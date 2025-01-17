動感生活 共享全民運動熱潮

【文・Edith 圖・台北市體育局、台北市信義運動中心】

在台北，運動已是生活的一部分。從幼兒到長者，無論專業運動員或一般民眾，都能找到適合的運動方式與場所，感受運動帶來的健康、朝氣與歡樂，這股運動風氣也讓台北成為全民參與的運動城市。

培養全民規律運動習慣

「相較於台灣其他縣市，台北市的高齡人口比例較高，因此如何提升全民運動風氣，讓民眾及早養成規律運動習慣，預防老化帶來的健康問題，減輕醫療負擔及社會成本，已是當前所有人需面對的課題。」台北市體育局局長王泓翔指出，目前台北市規律運動人口比例近40%，居六都之冠，但23至64歲族群僅占20%，為了增加中生代年齡層的運動人口，並鼓勵全民培養運動習慣，台北市自2024 年4月推出「U-Sport臺北樂運動」計畫，打造全民參與的運動城市生活。

「這項計畫結合集點與獎勵機制，提升民眾外出運動的意願，進而增加台北市規律運動人口比例。」王泓翔表示，U-Sport與238家公民營場館合作，民眾進場運動便能累積U幣，所獲U幣不僅可購買教練課程、折抵運動入場費等，集滿 100U幣還可等值兌換100元悠遊卡儲值金，用於搭乘大眾運輸與生活消費，形成U-Sport運動生活圈。自U-Sport計畫上路至今，已有近十萬名會員加入，顯示這項計畫漸漸受到大眾認同，民眾不僅可藉運動促進健康，也能享受消費優惠及運動樂趣。

建置多元特色運動場館

「鼓勵民眾運動，除了規畫運動推廣措施，還必須提供優質的運動場地。」王泓翔表示，台北市12行政區皆設有運動中心，隨著日益增加的運動人口，並配合全民運動的推廣，台北市規畫將老舊公共建築改建或整修為9座不同主題特色的「台北躍動館」，進一步打造友善的全民運動環境。

例如興建中的「克強館」以兒童體適能為主題，「新生館」則以友善身心障礙族群為特色，並設有室內射擊訓練場地。此外，台北躍動館還肩負推廣新興運動的功能，因此也規畫電子競技、匹克球、鐵人三項、極限運動等多元主題，讓不同年齡與興趣的民眾都能找到喜愛的運動形式。王泓翔指出，電競已列入亞運正式比賽項目，未來有機會如霹靂舞般進入奧運殿堂，即將動工的「自來水園區館」即以電競為主題，將成為台北發展電競運動的重要基地。

規畫中的「三民館」則將結合運動場地與虛擬實境科技，打造成鐵人三項的訓練場所，讓運動不受天氣、空間的限制，提升運動體驗與訓練效果。王泓翔解釋，「將虛擬實境科技融入運動設施，是運動領域的發展趨勢，早期主要用於訓練選手，但我們希望將它普及化，讓全民都可就近享用這項創新設施。」

引進多樣運動科技設備

除了推動台北躍動館，台北市也持續改善現有的運動場地，並導入科技輔助設施，提供民眾更好的使用體驗。

如台北田徑場即藉由LINE OA推播場館最新資訊，不僅可即時掌握田徑場開放情形、環境溫溼度、人流及停車位使用狀況，協助民眾決定是否及如何前往台北田徑場。另外，場內也建置人體骨幹影像系統，當系統偵測到民眾跑步跌倒，將即時回傳訊息至控制中心，並派專人至現場關懷處理。大安運動中心則建置「泳池防溺偵測系統」，相較於過去多由救生員進行現場監控，結合科技設備後更能保障民眾運動時的安全。

至於以運動科技設備來提升運動競技表現的運動科學訓練風潮，如今也深入全民共享的運動場域。文山運動中心羽球館即結合智慧科技，運用偵測系統記錄民眾的揮拍軌跡、球速及殺球次數等，並提供科學數據分析，作為民眾精進運動表現的參考。信義運動中心也自日本引進「初動負荷訓練器材」，這項器材可針對細小肌肉進行鍛鍊，並提供更精細的負重選擇，讓民眾可視身體狀況微調訓練強度，有效降低肌肉拉傷的風險，特別適合年長者使用。王泓翔表示，「台北市鼓勵所有運動中心在設備汰舊換新時，優先導入這類科技化器材，不只能照顧運動選手，也能普及於所有使用者。」

台北市信義運動中心引進「初動負荷訓練器材」，民眾可利用器材伸展骨盆、髖關節及周邊的肌肉。 （圖／台北市信義運動中心）

為不同群體規畫活動與賽事

「在推廣全民運動時，我們也盡力照顧到不同年齡層及特殊需求族群。」王泓翔舉例，為了鼓勵高齡長者運動，台北市除了運動中心提供免費使用場地的樂齡公益時段，台北市體育局也成立深入鄰里的「樂齡巡迴運動指導團」，由專業教練引領、陪伴長輩運動，並每年舉辦「台北市銀髮族運動會」，推廣活到老、動到老的終生運動精神，讓長者在運動中享受健康與活力。

在推動運動平權方面，台北市則持續規畫友善身心障礙者的體育活動與賽事，並致力打造女性友善的運動資源，例如開設女性專屬的運動課程、配合特定節日提供入場優惠等。王泓翔提及，「相較於男性，女性參與運動的比例向來較低，但我們希望藉由多元課程與優惠措施，鼓勵更多女性投入規律運動。」

此外，為培養孩子從小接觸並熱愛運動，台北市還舉辦「中華奧會小小英雄運動會」，透過競賽讓孩子體驗奧運運動項目，也舉辦備受親子喜愛的「台北市幼兒足球錦標賽」，讓幼兒從小體驗運動競賽的趣味。

雙北世壯運帶動全民運動風潮

王泓翔表示，台北市為了提升全民運動風氣，一直積極爭取主辦大型賽事，而「2025 雙北世界壯年運動會」的核心精神便是推廣全民運動，對於帶動城市運動熱潮大有幫助。他也透露，這次賽事將有一位103歲的台灣羽球選手參賽，這種不受年齡限制、對運動充滿熱情的態度，正是世壯運希望傳遞給市民的運動精神。

未來台北市將持續優化運動場館的設施與服務，並規畫適合不同群體的體育活動、賽事，建構全民參與的運動文化，讓每個人都可就近運動、時時運動，享受充滿活力的運動生活。

「台北市銀髮族運動會」鼓勵長輩運動，享受運動帶來的健康活力。 （攝影／台北市體育局）

【完整內容請見《台北畫刊》678期】。