大稻埕百年滋味 打開台式小吃時光膠囊

【文・Alice.C 攝影・林煒凱】

大稻埕於19世紀末因港口貿易興起，成為經貿與文化薈萃之地，也形塑了當地獨特的飲食文化。儘管歷經時代變遷，這片舊城區仍以豐富的小吃，保留百年來的生活樣貌。農曆年節將近，讓我們走進大稻埕，尋訪記憶中的老滋味。

飮食文化特色 看見舊城發展史

飲食作家傅士玲從小在台北成長，對大稻埕的小吃文化情有獨鍾，她認為大稻埕的小吃最能體現早期台北人的生活樣貌，光是從小吃類型就透露出這片老城區的發展歷史。例如早期大橋頭一帶聚集許多工人，需要糯米類食物提供熱量支持勞動，因此糯米飯、油飯店家林立。「珠記大橋頭油飯」就是其中的代表，油飯鋪上半熟荷包蛋、配上一碗魚丸湯，是許多在地食客的經典組合。

日本時代大稻埕作為南北雜貨集散中心，同時也是大量漁產品的流通地，蘇澳港捕獲的鯊魚幾乎是以大稻埕為下游通路，因此平常在小吃攤常見的鯊魚煙，在大稻埕是以專賣店的形式存在，如「阿可鯊魚煙」和「柴寮仔鯊魚煙」等老店，至今仍採古法製作，堅守傳統手藝。

台式職人哲學 傳承記憶老味道

傅士玲也觀察到，大稻埕的小吃店家有著一種讓人敬佩的「職人精神」：不求大、不求廣，只求專注於一樣食物，做到極致，保安街上的「魷魚標」便是其中的典範。魷魚標專賣燙魷魚，六十多年來從未改變，這種極致專注的精神也讓食材的處理過程更加細緻，例如從魷魚的熟成、泡發、修整等工序皆由老闆親力親為，甚至泡發的鹼水與蘸醬，也是以祖傳的配方與比例調製而成。

傅士玲認為，台式小吃蘊含對食材的尊重與細膩的製作哲學，並非簡單粗製的代名詞。「有無用心料理是可以吃出來的。」大稻埕許多老店的味道傳承數十年不變，且各有難以複製的獨特風味，是因早期台式小吃都是從原型食材全手工製作，繁複的程序不亞於現代的精緻餐飲，也正因這份職人精神，使得許多在地老店得以保留最初的味道，成為守護台北古早味的時空膠囊。

「魷魚標」以祖傳手法製作燙魷魚，看似簡單卻蘊含職人的用心。 （攝影／林煒凱）

吃早還要吃巧 大稻埕晨間美味

不只味道，大稻埕也保留早期的晨食特色。在傅士玲的記憶裡，大稻埕的早餐選擇目不暇給，連吃一個月都不會重複。若是不知該從何吃起，傅士玲推薦安西街「楊家早餐店」的胡椒餅，有別於傳統餅皮，帶有法式麵包的韌性，內餡鹹香濃郁，讓人印象深刻。還有迪化街與民生西路口的「妙口四神湯肉包專賣店」更是讓傅士玲念念不忘，肉包皮薄餡多，肉餡鎖著鮮美湯汁，與四神湯搭配，是冬日裡的溫暖慰藉。

「妙口四神湯肉包專賣店」剛蒸熟的包子熱煙蒸騰，是在地人氣小吃。

而位於重慶北路巷弄沒招牌的福州麵店，乾麵佐以濃厚的蒜香與醬油，是福州移民對家鄉的懷念。店內的黑白切配料雖簡單，卻是以長時間熬煮豬頭的高湯汆燙，增添特殊的香氣與甘甜。

這些老店往往在凌晨三時就開始忙碌備料，確保在清晨時分提供最新鮮的美食，因此許多老饕都知道，在大稻埕要吃好料就要起得早。但傅士玲卻悄悄透露，來大稻埕吃早餐並非越早越好，而是需要掌握巧妙的時機，像是米其林必比登推薦的「賣麵炎仔」，店裡仍使用一個大灶、兩口大鍋的簡單配置，因此紅燒肉要等高湯熬煮完畢後才開始炸製，若太早光顧，就只能乾瞪眼。

「賣麵炎仔」的紅燒肉、黑白切和切仔麵，組成一頓豐盛的台式早餐。

隱藏版甜點 私房吃法絕妙享受

除了傳統小吃，大稻埕還有許多令人驚豔的甜品。從日本時代開業至今的「滋養和菓子」，其明星商品草莓大福總是有大群人龍排隊購買，但傅士玲更推薦他們的「最中」。這款點心有著酥脆的米餅外殼，內餡則是由食客填入附帶的紅豆沙內餡。傅士玲最喜歡買回家，填上抹茶、果醬或奶油沙拉，做成自己喜愛的風味，尤其是過年期間買來與家人分享，美味又具創意。

此外，歸綏街上的「意麵王」雖以意麵聞名，但其礤冰卻是傅士玲心中的首選，「他們的礤冰不加糖水，完全依賴天然水果的甜味，特別是紅豆麥角冰和梅子冰，既健康又清涼。」意麵王的礤冰分量很大，常常吃不完，傅士玲會自己帶一個小杯，將剩下的礤冰帶走，一邊吃冰、一邊在大稻埕古意盎然的街道遊逛，歡快無比。

「滋養和菓子」的「最中」以米餅包裹紅豆餡，搭配紅茶十分對味。

年節吃喝遊逛 共饗舊城魅力

每一次來到大稻埕，總能找到令人難忘的滋味。尤其是在農曆年前，傅士玲推薦一定要到迪化街年貨大街逛逛，沿路可見琳琅滿目的年貨，例如蟲草花、竹笙、烏魚子等，可一邊接受老闆熱情的款待試吃，一邊輕鬆地完成年貨採購。

今年適逢台北年貨大街30週年，特別以「年貨三十」為主題，與藝術家吳騏合作，設置五座以大稻埕在地產業為設計元素的造型氣偶，並結合永樂廣場的共創燈籠、福蛇來送喜及年藝體驗等活動，更串聯其他商圈，讓民眾感受濃厚的年味。同時今年台北年貨大街更將成為全國首條「無菸年貨大街」，並規畫便利的接駁專車服務，讓民眾擁有更好的年節採買體驗。

年節將至，不妨走入這片街區，藉由美食細品舊城滋味，為新年的幸福加溫。

2025台灣年味在台北

1/11（六）～1/27（一）

迪化街商圈、後站商圈、華陰街北車商圈、台北地下街、寧夏夜市、艋舺夜市及榮濱商店街

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【完整內容請見《台北畫刊》677期】。