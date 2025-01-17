【文・Alice.C 圖・台北市工務局公園路燈工程管理處、台北市工務局大地工程處、台北市觀光傳播局】

台北擁有豐富多樣的美景，每年春天，台北便成為一座花城，不妨趁著花季遊賞城市中的花海，無論是野餐踏靑，還是拍下絕美打卡照，都讓人不虛此行。

台北茶花展 揭開春日序曲

歷史悠久的花卉試驗中心將於一月迎來全台最盛大的「台北茶花展」。園區匯聚三百多種茶花品種，展現茶花的華麗與典雅，其中紅色絲絨般的「早春」茶花，首先為春天揭開序幕，吸引無數愛花人前來一賞芳容。

除了遊逛戶外園區、漫步茶花隧道，還可至展館欣賞「510藝術群」以茶花為主題所創作的畫作。無論是茶花愛好者，或是尋求心靈寧靜的旅人，這裡都是不可錯過的去處。

樂活夜櫻季 盡享浪漫春夜

於樂活公園舉行的「樂活夜櫻季」，沿著水岸步道漫步，即能近距離欣賞盛開的寒櫻及八重櫻，綿延的花海與今年迪士尼主題裝置藝術，讓樂活公園星光點點，浪漫滿分。

1月24日開幕式將以音樂會形式揭開序幕，除了在地舞蹈團體表演，1月24日、2月15日皆有櫻花市集及特色美食文創攤位。另外假日還有氣球表演、Lego體驗及星光電影院活動。

「樂活夜櫻季」期間，民眾可沿著水岸欣賞盛開的櫻花。 （資料照）

陽明山花季 趣遊童話盛宴

有60年以上歷史的「陽明山花季」是台北的春遊盛事，今年活動主題為「愛與夢想」，特別結合迪士尼公主打造夢幻拍照景點，遊客可與白雪公主、仙度瑞拉公主合影，感受童話般的浪漫氛圍。

為慶祝情人節，花季期間舉辦「湖山儷影」活動，並在紫藤花架下點亮大型花燈，讓白天與夜晚都各具魅力。此外，辛亥光復樓將舉辦畫展，並有「草山百年風華」陽明山館舍串聯活動，邀請民眾參與陽明山各藝文場館導覽，透過賞花與賞畫，體驗陽明山的獨特風情。

陽明山前山公園的紫藤花將春日點綴得更加浪漫。 （資料照）

士林官邸鬱金香展 置身歐洲春日

在士林官邸公園賞看鬱金香花海，是每年春季不可錯過的賞花盛事。今年將有超過10萬株來自荷蘭及日本的鬱金香，交織成一片繽紛的夢幻花海，讓人彷彿置身歐洲的春日。

除了賞花，周邊的士林夜市、天母商圈也將推出特色活動與美食饗宴，讓民眾享受視覺盛宴後，也能品嘗當地美味，盡享春遊台北的樂趣。

「士林官邸鬱金香展」以鮮豔的鬱金香花海，營造歐洲春日風情。 （資料照）

樟樹步道魯冰花海 賞花品茶熱點

貓空樟樹步道沿途以牛車與穀倉等地景營造農村意象，帶給遊客悠然閒適的田園氛圍。每到春日，一串串如金色風鈴般的魯冰花，沿著步道兩側盛放，金黃花海與綿延山景優美如畫，是深受歡迎的踏青與攝影熱點。

賞花之餘，不妨順道前往品嘗當地聞名的鐵觀音茶與特色茶料理，或乘坐貓空纜車，從高空俯瞰台北優美景色。

樟樹步道的魯冰花海與農家造景，構成悠然的田園風光。 （資料照／台北市工務局大地工程處）

台北花伴野餐 親子共享春光

「台北花伴野餐」是大安森林公園春季最受期待的活動。今年以「環保永續」為主題，結合音樂、花卉、市集與互動體驗，打造五大主題野餐區，邀請民眾攜家帶眷，在草地上共享愜意時光。

現場將會有星光浪漫音樂會、親子趣味活動、世壯運的項目體驗、花藝手作課程，以及深受喜愛的三代同堂戶外攝影棚，為家庭留下珍貴的春日記憶。

一年之初，不妨走出家門，漫步在花卉盛開的山林、庭園與公園，體驗環保手作與多元互動，沉浸在花海與音樂交織的美好氛圍，品味台北浪漫的春光。

「台北花伴野餐」規畫賞花、野餐和各式活動，讓大小朋友樂在其中。 （資料照／台北市觀光傳播局）

台北茶花展

1/10（五）～1/19（日）

花卉試驗中心

樂活夜櫻季

1/24（五）～2/15（六）

內湖樂活公園

因工程影響，樂活夜櫻季第二區八重櫻步道暫不開放。

陽明山花季

1/24（五）～3/16（日）

陽明山花鐘

樟樹步道魯冰花海

1月下旬～2月上旬

貓空樟樹步道

士林官邸鬱金香展

2/13（四）～2/23（日）

士林官邸公園

台北花伴野餐

3/15（六）

大安森林公園

花IN台北

https://www.flowersfestival.taipei/

【完整內容請見《台北畫刊》678期】。