偶像同款旅行 台北追星迷指南

【文・Edith 攝影・林煒凱、李智為】

【圖・捌伍添第、牛肉麵．雞湯、台北市文化局】

近年不少韓國綜藝節目及偶像MV在台北取材，許多明星來台工作之餘也會順道探訪台北美食與景點，在應援文化盛行的當下，粉絲們紛紛跟隨偶像的腳步造訪城市景點，串聯起台北的魅力星圖。

明星帶路的美食之旅

台北有著豐富多樣的飲食面貌，街頭小吃與餐廳料理各具特色，成為國外旅客造訪台北的一大誘因。台北的美食近年更頻繁出現於韓星私訪行程、韓國綜藝節目與藝人經營的自媒體中，成為國內外粉絲關注的焦點。

匯聚平價、美味、多樣化等特色的夜市，不但是台灣飲食文化的縮影，更充滿在地生活氣息，幾乎是明星造訪台北的必遊景點。例如韓國美食家白種元主持的《街頭美食鬥士2》就在廣州街夜市的「脆皮蚵仔煎」取材，飽滿鮮蚵搭配酥脆餅皮令人食指大動。而韓國實境節目《黑白大廚》中的名廚鄭智善、演員金淑與羅美蘭，於去年造訪寧夏夜市的「圓環邊蚵仔煎」及「林振櫂燒麻糬」，一行人也沿路品嘗美食，吃得十分過癮。來台拍攝《跟著大明尋味》的韓國綜藝節目製作人羅暎錫與演員金大明，則坐在士林夜市街邊的「阿益鐵板燒」大啖現炒熱食與高粱酒，兩人吃得酣暢飽足的同時，也十分享受台北夜市的喧鬧氣氛與人情味。

牛肉麵是台北享譽國際的代表美食之一，也是深受韓星青睞的料理。韓國男團Super Junior成員銀赫就曾造訪西門町老牌店家「建宏牛肉麵」，另一知名男團BIGBANG成員太陽與女歌手SOMI則在音樂節活動後，特地至「牛肉麵．雞湯」享用消夜。白種元則推薦北投的「吳家牛肉麵」，盛滿牛腱肉、牛肚和牛筋的「牛三寶麵」，加上大量酸菜與醬料更添豐富滋味。韓國影后金高銀和李智雅主持的《酒路旅行》在台北尋找料理與酒的搭配靈感，其中一站就在東區的「天下三絕」，牛肉麵濃郁的番茄湯頭與厚實軟嫩的肉塊，便讓李智雅讚不絕口。

韓國演員孫藝真曾至「捌伍添第」用餐，並在IG分享自己喜愛的「焗釀鮮蟹蓋」。 （圖／捌伍添第）

牛肉麵是許多韓星造訪台北必嘗的美食。 （圖／牛肉麵．雞湯）

除了夜市、街邊小店等平價美食，台北還有不少特色餐廳能滿足韓星的味蕾。早已享譽國際的「鼎泰豐」是許多韓星的首選，而位於台北101大樓的「捌伍添第」，其小籠包、炒飯及焗釀鮮蟹蓋等餐點，同樣獲得不少藝人喜愛，如韓國影后孫藝真、宋慧喬都曾在IG打卡分享。因出演熱門韓劇而獲得大批台灣粉絲喜愛的演員金智媛，去年來台即私訪金山南路的「享鴨」，品嘗用櫻桃鴨製成的全鴨料理。Super Junior成員圭賢則在Vlog中介紹愛店「KITKIT創意川食」，更推薦將招牌菜色「蒼蠅頭」鋪在炒飯上食用，搭配冰涼啤酒堪稱一大享受。

吸引偶像駐足的打卡景點

許多國外明星會在社群媒體分享旅行台北的影像，這些不經意的片段，總讓粉絲感到十分驚喜，相關景點也成為粉絲的追星打卡地標。

信義計畫區遍布金融大樓、百貨商場，為國內外旅客感受台北都會魅力的絕佳去處，而此處最具代表性的國際地標台北101大樓及入口處的裝置藝術《LOVE》，就吸引Super Junior成員銀赫、2PM成員玉澤演、歌手IU在此留影，而有路跑習慣的玉澤演，更曾在慢跑經過台北市政府時自拍打卡留念。

有別於摩登新廈，信義商圈周邊小巷還可見台北101大樓與步登公寓並存的場景，此種積澱漫長歲月、新舊交錯的景觀，對許多外國旅客來說別具魅力。位於信義區松仁路253巷的「竹村居酒屋」，因台灣偶像劇在此取景而成為熱門景點，韓國演員金宣虎訪台時，就曾在這條小巷留下自己與台北101大樓一同入鏡的畫面。

在松仁路253巷可捕捉台北新舊共存的景象，韓國演員金宣虎曾在此留影。 （攝影／李智為）

盈滿台式情懷的MV場景

近年韓國來台旅遊人數攀升，並在社群媒體興起新的流行詞彙「台灣感性」，充滿生活氣息的小巷、老招牌、鐵窗花、步登公寓，在許多韓國旅客眼中都帶有滿滿的台灣青春愛情戲劇般浪漫感性的氛圍。韓國人氣女團ITZY成員申有娜在演唱會後，於IG發布一系列在萬華廣州街223巷拍攝的照片，充滿台灣味的巷弄、冰店與茶館招牌，都是尋常的在地風景，卻具有讓偶像駐足留影的魅力。

這波台灣旅遊熱潮與台灣感性氛圍，更吸引韓國偶像團體來台拍攝MV。以「Y2K」千禧年青春復古風格風靡全亞洲的韓國女團NewJeans，去年發行的專輯主打歌〈How Sweet〉MV就在台灣取景，成員們穿梭遊逛萬華的雜貨店「慶豐商店」、雀躍跑過有50年歷史的華江整建住宅天橋，也在民生社區富錦街429巷熱舞，所到之處皆留下充滿青春魅力的身影。

華江整建住宅天橋是韓國女團NewJeans的MV拍攝地點。 （圖／台北市文化局）

而去年一出道就獲得矚目的韓國女團ILLIT，則在台北拍攝首張專輯《SUPER REAL ME》的宣傳影片，影片中成員們漫步於台北街巷，出現在捷運辛亥站月台、文山區的興泰公園及隱身於巷弄民宅間的古早味冰店「北門鳳李冰」，隨著偶像嬉遊的腳步，也讓台灣粉絲重新看見蘊藏在台北日常風景中的魅力。

韓國人氣男團EPEX去年發布的〈Breathe in Love〉MV同樣在台灣取景，影片中成員在小巷中朝著台北101奮力奔跑，也出現於西門町美國街、麥帥橋下河濱公園籃球場等地，少年們躍動的身影與快速變換的場景，讓這支MV盈滿青春電影氛圍。

無論是街頭小吃或創新菜色、摩登地標或尋常巷弄，台北的多元樣貌在偶像光環映照下，引起國內外粉絲高度注目，帶動粉絲們跟著偶像來場「同款」旅行，親身體驗台北的精彩。

【完整內容請見《台北畫刊》679期】。