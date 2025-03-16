通往圓山的時光列車 循著城市軌跡旅行

【文・Ivy Tsou】

【攝影・王漢順、鄒保祥、杭大鵬】

【圖・財團法人台北保安宮】

沿著捷運圓山站周邊漫遊，有如穿梭於不同時空，無論是融合人文美學的現代建築、重獲新生的日式房舍或承載百年信仰的廟宇，都是城市發展的見證，更訴說傳統與當代交織的故事，每個角落都蘊含台北獨特的記憶，等待旅人細細探索。

王大閎建築劇場 建築與藝術的對話

由臺北市立美術館營運的王大閎建築劇場，是戰後台灣深具代表性的現代建築，原為「建築詩人」王大閎於1953年設計的建國南路自宅，原址拆除後，2017年於花博公園美術園區內摹擬重現，讓民眾能親身感受王大閎所設計的生活空間場景。

建築外觀以紅、黑、白三色展現簡潔典雅的設計語彙；室內圓形月洞窗與格狀窗櫺的組合，巧妙融合東方傳統與現代風格；客廳及餐廳的落地窗門框則採用上下軸承支撐，減少視覺阻隔，使光影自然流動，營造通透且開放的空間氛圍。

欣賞這處建築作品後，還可至一旁的「王大閎書軒」休憩，此處除了提供咖啡輕食，也陳列建築、藝術類選書，並舉辦藝文展演及主題講座等活動，讓民眾得以深入體驗建築美學的魅力。

臨濟護國禪寺為日本時代建造的木構佛寺建築。 （攝影／王漢順）

臨濟護國禪寺 城市中的靜謐角落

於1911年落成的臨濟護國禪寺，由日本僧人得庵玄秀禪師於來台弘法時所建，不僅是台灣唯一官方冠名「護國」的佛寺，也是臨濟宗妙心寺派在台灣的根本道場，承載超過百年的歷史記憶。

寺院現存的大雄寶殿與山門均為古蹟，大雄寶殿採用台灣檜木建造，屋頂為二重簷歇山頂結構，從刻有「鎮」字的軒丸瓦、鬼瓦裝飾，到六角石砌基座支撐的木造殿宇，處處皆展現深厚的工藝價值；鐘樓山門則為單簷歇山式屋頂，流露濃厚的日本禪宗建築風格。

1984年因都市計畫拓建街道，寺院大殿北移並轉換方向，由坐北朝南改為坐東向西，並以玉門街為出入口，也因此改變山門進入正殿的軸線，形成現今山門與大雄寶殿錯落相對的特殊格局。如今這座延續百年歷史的禪寺成為繁鬧城市中的清幽勝地，也是民眾參拜禮佛、沉澱心靈的好去處。

前身為車站宿舍的「圓山驛」轉型成提供關東煮的日式料理店。 （攝影／鄒保祥）

圓山驛 百年車站宿舍新生

鄰近捷運圓山站的「圓山驛」（円山駅），建物前身為鐵路局北淡線圓山站宿舍，約建於1900年，見證北淡線的歷史變遷。淡水線鐵道（北淡線）於1901年通車，為當時台北城往來淡水的重要鐵路支線，其中圓山站即為運載旅客的站點之一。隨著北淡線於1988年停駛、鐵路基地改建為捷運淡水信義線，圓山站宿舍一度荒廢，近年透過台北市文化局「老房子文化運動計畫」，活化轉型為日式屋台料理餐廳，為老宅注入新生命。

圓山驛保留原先的日式木造建築特色，加上內部的和風門窗等元素，讓人彷彿回到百年前的時光。餐廳提供關東煮、天婦羅等日式屋台料理，並設置日本清酒販賣機，營造濃厚的日式氛圍。乍暖還寒時節，一碗熱騰騰的關東煮，搭配酥脆的炸物與溫熱清酒，更添暖意。此外，餐廳展示著北淡線與日式宿舍的歷史資料及老照片，讓顧客在享受美食的同時，也能了解台北鐵道發展的軌跡。

歷史悠久的大龍峒保安宮為北台灣重要的信仰中心。 （攝影／杭大鵬）

大

龍峒保安宮 傳承百年信仰文化

創建於清乾隆年間的大龍峒保安宮，供奉醫神保生大帝，是北台灣重要的信仰中心。廟宇坐北朝南，擁有完整的三殿回字型格局，並以細緻的木雕、彩繪與交趾陶裝飾，充分展現工藝之美。而廟宇對面「鄰聖苑」的水池、曲橋等庭園造景，更是民眾休憩放鬆的祕境。

保生文化祭邀請民俗藝陣演出，讓民眾認識傳統藝陣文化之美。 （資料照／財團法人台北保安宮）

農曆3月15日為保生大帝聖誕，大龍峒保安宮每年會舉辦盛大的保生文化祭，為傳統廟會文化融入現代元素。「2025保生文化祭」將於4月2日登場，除了開鑼式、宴王祭及隆重肅穆的聖誕三獻禮，活動期間廟埕戲台將輪番上演歌仔戲、布袋戲及北管演奏等民間劇場，並重現象徵辟邪的施放火獅儀式，另外也規畫古蹟導覽、宗教講座與美術展覽等活動。無論是虔心參拜、悠閒漫步或參與廟會慶典，都能在此體驗傳統與當代交融的魅力。

捷運圓山站周邊展現台北多元而深厚的文化底蘊，旅客不妨放慢步調，安排一場穿越時光的文化漫遊。

飲酒過量，有害健康

❶ 王大閎建築劇場

台北市中山區中山北路三段153號

（臺北市立美術館南側）

09:30～17:30（週一休館）

02-2595-7656

❷ 臨濟護國禪寺

台北市中山區玉門街9號

07:30～16:00（開放參拜時間）

02-2594-8308

❸ 圓山驛

台北市大同區酒泉街9巷13號

16:00～22:00（週五、週六 16:00～23:00）

02-2595-7871

❹ 大龍峒保安宮

台北市大同區哈密街61號

06:00～21:00

02-2595-1676

保生文化祭

4/2（三）～6/15（日）

民間劇場──家姓戲

4/2（三）～4/25（五）19:00~21:30

藝陣表演

4/11（五）15:00-18:00

施放火獅

4/11（五）19:00-19:30

保生大帝聖誕三獻禮

4/12（六）

https://www.baoan.org.tw/activities.php

【完整內容請見《台北畫刊》679期】。