文化。

今年開齋節歡慶活動將在4月13日舉行，台北市觀光傳播局除了規畫精彩的舞台表演，也舉辦清真市集，預計將有異國料理、風格選物及旅宿等多元攤位。現場也設置文化體驗區，讓國內民眾透過Henna手繪、阿拉伯文書寫及甘美朗鼓樂等活動，深入了解穆斯林文化。另外，草地同樂區除可讓穆斯林朋友自由野餐，也開放點歌歡唱，一同沉浸於歡樂的氛圍。

全家便利商店「東南亞商品專區」提供穆斯林朋友安心的選擇。 （圖／全家便利商店）

淸眞認證 遵循規範的飮食文化

穆斯林族群的飲食文化十分嚴謹，黑玉貞表示，穆斯林的飲食規範遵循伊斯蘭教法，主要圍繞「清真」概念，意指「合法的」或「允許的」，也就是絕對不能使用「汙穢」、「對身體不好、不潔的」食材，也必須通過嚴謹的食材處理認證程序，才具有「清真認證」。

像是穆斯林教義中嚴格禁止食用已死去的動物、血液、豬肉和酒精，也不可食用蛇、蛙、猛禽等。此外，宰殺程序、烹調過程、添加物等都有嚴格的規範。黑玉貞解釋：「宰殺動物必須由穆斯林處理，而生產設備和器具必須保持清潔，避免與非清真物接觸，也禁止使用來源不明或可能含有非清真成分的添加劑和輔料等。」

「臺北開齋節歡慶活動」吸引不少穆斯林朋友前來歡聚野餐。 （資料照／台北市觀光傳播局）

為了讓到訪的穆斯林旅客擁有安心便利的旅遊體驗，台北市政府積極輔導餐廳參與清真認證，也有許多餐廳及旅宿提供部分清真餐點，是目前全台清真餐廳與清真友善餐廳數量最多的城市。除此之外，也有多所清真廚房提供清真認證的食品及調理包等，給予穆斯林旅客來源透明、成分安心、製程有保障且更多元的飲食體驗。

穆斯林帶路 發掘台北淸眞美味

在台北生活超過12年的土耳其YouTuber圖佳，經常在影片中分享台灣美食，他表示以往在台灣要找到清真飲食並不容易，但近年因穆斯林旅客及東南亞移工增加，加上國際商務人士來台等因素，使台北市的穆斯林友善餐廳變多，也增加了清真美食的多樣性。

龐大的穆斯林世界依據其地域及民情風俗各有不同飲食特色，在台北就可嘗到來自印度、伊朗及摩洛哥等地的清真料理，享受多元的異國飲食盛宴。圖佳也分享自己的台北清真美食名單，像是以香料入味的清真餐廳「印度香料王」與「阿里巴巴的廚房」都深得圖佳喜愛。他分享，來阿里巴巴的廚房點上一桌什錦燒烤、蔬菜咖哩餃、香料雞肉咖哩和芒果優格等餐點，就能嘗到滋味豐盛且道地的印度傳統料理。

中東料理也是清真美食的一環，圖佳推薦老闆和主廚都是伊朗人的「一千零一夜廚房」，店家提供台灣少見的伊朗料理，像是中東釀菜、石榴醬核桃燉牛肉等招牌菜，以及傳統波斯甜點「芬尼」（Fereni），此種加了玫瑰水與小豆蔻的米布丁，香氣十足且口感濃郁。另一家清真餐廳「塔吉摩洛哥料理」，提供北非特色的陶鍋燉煮料理，像是燉得軟嫩入味的羊膝就深受饕客喜愛。

土耳其YouTuber圖佳推薦「阿里巴巴的廚房」，可一次品嘗多種印度料理。 （攝影／李智為）

造訪台北當然不能錯過牛肉麵，圖佳最常光顧的是「張家清真黃牛肉麵館」，他分享剛到台北念書時，第一次吃到的清真牛肉麵就來自這家店，紅燒牛肉麵、水餃和鍋貼都是他吃不膩的美味。圖佳還特別推薦「炸雞大獅」，這家獲得清真認證的速食店提供美味的炸雞排，也是值得一試的美食。

隨著穆斯林旅客及新住民數量逐日增多，不僅豐富了台北的文化面貌，一般民眾與穆斯林族群也能透過美味的清真料理，感受台北多元友善的城市特色。

2025臺北開齋節歡慶活動

4/13（日）11:00-17:00

大安森林公園

https://www.travel.taipei/zh-tw/event-calendar/details/61991

【完整內容請見《台北畫刊》679期】。