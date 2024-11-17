狂野街頭 翻玩繽紛派對

【文・游如伶 圖・台灣多元藝術空間青年發展聯合會、台北市電影主題公園、台北市體育局】

街頭舞者隨著音樂即興旋轉、翻跳，整條街道彷彿隨之舞動；騰空飛躍的滑板與極限單車，以破框而出的爆發力撼動街頭；塗鴉藝術則野生不馴地蔓延牆身，為城市刷上大膽色彩。台北的街頭不僅是次文化的遊樂場，更是讓人盡情表達自我的舞台，展露這座城市最恣意奔放、也最具熱情活力的一面。

當街歌舞共享歡樂

街頭文化興起於1970年代的美國，當時許多人會在公眾場所拿出音樂器材播放歌曲，吸引群眾隨之起舞，享受狂野不羈的街頭派對。台灣多元藝術空間青年發展聯合會副理事長鄭子靖說，音樂旋律帶動了街舞的熱力釋放，而舞動的身影則催生了作為視覺背景的塗鴉藝術，各式街頭潮流交會湧動，讓所有人都能共享這份快樂，這種互相分享的精神正是街頭文化的核心所在。

源於美國嘻哈文化的饒舌、DJ、街舞、塗鴉為主要的街頭文化類型，鄭子靖分享，早在1980年代就曾在西門町封街舉行霹靂舞活動，年輕人隨著音樂節奏當街起舞，展現青春活力。到了1990年代，喜愛街舞與音樂的年輕人每逢假日就聚集在西門町的萬國大樓，「因為萬國大樓二樓有DJ電台，大家都會圍在玻璃窗外聆聽DJ播放西洋歌曲，只要聽到好聽的歌曲就會當場跳起舞來。」

台北市電影主題公園舉辦滑板體驗活動，讓大人小孩共享滑板運動的樂趣。 （圖／台北市電影主題公園）

在數位資源尚未普及的時代，鄭子靖與哥哥和一群志同道合的青年甚至遠赴美國及日本觀摩、攝錄街舞活動，回台後並積極分享這些影片，將國外的街頭文化傳遞給更多同好。鄭子靖提及，當時西門町的服飾店外常有DJ播放歌曲，吸引許多好手當街起舞，也因此聚集圍觀人潮在街頭玩成一片。

談及街頭文化在台灣風行的關鍵，鄭子靖認為與美式休閒服飾潮流的興起息息相關，尤其是1990年代台北第一家美式二手服飾店進駐昆明街後，吸引美國、日本及各式潮流品牌跟進，逐步形成許多風格店家聚集的「美國街 」，加上當時影視娛樂的影響力，帶動美式嘻哈文化流行，從展現個人風格的鬆垮衣褲打扮，到DJ、饒舌、街舞、塗鴉等藝術表現，以及滑板、花式籃球等街頭運動，這股文化浪潮漸漸在台灣青少年族群間蔓延，具有深遠的影響力。

街頭藝術增添城市色彩

街頭文化不僅是流行於青少年間的次文化，也可以是改變城市的力量。鄭子靖認為，「一座具有美感的城市，應該是全民擁有一定的藝術素養，而且不一定要走入文化場館才能獲得美感體驗，街頭文化正是一種公共藝術的體現。」

塗鴉即為街頭藝術文化的重要一環。鄭子靖分享，自己年輕時從事塗鴉帶有反叛意味，總想要藉此表達社會議題，後來意識到塗鴉也可以是一種藝術表現。大約17年前，他號召一群國內外藝術家，沿著刺青街店家的鐵捲門創作塗鴉，開啟了西門町的塗鴉文化。

街頭文化廣受大眾認同與喜愛，如今在西門町可見孩童練習滑板的身影。 （圖／台灣多元藝術空間青年發展聯合會）

藝青會自2009年進駐台北市電影主題公園後，也不定期邀請國外藝術家前來作畫，如今電影主題公園及周邊街區已成為塗鴉藝術的展示空間，一面面完整畫作綿延街頭，牆上的簽名、泡泡字、寫實、卡通及漫畫圖案鮮豔吸睛，吸引眾多旅客駐足欣賞。除了台北市電影主題公園，目前台北市在成美左、右岸、觀山、美堤、溪洲、景美、龍山及迎風等河濱公園有8處合法塗鴉區讓創作者發揮，也為台北的河岸帶來不一樣的風景。

鄭子靖以藝術來定義街頭文化的價值，而此種文化力量也是改造城市的一種途徑。他解釋，相較於人聲鼎沸的西門徒步區，地處較遠的電影主題公園及周邊的美國街、刺青街一帶被稱為「後街」。電影主題公園自2010年開始舉辦「後街文化祭」，串聯滑板、饒舌音樂、街舞、刺青等主題活動及商圈店家，逐步為冷僻的街區帶來熱情活力，也翻轉了當地的社區風氣與生活環境。

街頭運動跨越次文化界限

除可作為改變城市文化的驅動力，原被歸類為次文化的街頭文化，也逐漸受到大眾認同而躍上主流舞台。以街道或公園為展演場地的極限單車、滑板及霹靂舞，陸續被納入奧運正式比賽項目，來自街頭的野性魅力不僅席捲運動競技的最高殿堂，也風靡了全球觀眾。

這股以強大爆發力突破邊界的能量，也在台北街頭蓬勃滋長，越來越多的專業運動場地及大型極限運動賽事，反映這道馳騁街頭的潮流方興未艾。內湖運動公園、美堤河濱公園及新生高架橋下運動場，不時可見熱血青年翻玩滑板；台北市極限運動訓練中心則有滑板、極限單車好手使勁在半空飛躍、翻轉，奮力不懈挑戰極限，一次次開拓身體與心智的邊界。此外，在國家兩廳院建築外圍、圓山花博公園、捷運中山站地下街爵士廣場等地，都可見年輕學生隨著音樂節奏大秀舞藝。

極限單車好手在台北市極限運動訓練中心大秀身手，展現驚人的技術與勇氣。 （圖／台北市體育局）

街頭文化的野性，始終來自打破框架、無懼挑戰的精神，一代代年輕潮流在台北街頭揮灑創意與激情，持續為這座城市帶來源源不絕的活力。

從事塗鴉藝術請善用台北市合法塗鴉區，進行極限運動並請注意安全及場地合適性。

【完整內容請見《台北畫刊》677期】。