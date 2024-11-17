東門慢時光巡禮 台北悠活散策

【文・Anya Lin 攝影・鄒保祥、葉琳喬、王漢順 圖・徠卡相機】

走出捷運東門站，沿著永康街、青田街、金山南路及金華街而行，除了品嘗美食、走逛特色小店，還可深入蜿蜒巷弄，欣賞日式建築及庭院綠樹，在幽靜閒適的氣氛中，探索屬於台北的人文記憶。

勤美0km山物所 城市山林入口

「勤美0km山物所」前身為1930年代總督府山林課員工宿舍，也是台灣近代林業發展的起點。庭院矗立著一株日本時期栽下的台灣油杉，2006年在當地居民及「台灣油杉社區發展協會」努力奔走下，不但留下這棵大樹，連帶保存這片日式町屋。守護老屋近百年的台灣油杉，如今已近7公尺高，指引願意發現山林美好的人們，走入老屋，感受歷史風情與自然之美。

勤美0km山物所以台灣永續自然生活為題，探索森林生態與林業文化，建築群經修復後重新規畫為商店複合式空間，結合展覽、選品與餐飲，戶外景觀綠地中的「複森林」植入喬木、灌木、草本及藤蔓等植物，形成如天然森林般的複層樣貌。「蒔光巷」則種植可食用的果樹、藥草及花卉，呈現人類生活與植物緊密相依的共好環境。

日式房舍與庭院綠意交融的「勤美0km山物所」，成為人們認識山林的入口。 （圖／鄒保祥）

靑田七六 人文韻味老屋

青田街一帶曾是日本時期台北帝國大學宿舍群所在地，近年因老屋新生運動，讓街區的歷史記憶與文化價值得以留存下來，一幢幢老屋也經歷活化改造，轉變為符合當代生活需求的空間。

「青田七六」曾為台北帝國大學教授足立仁、台灣大學地質系教授馬廷英居所，這棟以檜木建成的老屋，融合傳統日式及歐式元素，並因應台灣高溫潮溼氣候，加蓋花台、曬衣場、多方開窗及調整室內空間高度，顯示因地制宜的智慧。

青田七六不僅提供餐飲服務，庭院內還設有岩石標本展牆，作為推廣地質科學與老屋歷史的平台。此外也舉辦免費導覽，分享老屋歷史與建築特色，並規畫不同主題的街區漫步路線，帶領民眾走訪蘊藏歷史意義的日常街景。

徠卡之家 典雅藝文空間

「徠卡之家」前身為台灣大學宿舍，進駐後因應老宅風貌整建，保留屋頂瓦片、梁柱及玻璃窗等原始構件，還特別打造玻璃屋頂引光入室，以灑落一地的明亮光線，象徵光影之於攝影的重要性。舊式門窗外，沿著庭院與水池種植的植栽，流轉著四季風情，室內、戶外皆有豐盛的視覺饗宴。

徠卡之家提供專業攝影設備、周邊商品及選書，也規畫藝廊空間，自開幕以來已舉行多檔攝影展，成為民眾接觸國際議題及藝術文化的觀景窗，也為古董與懷舊老物小店集聚的青田街，帶來不一樣的藝文風情。

「徠卡之家」保留舊式房屋及門窗，與戶外植栽共譜老宅優雅風情。 （圖／徠卡相機）

榕錦時光生活園區 都市休閒園地

質樸的日式老屋群與數十株榕樹、芒果、香椿、樟樹等老樹，在「榕錦時光生活園區」構築出一處小小的城市綠洲。日本時期此處曾是台灣最大的現代化監獄「台北刑務所」官舍所在地，戰後隨著國民政府來台的官員及大量移民入住，於1970年代被稱為華光社區，經活化轉型為都市休閒園地。

經不同程度改建的日式木造屋舍群、紅磚牆與植栽景觀，處處可見結合傳統與現代設計的巧思，以及不同時代的痕跡。園區內除了有咖啡館、日式料理店、文創商店，也有熱鬧的假日市集，服務中心則展示當地的歷史脈絡，讓更多人了解老屋背後的故事。

日式建築群「榕錦時光生活園區」為市區中的生活休閒園地。 （攝影／葉琳喬）

永康商圈 全球最酷街道

以永康公園為中心的永康商圈，充滿台灣特色美食及饒富趣味的風格小店，成為外國觀光客的必訪景點，永康街還曾被英國文化媒體《Time Out》評選為「全球最酷街道」第4名。住商混合的街區中，既有人聲鼎沸的店家，也有公園綠地與靜謐住宅，隨處可見閒適漫步的旅客或居民，展現出台北迷人的生活風景。

穿梭在永康街、麗水街、金華街一帶的巷弄間，各處都有驚喜發現，從小籠包到牛肉麵、從芒果冰到手搖飲、從台式小吃到異國美食，無一不誘人食指大動。相對沉靜卻更具深厚魅力的茶館與咖啡館，以及各具特色的古董藝品店、藝文展演空間及生活雜貨選物店，都展現出獨特的文化韻味。

熱鬧的商圈與優雅的日式建築群，共同勾勒出捷運東門站周邊的街區面貌，老屋更成為承載文化及藝術的媒介。漫步於日式屋宅與綠樹交錯的小巷，便是發掘台北獨特魅力的最佳方式。

永康商圈處處可見悠閒漫步的居民或旅客。 （攝影／王漢順）

❶ 勤美0km山物所

台北市大安區金山南路二段203巷21號

12:00～20:00（公休日於社群另行公告）

02-7755-7526

❷ 靑田七六

台北市大安區靑田街7巷6號貨

11:00～21:00（每月第一個週一休館）

02-2391-6676

❸ 徠卡之家

台北市大安區靑田街6巷3號

10:00～20:00

02-2391-2593

❹ 榕錦時光生活園區

台北市大安區金華街167號

11:00～20:00（室內空間）

02-2321-8896

❺ 永康商圈

約為台北市信義路二段、金山南路二段、和平東路一段與新生南路二段間區域

【完整內容請見《台北畫刊》677期】。