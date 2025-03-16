通往圓山的時光列車 循著城市軌跡旅行
【文・Ivy Tsou】
【攝影・王漢順、鄒保祥、杭大鵬】
【圖・財團法人台北保安宮】
沿著捷運圓山站周邊漫遊，有如穿梭於不同時空，無論是融合人文美學的現代建築、重獲新生的日式房舍或承載百年信仰的廟宇，都是城市發展的見證，更訴說傳統與當代交織的故事，每個角落都蘊含台北獨特的記憶，等待旅人細細探索。
王大閎建築劇場 建築與藝術的對話
由臺北市立美術館營運的王大閎建築劇場，是戰後台灣深具代表性的現代建築，原為「建築詩人」王大閎於1953年設計的建國南路自宅，原址拆除後，2017年於花博公園美術園區內摹擬重現，讓民眾能親身感受王大閎所設計的生活空間場景。
建築外觀以紅、黑、白三色展現簡潔典雅的設計語彙；室內圓形月洞窗與格狀窗櫺的組合，巧妙融合東方傳統與現代風格；客廳及餐廳的落地窗門框則採用上下軸承支撐，減少視覺阻隔，使光影自然流動，營造通透且開放的空間氛圍。
欣賞這處建築作品後，還可至一旁的「王大閎書軒」休憩，此處除了提供咖啡輕食，也陳列建築、藝術類選書，並舉辦藝文展演及主題講座等活動，讓民眾得以深入體驗建築美學的魅力。
臨濟護國禪寺 城市中的靜謐角落
於1911年落成的臨濟護國禪寺，由日本僧人得庵玄秀禪師於來台弘法時所建，不僅是台灣唯一官方冠名「護國」的佛寺，也是臨濟宗妙心寺派在台灣的根本道場，承載超過百年的歷史記憶。
寺院現存的大雄寶殿與山門均為古蹟，大雄寶殿採用台灣檜木建造，屋頂為二重簷歇山頂結構，從刻有「鎮」字的軒丸瓦、鬼瓦裝飾，到六角石砌基座支撐的木造殿宇，處處皆展現深厚的工藝價值；鐘樓山門則為單簷歇山式屋頂，流露濃厚的日本禪宗建築風格。
1984年因都市計畫拓建街道，寺院大殿北移並轉換方向，由坐北朝南改為坐東向西，並以玉門街為出入口，也因此改變山門進入正殿的軸線，形成現今山門與大雄寶殿錯落相對的特殊格局。如今這座延續百年歷史的禪寺成為繁鬧城市中的清幽勝地，也是民眾參拜禮佛、沉澱心靈的好去處。
圓山驛 百年車站宿舍新生
鄰近捷運圓山站的「圓山驛」（円山駅），建物前身為鐵路局北淡線圓山站宿舍，約建於1900年，見證北淡線的歷史變遷。淡水線鐵道（北淡線）於1901年通車，為當時台北城往來淡水的重要鐵路支線，其中圓山站即為運載旅客的站點之一。隨著北淡線於1988年停駛、鐵路基地改建為捷運淡水信義線，圓山站宿舍一度荒廢，近年透過台北市文化局「老房子文化運動計畫」，活化轉型為日式屋台料理餐廳，為老宅注入新生命。
圓山驛保留原先的日式木造建築特色，加上內部的和風門窗等元素，讓人彷彿回到百年前的時光。餐廳提供關東煮、天婦羅等日式屋台料理，並設置日本清酒販賣機，營造濃厚的日式氛圍。乍暖還寒時節，一碗熱騰騰的關東煮，搭配酥脆的炸物與溫熱清酒，更添暖意。此外，餐廳展示著北淡線與日式宿舍的歷史資料及老照片，讓顧客在享受美食的同時，也能了解台北鐵道發展的軌跡。
大
龍峒保安宮 傳承百年信仰文化
創建於清乾隆年間的大龍峒保安宮，供奉醫神保生大帝，是北台灣重要的信仰中心。廟宇坐北朝南，擁有完整的三殿回字型格局，並以細緻的木雕、彩繪與交趾陶裝飾，充分展現工藝之美。而廟宇對面「鄰聖苑」的水池、曲橋等庭園造景，更是民眾休憩放鬆的祕境。
農曆3月15日為保生大帝聖誕，大龍峒保安宮每年會舉辦盛大的保生文化祭，為傳統廟會文化融入現代元素。「2025保生文化祭」將於4月2日登場，除了開鑼式、宴王祭及隆重肅穆的聖誕三獻禮，活動期間廟埕戲台將輪番上演歌仔戲、布袋戲及北管演奏等民間劇場，並重現象徵辟邪的施放火獅儀式，另外也規畫古蹟導覽、宗教講座與美術展覽等活動。無論是虔心參拜、悠閒漫步或參與廟會慶典，都能在此體驗傳統與當代交融的魅力。
捷運圓山站周邊展現台北多元而深厚的文化底蘊，旅客不妨放慢步調，安排一場穿越時光的文化漫遊。
飲酒過量，有害健康
❶ 王大閎建築劇場
台北市中山區中山北路三段153號
（臺北市立美術館南側）
09:30～17:30（週一休館）
02-2595-7656
❷ 臨濟護國禪寺
台北市中山區玉門街9號
07:30～16:00（開放參拜時間）
02-2594-8308
❸ 圓山驛
台北市大同區酒泉街9巷13號
16:00～22:00（週五、週六 16:00～23:00）
02-2595-7871
❹ 大龍峒保安宮
台北市大同區哈密街61號
06:00～21:00
02-2595-1676
保生文化祭
4/2（三）～6/15（日）
民間劇場──家姓戲
4/2（三）～4/25（五）19:00~21:30
藝陣表演
4/11（五）15:00-18:00
施放火獅
4/11（五）19:00-19:30
保生大帝聖誕三獻禮
4/12（六）
https://www.baoan.org.tw/activities.php
【完整內容請見《台北畫刊》679期】。
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