運動輕旅 體驗城市精彩風光

【文・游如伶 圖・中華民國路跑協會、台北市工務局大地工程處、中華民國棒球協會】

無論是邁開步伐跑越街道、騎乘自行車瀏覽水岸風光，或是攀登山岳挑戰自我，在旅行的過程中，規畫參與體育活動或觀賞運動賽事，不但可挑戰自我，更能為旅程增添豐富體驗。

邁步開跑盡覽城市風光

對路跑風氣蓬勃的台灣來說，參與國內外馬拉松賽事無疑是最熱門的運動旅遊方式。運動社群網站「運動筆記」共同創辦人姚焱堯認為，「吸引跑者前往一座城市參加馬拉松的關鍵，除了完賽的成就感，往往還因為那座城市本身就很迷人，運動之外，跑者也能深入體驗不同城市的文化與風貌。」

世界知名的城市馬拉松賽道多半串聯當地的景點與地標，讓選手透過跑步體驗城市風情。姚焱堯以自己參與奧地利「維也納馬拉松」的經驗為例，其賽道路線串聯帝國橋、多瑙河、森林公園等景點，並以經典樂曲〈藍色多瑙河〉作為起跑音樂，讓跑者感受這座城市名聞世界的音樂、歷史與自然風光。賽後他也安排一趟小旅行，參觀當地的博物館、美術館與音樂廳，體驗這座城市特有的藝術文化盛宴。

姚焱堯指出，歷史悠久且獲世界田徑總會金標籤認證的「台北馬拉松」，是台北市最具代表性的「運動賽事IP」，全馬路線從市民廣場起跑，沿著仁愛路的林蔭大道往西前進，途經中正紀念堂、北門及總統府等重要地標，讓選手在路程中盡覽台北城市特色。台北馬每年均吸引上萬名國內外跑友參與，許多外地選手除了參賽外，也會於賽後延留數日，探索台北的魅力景點。這類運動賽事不僅有助於提升城市形象，還能帶動住宿、餐飲、購物、娛樂等消費，帶來顯著的運動觀光效益。

對喜愛跑步的旅人來說，即使不是為了參加賽事，出國旅行時也常會帶上一雙跑鞋，在當地跑上一段，藉此體驗城市風光。姚焱堯分享，他第一次到大阪旅行時，就從大阪火車站出發，沿著河濱、中之島公園一路跑到大阪城，舒適的跑步環境與優美的城市景致，讓他留下難忘的回憶。姚焱堯表示，「自從台北規畫了河濱公園後，我們也擁有很棒的地方可以跑步、騎自行車。」台北市沿著河岸規畫綿延112公里的河濱自行車道，並建置各類型運動設施，讓整個河濱地區成為理想的運動場域，也吸引旅人以跑步或騎自行車的方式，體驗台北的水岸風光。

穿梭在山野與城區之間

多樣化的自然環境，也是城市發展運動觀光的重要資源。台北市依山傍河，不僅河岸綠地綿延，更有連接山林的「台北大縱走」路線，讓喜愛登山健行的旅客深入台北的自然美景。台北大縱走除了橫跨陽明山國家公園、劍潭山、白石湖、南港山系及貓空等旅遊勝地，也串聯捷運關渡站至動物園站的河濱自行車道，總計長達130公里的路線，融合了台北的山光水色、自然生態及歷史遺跡，為台北絕佳的運動旅遊路線。

姚焱堯指出，許多國外城市已積極推廣融合市區與自然環境的運動旅遊，例如韓國首爾近年推動如台北大縱走的旅遊形式，規畫結合登山與市區景點的主題式小旅行。另一成功案例是濟州的「偶來步道」，這條全長四百多公里的步道，環繞濟州島一圈，途經田野、村落、森林及海岸，讓旅客能深入體驗在地風土民情。

姚焱堯補充，源於北歐的「定向越野」也是適合在台灣發展的運動旅遊形式。活動場地可在山林或城區，參賽者須利用地圖和指北針自主規畫行進路線，由最快完成者得勝。定向越野考驗參賽者的心智能力與體力，從兒童到高齡長輩都可參與，這項運動在歐洲國家已是全民運動，甚至發展出融合運動與觀光的嘉年華活動。例如每年在瑞典不同城市舉行的「O-Ringen」定向越野賽均吸引數萬名參賽者到訪，其中不乏全家共同參與的旅客，他們於賽事期間入住露營區，除了享受運動帶來的挑戰與趣味，也能體驗當地自然風情，度過歡樂的運動假期。

「台北市公園遍布、大街小巷交錯，這些特點增添賽事的挑戰性與趣味，十分適合推動城區型定向越野。」姚焱堯表示，「2025雙北世界壯年運動會」將在國父紀念館與碧山露營場舉辦定向越野賽，不但有機會讓更多人認識這項運動，也能讓旅客體驗台北的城市特色與山林美景。

「台北大縱走」串聯台北的山林步道，是登山健行的理想選擇。 （圖／台北市工務局大地工程處）

運動賽事帶動城市旅遊

去年11月落幕的「2024世界12強棒球錦標賽」預賽，吸引上萬球迷前往台北大巨蛋觀賽。而今年將同樣於台北大巨蛋開打的「世界棒球經典賽」資格賽及 2025雙北世壯運等大型賽事，預計也將吸引國內外選手與運動迷齊聚台北，為這座城市掀起另一波運動旅遊熱潮。

姚焱堯指出，運動旅遊不僅能體驗或觀賞運動賽事，也能藉此假期探索一地的自然、人文景點，例如他曾在跑完「紐約馬拉松」後，特地前往最知名的體育館麥迪遜廣場花園觀賞NBA籃球賽，以及至百老匯欣賞音樂劇，並造訪中央公園、大都會博物館與現代美術館等紐約代表性景點。姚焱堯建議國內外運動愛好者不妨以運動賽事作為旅行台北的起點，規畫一趟結合登山、健行、跑步或騎自行車等運動的假期，體驗台北的魅力。

「2024世界12強棒球錦標賽」預賽在台北大巨蛋舉行，吸引國內外球迷到場觀賽。 （圖／中華民國棒球協會）

透過運動假期探索城市

北投因其多樣化的自然環境，是許多熱愛戶外運動者的天堂。姚焱堯推薦旅客前往丹鳳山與軍艦岩健行後，可造訪宛如巨大樹屋的北投圖書館，或是騎自行車前往法鼓山農禪寺的水月道場，感受靜謐的禪意氛圍，再沿著河岸騎往關渡，欣賞關渡平原、溼地生態與山岳美景。

姚焱堯也推薦以公館為起點，從台大校園一路跑到大安森林公園，在幽靜的綠意中享受跑步的愜意。隔日則可騎自行車漫遊公館水岸，接著前往小吃匯聚的水源市場及周邊區域享受美食。此外也可騎自行車從溫州街漫遊至潮州街一帶，欣賞日式建築，接著造訪國立歷史博物館欣賞展覽，再到南門市場品嘗美食，為旅行增添美好回憶。

台北也有一些友善行動不便者的旅遊景點，姚焱堯分享，像陽明山國家公園的二子坪步道、頂湖步道及士林的芝山岩步道等，不僅能讓每位旅人自在地探索台北，也展現出台北的友善、便利與包容。

運動旅遊結合運動與觀光，讓旅客無論是在賽事現場搖旗吶喊或是沿著城市街道跑動，都能從中感受台北這座城市的魅力與活力。

【完整內容請見《台北畫刊》678期】。