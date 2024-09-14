萬華常民小吃指南 巷仔內的老滋味

文・Anya Lin 攝影・陳俊銘、吳貞慧、劉耀勻 圖・忠泰建築文化藝術基金會

艋舺曾是清代台灣三市街之一，也是台北最早開發的地點。1920年此處更名為萬華，從此「萬年均能繁華」的祈願與地方居民共存共生，百年來各種常民小吃也沿著信仰中心艋舺龍山寺周邊匯聚、發展，成為品味萬華歷史風情與飲食文化的最佳媒介。

老店林立 傳承百年平價美食

萬華地區為早年重要的交通樞紐，更是繁盛的商業聚集地，自百年前即發展出各種美食小吃。台北市萬華街區發展協會理事長洪文和細數「川業肉圓」、「龍都冰菓」及「兩喜號」等老店，都是國內外饕客必訪之地，平價美味的肉圓、炒米粉及冰品等小吃，不僅滿足當地居民的口腹之欲，同時也是國民外交的利器。

「川業肉圓」的紅糟肉圓是旅客必點的百年古早味。 （攝影／吳貞慧）

洪文和建議，萬華的小吃之旅可從比鄰艋舺龍山寺與剝皮寮的廣州街開始。此處老字號店家林立，如「周記肉粥」的台式肉粥和炸得皮脆肉香的紅燒肉、「龍城號」的切仔麵與香菇雞湯、「金好吃花枝羹」的各種羹湯，都是名聞遐邇的古早台味，也有由新住民掌勺、配料豐富且湯麵酸辣帶勁的「韋晴雯柳州螺螄粉」，走一趟就能嘗到各式美味。

萬華不僅老店雲集，更有米其林指南推薦的必比登美食，單單在華西街夜市就有三家獲選。「小王煮瓜」以醃漬入味的清湯瓜仔肉及滷得油香黑亮的滷肉飯聞名；「源芳刈包」以鬆軟刈包皮結合滷豬五花及配料，令人大口滿足；「昶鴻麵點」必點以豬頰肉做成的菊花肉麵和黑白切，旅客不妨依循米其林指南，前來體驗萬華的美食魅力。

產業煥新 翻轉萬華美食風貌

老店不僅是文化傳承的基地，更是萬華持續推動產業創新轉型的最佳見證，聚集於艋舺地藏王廟與龍山寺周邊的數十家草藥店，曾是重要的民俗醫療場所，如今隨著時代發展力圖轉型。

洪文和舉例，位於西昌街的「老濟安」第三代經營者為了讓更多人了解青草的妙用，將人們印象中昏暗的傳統青草行改造為明亮的現代風格，除了推出各種茶飲，也持續開發青草鳳梨酥、茶包、沐浴包、泡腳包等產品，成為大受歡迎的伴手禮。此外也推出多種體驗課程，例如製作草本茶飲及沐浴用的藥草球等，讓更多人認識草藥的特性與生活運用。

同樣致力於創新的還有位於直興市場的「協興蛋業」，開店70年來以販售雞蛋、鴨蛋及鹹蛋等各種蛋品為主，並與養雞場合作，讓消費者能得知蛋品的產銷履歷，同時也開發雞蛋糕及鳳梨酥等美食。

「老濟安」轉型後推出體驗課程，利用藥草特性調製「青草紅酒」。 （攝影／劉耀勻）

走入市場 品味道地常民風情

相較於直興市場以在地人為客群，約二百公尺外的東三水街市場更具知名度。洪文和指出，歷史悠久的東三水街市場在二十多年前曾是台灣最高單價的市場，因為食材品質優良，許多飯店直接來此採購。例如市場名店「艋舺大豐魚丸」料好實在的新鮮魚漿製品及炸物，已是在地人與旅客的必買品項。

「艋舺大豐魚丸」的炸牛蒡香脆美味，受顧客喜愛。 （攝影／吳貞慧）

近年東三水街市場轉型為親子主題觀光市場，攤商鐵門施以彩繪，並舉行街區導覽、兒童營隊等市場體驗活動，為老市場增添觀光趣味。「現在有很多老師會帶小朋友來逛市場，而且因為鄰近龍山寺，也有許多外國觀光客會進來逛逛。」洪文和說，下一步將推動市場店家以QR Code提供英、日、韓文的解說，讓在地市場走向國際。

洪文和分享，位於東三水街市場內的古蹟「新富町文化市場」，現今轉型為多元活動空間，也很適合旅客前來走逛。除了透過主題策展，了解市場從日本時代與萬華一起成長、興盛及沉寂的歷史，也能在市場採買下酒菜後，直接到開放攜帶外食的「萬華世界下午酒場」點杯飲品，在日式酒場的微醺氣氛中享受愜意時光。

民眾在「萬華世界下午酒場」享受微醺時光。 （圖／忠泰建築文化藝術基金會）

新富町文化市場舉辦親子共學的「餐桌學堂」，推動市場飲食文化。 （圖／忠泰建築文化藝術基金會）

吃飽喝足後，洪文和也推薦旅客前往剝皮寮歷史街區，在傳統店屋與紅磚牆、拱形騎樓、雕花窗櫺間，見證艋舺市街的發展與建築特色，或是走進艋舺龍山寺向神佛祈求平安，到龍山寺地下街卜算、請視障按摩師舒緩緊繃的肩頸，無論身心都能獲得療癒。

從傳統走向現代，萬華持續以海納百川的包容性融會新舊，在下一個百年也將以豐盛多樣的美食，款待每位到訪者。

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【完整內容請見《台北畫刊》9月號676期】。