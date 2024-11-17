越野山林 釋放冒險靈魂

【文・游如伶 攝影・李智為、卡斯 圖・台北市體育局】

台北山區環境多變，短短的一段越野跑路線可能穿越鬱閉的森林、遼闊的稜線，踩踏石階、土徑、岩塊，甚至涉水過溪，或跨越倒木及腐葉層疊的泥濘。跑者在動作轉換間不斷調適身體、靈活應對環境變化，從中釋放壓力，享受在這座「野城市」奔跑的樂趣。

全民參與的路跑盛事

隨著秋冬天氣轉涼，台北也進入路跑活動盛行的時節，公園、田徑場及河濱隨處可見跑者身影，在台北眾多路跑賽事中，又以每年吸引上萬名選手參與的台北馬拉松最為盛大。台灣越野跑運動員江晏慶指出，台北馬拉松為國內最具指標性的路跑賽事，今年更獲世界田徑總會認證為「金標籤」賽事，這不僅象徵賽事品質的提升，並具有走向國際的指標性意義，同時見證台北近十年來日益蓬勃的跑步風氣。

今年獲金標籤認證的台北馬拉松，是台灣具代表性的國際路跑賽事。 （資料照／台北市體育局）

蔚成文化的越野風潮

伴隨著全民路跑的興盛風氣，越野跑運動也日漸興起，部分跑者更轉往山林，體驗不同於平地跑步的樂趣。有別於城市路跑，越野跑通常在大自然中進行，須快速調整步態以應對地形變化，例如下坡時腳掌觸地的位置盡量落在身體重心下方，或以髖關節帶動大腿維持踩踏平衡等。裝備方面也需穿著抓地力及支撐性較佳的越野跑鞋，並善用登山杖支撐前進。江晏慶指出，「與平地路跑不同，配速對越野跑並無意義，這項運動更重視跑者自身與大自然的連結。」

越野跑須因應地形變化快速調整步伐。 （攝影／卡斯）

江晏慶分享，台北被淺山環繞，並規畫有「台北大縱走」及「環台北天際線」等完善的登山步道，加上便捷的交通，利於大眾親近山林。另一方面，台北多數山林路線維護良好，且山系之間四通八達，還能串聯周邊縣市的山徑，跑友可依自身能力規畫路線與里程，種種條件使台北成為發展越野跑文化的理想城市。

由在台外國人成立的「台北捷兔」是最早在台灣推廣越野跑的團體，「但一個團體還不足以稱為文化，需要許多人的共同參與，且彼此交流、訂定規則，才足以形成一種文化。」江晏慶觀察，約自2014年開始，台北的越野跑賽事增多，讓更多人認識這項運動的魅力，2019年政府推動開放山林政策，更進一步促使大眾重新看待這項運動，有助於推進台北越野跑文化的發展。

釋放本能的自然之舞

「喜歡登山與跑步的人，正是進入越野跑運動的準族群。」江晏慶提及，隨著城市路跑的盛行，許多跑友也開始尋求不同的跑步樂趣，越野跑便是最佳選擇。對於山友來說，進入越野跑只差臨門一腳，尤其年輕世代受國外越野跑文化影響，傾向使用輕量化裝備，除了登山健行，也以跑步方式體驗山林。

「我們本來就能很自然地在山中奔跑，越野跑釋放了人類的原始野性本能。」江晏慶強調，越野跑講求與大自然的互動，所以身體必須放鬆，以因應外在環境變化。他以「行雲流水」形容越野跑的最佳狀態，「遇到陡坡就抓住樹幹或攀繩而上，地形平緩則跑動起來，而在崎嶇山徑上得輕巧地踩踏地面、避開石頭，並保持身體平衡，就像在山裡跳舞一樣。」

坪頂古圳步道地勢平緩且沿途伴有潺潺流水，為越野跑增添不少樂趣。 （攝影／卡斯）

「越野跑促使我們專注於自身與大自然的對話，進入運動心理學所稱的『心流』狀態，讓我們聚焦於當下。這種高度專注的狀態不僅能有效釋放壓力，更促使身心與大自然深度連結，同時感到無比的自由。」江晏慶進一步說明，「越野跑與登山運動的不同，在於越野跑不僅是休閒活動，還包含競技層次，運動者為了提升表現，會更專注於自身的訓練，持續精進技術、策略及心理素質。」

深入心靈的山林跑旅

「越野跑的樂趣不僅限於運動，還可藉此認識山林中的歷史文化。」江晏慶分享，適合初階越野跑者的陽明山絹絲瀑布路段，曾是清代運輸魚貨及茶葉等物資的魚路古道南路，跑過水圳、石屋遺址及秀麗瀑布的同時，也能感受沿途豐富的人文故事。而穿越聚落、森林及優美溪流的坪頂古圳步道也是另一條適合越野跑的路線。

此外，江晏慶也推薦隱身於陽明山內雙溪流域、少為人知的「帕米爾公園」，「國共內戰末期，一支從中國西北翻越帕米爾高原撤退的軍隊，在時任監察院長于右任協助下輾轉來台。其中一位軍人在此建蓋紀念公園，園內至今還保有不少于右任墨跡的摩崖石刻，是一條富有祕境感及歷史意義的路線。」江晏慶指出，公園裡有山徑可通往五指山，途經雙溪溝古道時，穿梭在蔥蘢樹林與潺潺溪水間十分舒適，沿著古道還可接回台北大縱走路線。

進入芒花搖曳的秋冬時節，江晏慶則推薦紗帽山，這裡跑起來相對輕鬆，且山頂可俯瞰大片金黃芒草的壯麗景觀。若想挑戰進階路線，則可從陽明山前山公園出發，先跑上紗帽山，再銜接半嶺水圳步道、猴洞圳古道，古道盡頭為美麗的翠峰瀑布，在此稍作休息後，可切回天母古道的石階路，沿著文化大學方向跑回前山公園，還可以在公共浴池泡溫泉或品嘗小吃攤的芋頭米粉。這條環狀路線橫跨多種地形，讓跑者充分體驗在山林中輕騰飛躍的野趣。

郊山積澱的人文風景

丹鳳山則是江晏慶帶課時的必跑路線，「不僅離市區近、交通方便，而且幾乎全程都是原始野徑，風景優美且多樣，更有特殊的地質及人文景觀。」他分享，丹鳳山有隆升岩床壺穴、色彩絢麗的鏽染紋、頁岩與砂岩交互層疊等地質特色，此外這條路線還連結不同時期的宗教文化遺址，如日本時代弘法大師岩、波切不動明王石壁神龕及參道所構成的「真言宗石窟建築群」，保留百年前遊山禮佛的歷史遺緒，而坐落山腳的「章嘉活佛舍利塔塔蹟」則是戰後藏傳佛教來台的見證。

江晏慶建議，新手從事越野跑之前，需學習正確的跑步技巧、了解登山知識及研究山林路線，並選擇合適的裝備，「新手最大的門檻是害怕上山，但台北有許多成熟的步道適合入門跑者，建議初學者跟隨經驗豐富的越野跑團體一起行動，有前輩或教練帶領，會比自己摸索學得更快。」

台北的越野跑文化已蔚然成形，無論是喜愛跑步或登山健行的人都能投入其中，在過程中享受澈底釋放身心的自由，也探索蘊藏在城市裡的野性魅力。

【完整內容請見《台北畫刊》677期】。