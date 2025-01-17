城中文藝光影 探索台北城記憶

【文・Edith、黃品嘉 攝影・王漢順、小南 圖・臺北市立美術館、台北市中山堂、國家攝影文化中心台北館】

「2025台北燈節」2月將於捷運西門站、中華路一段與台北市中山堂一帶登場，漫步於此，除可觀賞特色花燈，還能欣賞不同時代的建築與精彩的藝文展演，也可遊逛各具特色的產業聚落，感受新舊交織的風情。

台北市中山堂 藝文展演見證今昔

1936年落成的台北市中山堂，過去是重要的集會與展演場地，現今仍延續過往風華，不時舉辦音樂會、舞蹈展演與藝文美學課程，為結合藝文活動與休憩功能的場域。

近年中山堂也積極推動藝文社區化，例如現正展出的臺北市立美術館「2024街事美術館」特展，以「城中轉身術」為主題，展出鄧南光《台北，北門口平交道》、張照堂《萬華I》與龍思良《懷念西門町》等數位輸出展品，可從中窺見台北今昔變遷。同時也邀請當代藝術家開設多場共創工作坊，例如藝術家透過蒐集承載老店與商家回憶之物，並將其印製成桌遊卡牌，與參加者一同探索城市的歷史記憶。

台北市中山堂推動各式藝文活動，近年更舉辦大型舞蹈節。 （圖／台北市中山堂）

順益台灣美術館 台灣美術史縮影

順益台灣美術館展示創辦人林清富的豐富收藏，其館藏作品橫跨日本時期至當代的油畫、水彩、水墨、膠彩等，猶如台灣近代美術史的縮影。

美術館一樓多為台灣藝術家的主題特展，二樓常設展區則規畫典藏展，包括影響台灣畫壇深遠的石川欽一郎、陳進、廖繼春及李石樵等藝術家之作，現場還設有多媒體牆與數位裝置，引領觀眾了解藝術家的故事。三樓空間則舉辦新銳藝術家展覽，除了提供年輕藝術家表現的舞台，也打開民眾的當代藝術視野。

國家攝影文化中心台北館 重現時代光影

建物前身為1937年落成的「大阪商船株式會社台北支店」，由日本建築師渡邊節設計，簡約的建築外觀搭配「興亞式」塔樓，極具時代特色。這棟建築以古蹟再利用為攝影文化中心，致力於攝影與影像藝術的研究推廣，透過展覽及豐富的活動，呈現臺灣攝影文化的多元樣貌，以及影像文化資產的保存與推廣。

展出至2月2日的「典藏開卷：日治時期寫真帖中的臺灣」，即從館藏寫真帖中精選展出超過350幀影像，民眾可透過這些影像紀錄，了解當時的自然風光、風俗文化、豐富物產及城市基礎建設等，一同見證台灣走過的歲月。

國家攝影文化中心台北館展出「典藏開卷：日治時期寫真帖中的臺灣」，重現時代光影。 （圖／國家攝影文化中心台北館）

京町8号 品味老宅咖啡時光

今日的城中一帶於日本時代是商業繁榮之地，當時引入許多結合音樂與咖啡飲品、時髦又風雅的「喫茶店」，而「京町8号」咖啡館即坐落於此區域，店家兩端門口分別面向撫臺街洋樓與台北郵局，周邊還有北門及鐵道部園區等古蹟。

京町8号所在建築是興建於1930年代的街屋，店名即源自所在地京町四丁目8号。建築現仍保留磨石子牆面、日本傳統障子式落地窗、鑄鐵水龍頭等元素，別具老宅懷舊風情，在室內啜飲咖啡之際，也能感受台北城的歷史風華。

順益台灣美術館展出影響台灣畫壇深遠的藝術家之作。 （攝影／小南）

坐在日本時代街屋改建的「京町8号」裡啜飲咖啡，別具懷舊風情。 （攝影／王漢順）

城中商圈 漫步特色產業街區

城中一帶自清代以來就是台北政治與經濟發展重心，同時也隨著時代變遷發展出許多特色產業聚落。例如販售豐富多樣鞋款的沅陵皮鞋街、愛書人尋寶處的重慶南路書街，以及讓許多攝影愛好者流連忘返的北門相機街與中華路影音街。

逛街購物之餘，還能至台灣省城隍廟祈福，也能至美食雲集的城中市場或榮町商圈，品嘗牛肉麵、魷魚羹、麻糬和豆花等小吃，無論採買或享受美食，都能在此獲得滿足。

沿著新舊建築錯落的街區漫遊，每個轉角都蘊藏著獨特的歷史文化，不妨走入其中，探索老台北的記憶。

台灣省城隍廟為城中一帶重要的信仰中心。 （攝影／王漢順）

❶ 台北市中山堂

台北市中正區延平南路98號

09:30～17:00

02-2381-3137

❷ 順益台灣美術館

台北市中正區延平南路5號

09:00～17:00（週一暨農曆春節假日休館）

02-2381-8322

❸ 國家攝影文化中心台北館

台北市中正區忠孝西路一段70號

10:00～18:00（週一、除夕及初一休館）

02-8978-7040

❹ 京町8号

台北市中正區博愛路8號

12:00～18:00（週日公休）

02-2381-2388

❺ 城中商圈

台北車站以南，約中華路一段以東至南陽街、忠孝西路一段以南至衡陽路間

【完整內容請見《台北畫刊》678期】。