追星文化探索 粉絲應援新場景

【文・Edith 攝影・李智為 圖・LivingRoom客廳咖啡、IU李知恩I&U愛나台灣應援首站】

隨著韓國的「應援文化」傳入台灣，台北也開始出現有別以往的追星場景。為偶像應援的燈箱廣告、看板、多媒體宣傳車及生日咖啡廳活動，成為街頭風景，這股影響力更帶動跨國文化交流，為台北帶來另一番活力。

社群傳播帶動全民追星

過往追星行為被視為青少年專屬的文化，但現今已成為跨越年齡層的主流現

象。韓流雜誌前總編輯「Cake蛋糕小姐」表示，偶像明星經由歌唱、舞蹈或演戲展現魅力、獲得觀眾認同，進而成為粉絲追隨的對象。另一方面，粉絲也透過對偶像投射的情感得到心理慰藉，種種因素促使追星文化蓬勃發展。

網路及社群媒體的普及，則進一步使追星成為粉絲日常生活的一部分。Cake蛋糕小姐分享，現在許多偶像努力經由社群媒體分享日常生活點滴，粉絲得以透過社群看見偶像在正式表演場合外的樣貌，也讓偶像的存在就如身邊朋友般親切。而偶像發行專輯時，粉絲只需打開音樂串流平台，就能全球同步聽到發行的新曲，並立刻在偶像的社群給予回饋，使得粉絲與偶像的關係更加親近。

韓國男團M.O.N.T在台北舉行演唱會期間，特地前往「客廳咖啡」與粉絲見面。 （圖／LivingRoom客廳咖啡）

深入都市生活的追星場景

近年「韓流」席捲世界、台灣的韓星粉絲數量激增，源於韓國的應援文化也傳入台灣，改變了台灣追星文化的樣貌。

本身就是資深追星粉絲的「LivingRoom客廳咖啡」店長陳顥尹認為，參加演唱會與見面會是追星應援最重要的一環，即使社群媒體讓偶像不再遙不可及，但粉絲仍期盼與偶像見面互動。陳顥尹指出，「參與演唱會、見面會和簽售會這類實體活動，能讓粉絲對偶像的情感得到直接回饋。」此外，演唱會期間，場館周邊飄揚著應援街旗，並有粉絲集資租借的多媒體廣告車繞場宣傳，場內粉絲則舉著立牌、專屬手燈及手幅等應援物，表達對偶像的喜愛之情。

韓國應援文化還為台北帶來更多不一樣的追星場景，在觀光人潮較多的捷運站點、交通樞紐或百貨商圈，不時可見粉絲集資刊登對偶像表達生日祝福的廣告。例如韓國歌手IU去年生日時，捷運台北101／世貿站附近、台北車站出口及東區商圈等地的電視牆都能看見應援廣告，中山地下街更有一整排播放生日祝福的數位看板。

近年台北更開始出現韓國行之有年的「咖啡應援餐車」，例如Super Junior成員銀赫生日時，台灣粉絲取得官方經紀公司同意，與韓國同步推出生日應援行動餐車，發售韓式糖餅並附贈應援小物。陳顥尹指出，「對粉絲來說，購買偶像的周邊商品，只是一般的消費者，但是集資為偶像做廣告宣傳，則會讓自己成為宣傳偶像的參與者，產生更深刻的認同感，所以才會發展出種種應援文化。」

粉絲推出為Super Junior成員銀赫精心布置的生日應援餐車。 （圖／LivingRoom客廳咖啡）

凝聚粉絲的應援咖啡廳

此外，韓國應援文化中十分具代表性的「生日應援咖啡廳 」，更在台北形成別具特色的新興產業。應援咖啡廳是粉絲慶祝偶像生日、出道週年紀念日及新戲上映的聚會場合，現場布置成偶像展覽間，並提供偶像小卡、吊飾、鑰匙圈等各式應援小物及粉絲自製分享的偶像結緣品。

陳顥尹觀察，2017年左右K-pop風靡全亞洲，並廣受台灣粉絲喜愛，應援咖啡廳便在此潮流下出現於台北，並因前幾年的COVID-19疫情而成長。疫情期間粉絲不能出國參與偶像活動，韓星也無法來台，但追星族群仍需要可以交流聚會的場所，因此促成了應援咖啡廳產業的興起，之後更在中山、大安及信義區等流行文化蓬勃的區域，形成新興產業面貌。

陳顥尹說明，應援咖啡廳與一般餐飲業不同，主要提供粉絲們應援與交流的場所，甚至有時偶像也會到場會見粉絲。例如今年初韓國男團M.O.N.T來台舉辦演唱會，即應邀前往客廳咖啡與粉絲互動，吸引忠實粉絲到場應援。

應援咖啡廳服務的對象並不侷限於韓星粉絲，後來也衍生出包括動漫、手遊、選秀節目、台灣舞台劇、陸劇的粉絲群體。陳顥尹舉例，客廳咖啡就曾舉行粉絲為《灌籃高手》角色策畫的「宮城良田誕生祭」、台灣BL劇《新社員》十週年應援咖啡活動等，甚至發展出融合在地文化的「神明生日咖啡應援」。

中山地下街的數位看板播放韓國歌手IU的生日應援廣告。 （圖／IU李知恩I&U愛나台灣應援首站）

陳顥尹補充分享，「粉絲認為追星是自己與偶像之間的緣分，所以在搶演唱會門票前，很多粉絲會去艋舺龍山寺或台北霞海城隍廟拜月老、西門町天后宮拜媽祖，並以偶像小卡、演唱會座位圖及甜食作為供品，心願成真的粉絲還會舉辦神明生日咖啡應援作為還願，算是一種從台灣信仰延伸出來的應援文化。」

台北具包容性、匯聚流行娛樂潮流的特質，使韓國應援文化在此蓬勃發展，並創造出嶄新面貌，而創意十足的應援方式與新興產業，更為台北注入豐沛的活力。

【完整內容請見《台北畫刊》679期】。