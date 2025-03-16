粉絲經濟潮流 城市追星嘉年華

【文・Edith 攝影・蔡耀徵 圖・杰威爾音樂、聲動娛樂】

知名歌手舉辦演唱會，總吸引成千上萬粉絲到場支持，甚至不惜成本跨國追星，也帶動起演唱會經濟。在台北大巨蛋啟用後，台北多了一處舉辦大型演唱會的場地，從去年的天王周杰倫、天后張惠妹，到今年的韓國歌手泰妍、「上帝美聲」安德烈・波伽利將在大巨蛋接力開唱，揭示台北迎來追星經濟的黃金年代。

演唱會潮流席捲全球

台北演唱會潮流開始風起雲湧，可從近十年蓬勃發展的粉絲經濟說起。從事娛樂產業長達35年的資深媒體人王莉茗指出，在港星當紅的1990年代，台灣的追星族就會包車跟隨偶像、組織分區後援會、觀賞演唱會、參加專輯簽售會等，可視為粉絲經濟的雛形。直到近十年韓國的應援文化透過網路傳播蔓延至全亞洲，各地粉絲紛紛仿效，除了購買藝人的音樂作品及周邊商品，更多了集資購買應援看板、廣告及燈箱等宣傳偶像的消費行為，進一步擴大粉絲經濟的規模。

「粉絲經濟其實是一種信仰追隨的文化行動。」王莉茗分析，粉絲不但會追隨、模仿偶像在自媒體分享的生活與理念，也願意為偶像的一切買單，進而形成龐大的經濟效益。在現今多以數位方式聆聽音樂、實體CD已漸被取代的消費趨勢下演唱會已成為粉絲經濟的核心，尤其COVID-19疫情期間實體演藝活動停擺，這股蓄積三年的能量於疫後大爆發，形成席捲全球的演唱會熱潮。

台北的演唱會經濟即在這座城市特有的條件上，乘著這股風潮興起。王莉茗指出，台北有台北大巨蛋、台北小巨蛋、臺北流行音樂中心等大型演唱會場地，也有台北國際會議中心、南港展覽館等中小型場館，還有各式音樂表演空間，而且這些演出場地都位於交通便利處，除了吸引國外藝人來此舉辦活動，也為粉絲提供友善的追星環境。

追星盛事活絡在地經濟

2023年底啟用的台北大巨蛋為台灣首座4萬席多功能室內體育館，除了已舉辦多場國際性棒球賽事，場地也能滿足大型演唱會需求，如去年12月周杰倫、張惠妹接力在台北大巨蛋開唱，即為台北的演唱會經濟熱潮揭開序幕。

演唱會經濟從前端的售票、場租、硬體設備到周邊商品的販售，以及因為參加演唱會所延伸出的交通、餐飲、住宿、購物及娛樂等需求，每一環節都能帶來可觀的經濟效益。台北市東區商圈發展協會榮譽理事長韓修和便分享，周杰倫、張惠妹演唱會期間，東區商圈的旅宿及餐飲業者推出演唱會主題房型、主題套餐，演唱會當日則有許多餐飲店家延長營業時間，甚至營業至凌晨4時才打烊。此外，東區商圈也舉辦藝人主題市集、販售演唱會周邊商品，並有上百間特約店家與台北市政府合作推出折抵券，讓民眾在觀賞演唱會之餘，也能遊逛台北的特色商圈與夜市。受惠於這波演唱會經濟，東區商圈的人氣與買氣皆明顯復甦。

台北市政府指出，去年周杰倫4場演唱會期間，大巨蛋周邊的信義區、大安區及松山區旅館幾乎滿房，而粉絲為觀賞一場演唱會所支出的相關費用，平均一人約新台幣1萬1,475元，若扣除門票，每人平均消費約6,915元，以此推估周杰倫演唱會所創造的總經濟效益超過17億元。而張惠妹5場演唱會期間適逢耶誕與跨年活動，更匯聚龐大的人潮與買氣，推估帶來超過22億9,000萬元的經濟效益。

粉絲旅遊探索城市魅力

實際參與周杰倫、張惠妹演唱會的王莉茗也分享，演唱會當日從中午開始，大巨蛋周邊及東區商圈的餐廳幾乎間間客滿、街道擠滿人潮，購買藝人周邊商品的排隊人龍則從大巨蛋的下沉廣場延伸至忠孝東路與光復南路口，街上還可見不少全身穿戴明星周邊商品的「鐵粉」。演唱會散場後，則有大量人潮移往東區吃消夜，或意猶未盡前往KTV狂歡。由日至夜，整個東區洋溢著大型派對的熱鬧氣氛。

王莉茗建議，未來可串聯大巨蛋周邊的松山文創園區、東區及信義商圈，創造流行娛樂文化場域，提供更多娛樂選項，成為追星粉絲來台北必訪聖地。此外，還可藉由演唱會發展「粉絲旅遊」，善用台北市便利的交通、完善的生活機能、多樣化的旅宿選擇等優勢，結合演唱會特性、藝人故事與台北影視文化場景，推動主題旅行路線或夜間觀光，讓粉絲在觀賞演唱會之餘，也能滿足追星的期待。

她指出，藝人出生地的周邊景點、求學時期經常光顧的小吃店、正式出道日的演出舞台等，都能訴說一位歌手的故事。例如樂團五月天主唱阿信出生於北投，便可結合北投特色景點，並搭配捷運進一步發展演唱會專屬的旅遊套裝行程，讓國內外粉絲來台北看演唱會時，也能安排兩天一夜或三天兩夜的旅行，追隨偶像腳步走訪台北景點，體驗更多追星樂趣。

張惠妹大巨蛋演唱會湧入大量粉絲，也帶動大巨蛋周邊的經濟效益。 （圖／聲動娛樂）

跨局處合作完善觀賞體驗

在周杰倫與張惠妹的音樂魅力席捲全台之際，台北市政府也展開跨局處合作，於演唱會期間成立應變中心，協調相關事宜及散場疏運，讓參與盛會的粉絲都能安全、順利地離場。

而對於熱門演唱會一票難求、黃牛行為層出不窮的情形，台北市政府還成立「黃牛防治專案小組」追查違法行為，只要在網路上架、陳列、兜售超過票面金額的演唱會門票，或是將門票綁定其他物品，如玩具公仔等變相加價轉售，不論是否成功交易都已違法，將面臨原票價十至五十倍罰款。此外，台北市政府也鼓勵業者採行演唱會實名制，保障粉絲們權益。

五月天樂團主唱阿信出生於北投，粉絲除參加演唱會也可安排走訪溫泉博物館等北投知名景點。 （攝影／蔡耀徵 ）

與此同時，民眾也須提高警覺，防範網路上的詐騙陷阱，例如有詐騙者宣稱原價讓票或換票，卻在收取匯款後消失無蹤。為避免受騙，民眾應選擇官方售票系統購票，才能確保交易安全，進而享受演唱會帶來的歡樂與感動。

隨著粉絲經濟的蓬勃發展，這波演唱會熱潮將持續發燒，不僅促進流行娛樂產業的發展，粉絲在追星之際，也成為帶動地方經濟和城市觀光的動力。

【完整內容請見《台北畫刊》677期】。