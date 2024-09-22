新世代書店報到 不一樣的城市閱讀風景

【文・游如伶 攝影・李智為、詹婗 圖・市民書店、飛地書店】

近年台北出現不一樣的閱讀風景，著重主題選書，並以此延伸出講座、展覽、音樂祭、新媒體或文史導覽的複合式書店，不但形塑自身獨特風格，也以多元經營方式，打開大眾對閱讀的想像。

書店型態 從大型連鎖到各具風格

台北的實體書店風景，從歷史悠久的重慶南路書店街、牯嶺街、溫羅汀書香聚落，至今日在各地興起的複合式書店，其經營型態的轉變，反映了時代變遷及城市發展。

長期觀察書業及書店發展的林潔珊指出，台北實體書店隨著1990年代大型連鎖書店的崛起而出現重要轉折，當時誠品以豐富藏書、精心設計的書店空間及各式藝文活動，開創異於傳統書店的道路。來自馬來西亞的她回憶，「對馬來西亞及香港旅客來說，當時誠品是台北、甚至是亞洲華語文化圈人文底蘊的象徵，所以來台北旅行都會去誠品買書。」

大型連鎖書店風行二十年後，獨立書店漸漸進入大眾視野，這類書店以店主的興趣與品味作為選書主軸，展現強烈個人風格。林潔珊也觀察到，獨立書店的發展於2014年太陽花學運後出現一波變化，「大眾的求知欲與社會運動有密切關係，大家會想知道發生了什麼事，並主動去閱讀更多資料，書店便成為知識傳播的重要據點。」她指出自2014年學運後，有更多獨立書店在台灣各地出現，結合社運選書與文化沙龍的「左轉有書」即為代表之一。

「市民書店」選書著重於公民議題面向。 （ 圖／市民書店）

新世代書店 多元文化社群據點

林潔珊表示，台北作為台灣藝文活動最熱絡的城市，以及多元文化匯聚之地，成為許多新世代書店發揮創意、為關注議題發聲的據點。2022至2023年陸續成立的「飛地書店」、「奎府聚書店」、「郭怡美書店」、「現流冊店」及「市民書店」的經營特色，正可作為台北城市特質的寫照。

例如坐落於西門町的飛地書店，前身分別是香港人創辦的「電光影裡書店」及「意念書店」，於2022年春天轉手以飛地書店重新面世，除了積極經營社群媒體，延續在台港人的社群脈絡，店家也規畫各式人文沙龍講座，並為海外讀者推出「飛地一箱書」服務。店主會根據讀者喜好選書，並寄送至海外各地，讓身處異鄉的華文讀者，也能讀到以熟悉語言書寫的精彩作品。

林潔珊表示，飛地是香港旅客到台北旅行時會造訪、買書的重要驛站，台灣讀者則可在此買到香港的出版品及非主流書刊。此外，飛地的選書並非只著眼於香港，讀者還能透過店內陳列的書籍排行榜，了解當下的國際政治與文化議題，多元化的選書主題，也彰顯飛地寬廣的世界公民觀點與選書品味。

「飛地書店」舉辦閱讀講座，邀請專業人士與讀者交流。 （圖／飛地書店）

連結地方記憶 讓讀者在此相遇

位於赤峰街巷弄的奎府聚，同樣以書店作為社群交流的場所。成長於赤峰街的創辦人將自身對地方的情感投注於書店，藉由定期舉辦講座及讀書會，將擁有共同喜好的讀者聚集起來。

為了將在地故事與記憶分享給讀者，奎府聚的選書以台灣近代史為主，其中多為大眾容易親近閱讀的回憶錄、人物傳記及歷史知識讀物，也不乏以台北為主題的攝影集。林潔珊分享，「我很喜歡奎府聚的選書，台灣文史類的書籍收得很齊全，可以讓更多人認識台灣的歷史。」

將地方記憶透過書店延續下去的，還有位於迪化街的郭怡美書店。其前身為建於1920年代的「郭怡美商行」，也是書店創辦人的祖厝，因此書店本身蘊藏著郭家對地方的情感。林潔珊指出，郭怡美為藏書豐富的中大型書店，其特色在於保留了古色古香的街屋建築，並舉辦連結在地文史的活動，例如大稻埕主題講座與夜間導覽，另也舉行藝術展覽和音樂表演，賦予實體書店吸引讀者一來再來的魅力。

推動台灣文史閱讀的「奎府聚書店」是當地文化據點。 （攝影／李智為）

跨領域交會 創造嶄新產業生態

除了作為社群的文化據點，新世代書店也是跨領域交會的平台。坐落於大稻埕的現流冊店即以台灣文學為主軸，策辦主題講座及音樂祭，去年在台北自來水園區舉行的「獨書祭」即由現流冊店一手策畫，串聯圖書市集以及由作家與獨立樂團共演的音樂祭。

「這幾年不少獨立樂團以音樂轉譯台灣文史，而書店除了推廣閱讀，也期望藉由音樂將知識散播給更多民眾，所以現流冊店舉辦獨書祭，讓聽團的人與閱讀的人產生交集。」林潔珊舉例，獨立樂團「裝咖人」的歌曲以二二八事件為題材，現流冊店便邀請關注轉型正義的學者楊翠擔任來賓上台讀詩，與樂團搭配演出，這場跨領域的對話引起各方回響。

「書店擁有很大的包容性，可以讓所有與文化相關的事在此發生。」林潔珊提及，今年7月正式營運的市民書店，也是致力於開創多元面向的新興書店。她指出，市民書店的最大特色，便是創辦團隊由知識型媒體「法律白話文運動」與不同領域的新媒體工作者組成，分別擅長科學、歷史、法律、人權等深度議題的知識普及與轉譯。

「現流冊店」策畫的「獨書祭」邀請獨立樂團與學者共演，讓樂迷與讀者產生交集。 （攝影／詹婗）

創辦團隊從各自的專業領域延伸出選書主題，並將新媒體生產知識內容的經驗運用於實體書店，例如擇定主題後，除於市民書店的網路平台發表文章，並同步於書店展示相關選書及舉辦講座，串聯線上與線下活動。此外，創辦團隊也在書店樓上設立出版社與錄音室，同時經營出版、媒體、網路社群及Podcast，形成獨特的文化產業生態。

新世代書店不僅是知識流動的起點，也透過跨領域的結合、數位與實體的串聯，接觸更多面向的群眾，讓閱讀的力量在城市中持續發生。

【完整內容請見《台北畫刊》9月號676期】。