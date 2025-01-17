臺灣膠彩百年尋道 看見紛繁的時代色彩

【文・Edith 圖・臺北市立美術館】

膠彩畫於日本時代隨日籍畫家傳入臺灣，歷經百年發展，轉變為今日多元繽紛的樣貌。臺北市立美術館「喧囂的孤獨：臺灣膠彩百年尋道」特展，展出橫跨日本時代至今的146件作品，其中不乏以台北地景為題材的畫作，讓人從中看見台北的變遷。

百年發展 呈現多元精彩樣貌

膠彩畫在台灣的發展與近代史密切相關，策展人陳苑禎指出，19世紀日本受明治維新影響，嘗試在彙整當時傳統繪畫的基礎上，融入西方繪畫的寫生、透視法及色彩表現等特點，因而發展出企圖振興日本繪畫傳統的新式「日本畫」，當時在台灣常以「東洋畫」或「日本畫」稱之。

二戰後膠彩畫在台灣受到不同文化影響，呈現出更多元的面貌。有些畫家嘗試回應傳統中式筆墨的表現方式，有些則受西方抽象表現主義影響，賦予膠彩畫更多元的創作可能。直到1977年，藝術家林之助以「膠彩畫」為此種繪畫類型定名，回歸媒材的中性意涵，促使膠彩畫跳脫國族、主題和形式的侷限，在台灣重新出發，呈現今日百花齊放的樣貌。

鄉原古統《臺北名所繪畫十二景⸺榮町通》畫下台北城中商街的繁榮景象。 （圖／臺北市立美術館）

名所繪畫 捕捉城市生活景觀

由於日本時代官方鼓勵畫家多從日常生活與台灣風土取材，因此留下不少描繪地方特色的作品，在今日看來皆為珍貴的時代見證。

例如在膠彩畫傳台初期扮演啟蒙導師的日本畫家鄉原古統，於居住台北期間創作《臺北名所繪畫十二景》，這套作品含封面一共12幅畫，表現風格近似日本浮世繪。封面為兩位撐著洋傘、打扮時髦的女子，可見當時台北摩登生活一景。冊頁則有11幅描繪台北城市建設、日常生活及名勝風景的畫作，主題包括台灣總督府、新公園、植物園、大稻埕大橋、台北水源地、榮町通、龍山寺、北投溫泉、淡水河、新店溪等地景。

在此系列中可見鄉原古統對現代化城市的描繪，例如《總督府夜景》以官署建築、公共汽車以及為夜晚帶來光明的電力，構成一幅現代城市圖景。《臺北水源地》畫出供應台北地區自來水的現代建設，淨水池旁的白色建築「唧筒室」，即為自來水博物館的前身。《大稻埕大橋》留下1920年代的台北橋景象，畫面上半部的鐵橋與行駛中的公共汽車，代表城市邁向現代化的象徵，而橋下河畔停泊的船隻及漁夫，則是與之並存的古早常民風景。

位於今日衡陽路與重慶南路一帶的榮町，為日本時代台北最繁華的區域，《榮町通》便是呈現當時商家林立、遊人如織的場景。《龍山寺》則畫下廟前人聲鼎沸的市井活力。鄉原古統在此系列作品勾勒形貌各異的人物，包括警察、小販、一身西裝的男人、身穿和服推著嬰兒車的女子等，街道上則有公共汽車、人力車和自行車穿梭而過，呈現台北在現代化過程中新舊並存的景象。

《臺北名所繪畫十二景⸺大稻埕大橋》畫下台北現代化過程新舊並存的景觀。 （圖／臺北市立美術館）

今昔對映 留下珍貴台灣記憶

陳苑禎分享，鄉原古統的《榮町通》與《龍山寺》等畫作，皆有構圖密實、捕捉常民生活風情的特點，而在畫家郭雪湖的創作中也能看見此特色。

郭雪湖的《南街殷賑》以中元慶典為主題，描繪人潮洶湧的迪化街、鮮豔的招牌、香火鼎盛的台北霞海城隍廟等，畫中場景虛實參半，構成大稻埕慶典的熱鬧氛圍。除了民俗風情，郭雪湖也畫下台北林野風景。陳苑禎點出，《圓山附近》於劍潭山一帶取材，畫中植物的種類與型態繁雜卻又緻密有序，並描繪出當時農人在林野耕種的情景。隨後以芝山岩為題材的《新霽》則將植物畫得更加細緻，卻又保有畫面的空間感，並於層層變化的綠意中加入廟宇的朱紅，使得色彩對比更加鮮明。而畫中的惠濟宮與芝山岩隘門皆留存至今，人們可看見過去和現在的聯繫，也成為台北歷史人文延續的見證。

郭雪湖《圓山附近》描繪圓山附近的劍潭山，是日本時代以台灣風土為題材的代表作之一。 （圖／臺北市立美術館）

回顧日本時代畫家捕捉的風土色彩，正可作為台北城市地景與生活變遷的縮影，作品中的街景、建築、民俗活動及自然風光，不僅反映一座城市從傳統到現代的變化，同時也為台北留下珍貴的歷史記憶。

《新霽》以芝山岩地景為題材，為台北歷史人文延續的見證。 （圖／臺北市立美術館）

喧囂的孤獨：臺灣膠彩百年尋道

即日起～2/2（日）

臺北市立美術館

https://www.tfam.museum/Exhibition/Exhibition_Special.aspx?id=779&ddlLang=zh-tw

【完整內容請見《台北畫刊》678期】。