不羈之夜 暢遊魔力夜都

【文・游如伶 攝影・王漢順、連柏凱 圖・台北101、台北市文化局】

英國文化媒體《Time Out》於今年發布「全球最佳夜生活城市」排行榜，台北名列亞洲第二、全球第十二。台北的夜生活魅力在於其多元、豐富的面貌與活動，兼容休閒、娛樂、文化與藝術等各種型態，即便到了夜間，也能延續白晝的精彩，展現其充滿自由、野性的特質。

夜店酒吧展現熱鬧夜都風情

DJ音樂表演透過即時互動、現場氣氛的營造，以及音樂與舞蹈的結合，充分體現城市夜生活的活力與魅力。曾獲DMC世界DJ大賽台灣冠軍的音樂製作人DJ QuestionMark（應奇軒）觀察到，2000年代初期作為台北時尚潮流指標的東區出現大型夜店，讓結合音樂、派對、時尚、燈光、娛樂等元素的夜店文化大受矚目，吸引許多喜愛派對和音樂的人們前往體驗。

而後隨著城市發展重心轉移及東區夜店、酒吧行業趨於飽和，台北的夜生活逐漸轉往信義區發展，尤其近十年來各種風格的酒吧紛紛進駐信義商圈，不少高樓頂層出現可直眺台北101與璀璨都會夜景的高空酒吧，使台北市的夜晚更加絢爛精彩。

入夜後信義商圈的街邊酒吧總是聚集著品飲、聊天的人潮。 （攝影／王漢順）

「疫情是台北夜生活發展的轉折點，不但加速夜間娛樂場所汰換，更發展出新趨勢。」DJ QuestionMark舉例，近兩年信義商圈興起「街邊酒吧」風潮，開放式酒吧結合DJ現場演出，入夜後總是吸引大批年輕人駐足街邊啜飲調酒、聊天，這般熱鬧街景宛如香港馳名國際的夜生活景點蘭桂坊。

「信義商圈街邊酒吧林立，是因為當地有許多金融企業大樓，帶動下班後的夜間娛樂需求，所以時常可見上班族站在路邊小酌聊天、喝一杯就離去。」旅居倫敦近十年的DJ QuestionMark表示，在英國城市商業區的酒吧，下班時段總是湧入大量人潮，而這種「喝一杯再回家」的文化也開始在台北這座國際都市中扎根。

除了東區及信義區，作為夜間視聽娛樂重鎮的西門町，早已於西門紅樓周邊發展出同志酒吧聚落，吸引不少多元族群前來享樂。DJ QuestionMark觀察，受國內外旅客青睞的中山區也迎頭趕上，尤其花博公園一帶開設許多異國酒吧，使得夜生活氛圍更加野生、蓬勃，每次造訪都有不同的驚喜與新鮮感，加上當地有許多外國經營者及留學生，所以文化交流更加頻繁，為台北夜生活增添了更多元且國際化的色彩。

夜間藝術活動點亮城市魅力

除了體驗不同地域的酒吧情調，華燈初上之際還有各式主題活動展開，為喜愛音樂、藝術及派對的人們提供不同選擇。DJ QuestionMark說，喜歡派對不一定要去夜店，台灣有很多優質派對品牌，像是「英語金曲復興運動」、「國語作業簿」以及「Butter Taipei」都會定期舉辦精彩的音樂活動，讓喜歡音樂的觀眾盡情享受。

在眾多夜間藝術活動中，又以「台北白晝之夜」最具代表性，當晚城市公共空間化身為表演舞台、美術館及露天電影院，讓人沉浸在新奇的藝術展演中。除了一夜限定的活動，台北市立美術館每週六也延長開放至夜間，同樣為民眾提供藝文夜生活選擇。

「台北白晝之夜」讓入夜後的城市公共空間化身為藝術展演舞台，民眾有如置身露天美術館。 （資料照／台北市文化局）

參與「臺北最High新年城⸺ 2025跨年晚會」，並在台北101煙火下迎接新年，則是台北最獨一無二的跨年夜儀式。活動當晚市民廣場及周邊的街道擠滿人潮，人們或坐或站欣賞舞台演出，伴隨音樂與煙火享受跨年夜特有的狂歡氣氛。DJ QuestionMark分享，跨年夜經常忙於工作的他，最難忘的一次跨年經驗，是在倒數時刻漫步至住家附近的街道，抬頭欣賞遠處綻放的煙火，在這座不夜城中悠然迎接新年的到來。

休閒娛樂豐富夜間選擇

台北多樣化的夜間娛樂場域，還包括營業至凌晨的咖啡館，讓夜貓子可以點杯咖啡，度過靜謐的獨處時光。深夜仍亮著大銀幕的電影院及24小時營業的書店，有如繁忙都市中庇護心靈的夜間天堂。通宵營業的KTV及釣蝦場則提供釋放壓力的空間，讓人們盡情享受夜晚的歡愉。這些場所在夜晚繼續延續城市白日的精彩，讓每個人都能在這座城市找到自己喜愛的夜間去處。

若想遠離都市塵囂欣賞台北夜景，除了貓空、文化大學後山等熱門地點，DJ QuestionMark也推薦自己的私房景點⸺台北藝術大學操場。坐落山區的校園盈滿幽靜氛圍，並可俯瞰關渡平原及台北市景，入夜後萬家燈火亮起，眼底光景即轉為一片輝煌夜色，讓人在享受寧靜的同時，也能盡覽繁華市景。

從台北藝術大學可眺望台北市璀璨的夜景。 （攝影／連柏凱）

美景與佳餚共譜感官夜宴

台北的夜生活因美食更添風味，深夜若想飽餐一頓，能在夜市、火鍋餐廳、牛肉麵店及清粥小菜店獲得美食的慰藉。喜愛精緻酒食，則可前往風格各異的餐酒館享用晚餐。喜歡用餐時有音樂相伴的民眾，DJ QuestionMark推薦林森北路的老牌爵士酒吧「Sappho」，這裡是許多國際樂手常駐之處。而在信義區百貨高樓的美式牛排館「Smith & Wollensky」，則可同時欣賞都會夜景及爵士樂團的精彩演出。

DJ QuestionMark談到，身為職業DJ，這二十年來他見證了台北夜生活的變遷，但不變的是他夜間工作結束後的習慣：大多數時候，他會到復興南路的「小李子」或「永和豆漿」，享用樸實美味的餐點，回家前一站也常是「四鄉五島馬祖麵店」，以一碗簡單的沙茶麵為一天畫下句點。

台北多樣化的夜間體驗，構築了這座城市熱鬧非凡的夜生活，讓不寐的人們能在各角落找到自在放鬆的天地，暢享這座城市獨特的夜間風情。

飲酒過量 有害健康

臺北最High新年城⸺2025跨年晚會

2024/12/31（二）19:00～2025/1/1（三）01:00

市民廣場、忠信廣場、象山公園、頂好廣場、景勤一號公園

超過10組卡司陣容接力演出，包括韓國實力女團Apink、人氣樂團宇宙人、男團Energy，以及人氣樂團TRASH與怕胖團等，共同帶來豐富的視聽盛宴，更多資訊請至活動官網查詢。

系列活動

12月的週末於台北市政府東南廣場舉辦「多元主題週」，包含懷舊復古週（12/7、12/8）、西洋經典週（12/14、12/15）、動漫應援週（12/21、12/22）、Lounge悠閒週（12/28、12/29）等主題市集及舞台表演。

【完整內容請見《台北畫刊》677期】。