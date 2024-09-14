關渡水岸遨遊 台北秋日最美風光

【文・楊越涵 攝影・鄒保祥 圖・關渡自然公園、關渡國際自然藝術季】

秋風吹過關渡平原，拂動即將抽穗的稻秧，也讓鷺鷥蹲踞的枝頭隨風擺動。秋日不妨從捷運關渡站出發，拜訪香火鼎盛的台北市關渡宮，或走進展開藝術季的關渡自然公園，感受此處自然與人文藝術的美好風光。

關渡自然公園 串聯藝術與環境永續

關渡自然公園的溼地環境是眾多野鳥生存的棲地，也是極佳的沼澤生態觀察區，不僅是北台灣的賞鳥天堂，更是一座具保育、教育、研究等多功能的自然公園。

園區內設有自然中心，館內的「關渡自然展」帶領遊客分別從「人」和「鳥」的視角認識園區，並透過科技互動裝置，讓民眾深入探索溼地風貌。每週六、日自然中心二樓的賞鳥眺望區還會提供駐站解說，搭配隨季節替換主題的戶外導覽，可跟著解說員的腳步一同感受溼地的生命力。

每年在此舉辦的「關渡國際自然藝術季」，今年以「生態，作為一個思考」為主題，除了9月22日開幕式當天有藝術作品解說導覽、草地音樂會、生態友善市集與心溼地導覽，「關渡蛙蛙～哇！」公民科學特展也同步開展，呈現關渡自然公園志工長期調查蛙類的成果，引領遊客認識蛙類生態。藝術季期間還會舉辦多場親子DIY、生態藝術工作坊活動，增進大眾對溼地生態的認識。

「關渡國際自然藝術季」藝術家工作坊活動，讓遊客運用園區乾草製作鳥巢。 （圖／關渡國際自然藝術季）

關渡自行車道 迎風徜徉河畔風光

騎自行車是探索關渡的最佳方式之一，由於關渡自然公園位處淡水河與基隆河交會處，大片草澤、水塘、水筆仔純林、河口泥灘地成為鳥類、彈塗魚、蟹類等生物的家，構成充滿生命力的風景，民眾可沿著公園內的自行車道漫遊，觀賞秋冬水鳥及溼地生態。

關渡自然公園周邊溼地一年四季皆有鳥蹤，尤其秋、冬是候鳥造訪的時節，其中以小水鴨最常見，加上綠頭鴨、花嘴鴨及琵嘴鴨等雁鴨科鳥類，為溼地增添繽紛色彩。此外，也有機會觀察到罕見的紫鷺及黑面琵鷺，以及翱翔天際的稀有猛禽灰澤鵟等，不妨帶上望遠鏡，欣賞各種鳥類的美麗姿態。

民眾也能以台北市關渡宮為起點，沿著關渡的河濱自行車道騎至關渡碼頭，或者往基隆河上游方向前行，沿途有關渡平原、大屯山及七星山美景相伴，無論獨自騎行或全家出遊都十分適合。

沿著關渡的河濱自行車道騎行，享受迎風遨遊的樂趣。 （攝影／鄒保祥）

台北市關渡宮 北台灣重要媽祖信仰

早年渡海先民從關渡上岸形成聚落，讓媽祖信仰在北台灣落地生根，並於1712 年創建關渡宮的前身「天妃廟」（後又稱「靈山廟」），經過三百多年的時光流變，關渡宮成為北台灣歷史最悠久的媽祖廟。

從1719年遷移至現址後，經過多次修建，關渡宮規模不斷擴大，除了層層遞進的三川殿、正殿、凌霄寶殿，還有古佛洞、廣渡寺、財神洞等。其中古佛洞廊道兩側刻有活靈活現的眾神造像，為台灣少見的佛教石窟。走出洞口後，還可拾階抵達靈山公園，遠眺淡水河及觀音山。

除了值得一看的廟宇建築及石窟神像，媽祖信仰更是關渡宮廣受信眾愛戴的關鍵。民間相傳，關渡宮以二媽最為靈驗，信眾紛紛前來迎請二媽出巡，形成關渡媽祖巡莊遶境的風潮，「請關渡媽」更被登錄為文化資產，為北台灣重要的民俗活動。

關渡宮的古佛洞供奉雕工精細的神像。 （攝影／鄒保祥）

關渡碼頭 享受愜意水岸風情

每逢假日，關渡碼頭周邊遊人如織，河面上船來船往也相當熱鬧。從大稻埕碼頭出發的遊船提供導覽服務，讓乘客在放鬆身心的同時，也能了解關渡碼頭的人文歷史。

台北市政府去年於關渡碼頭周邊增設戲砂區、健身設施及景觀噴泉，為河岸增添魅力，今年更新增貨櫃市集，進駐多家異國美食攤位，沖繩飯糰、義大利麵、韓式炸雞、鰻魚飯等美食輪番飄香。民眾可在河畔雅座享用美食，並眺望觀音山、淡水河及關渡大橋景致，每週三入夜後能欣賞現場音樂表演，天氣好的週末還會有泡泡秀、氣球魔術、小丑雜耍等活動。若還想帶份伴手禮，可至關渡宮前購買風靡至今的鹹鴨蛋。

關渡碼頭貨櫃市集為民眾休閒新去處。 （攝影／鄒保祥）

入秋後的關渡棧橋碼頭水岸公園也有精彩活動，今年適逢「鬧熱關渡節」十週年，活動當天將有音樂人陳明章、福爾摩沙淡水走唱團、關渡國小管樂團與合唱團、台北藝術大學表演團隊輪番登場演出，民眾可坐在茵綠水岸，享受有音樂、微風及美景相伴的時光。

在天氣開始漸漸由熱轉涼的秋日，不妨走趟關渡，體驗一場乘風傍水、忘卻煩憂的旅行。

❶關渡自然公園

台北市北投區關渡路55號

09:00～17:00（週一休園，假日～18:00）

依季節調整開放時間，請以現場公告為主

02-2858-7417

❷關渡碼頭

台北市北投區知行路360-1號

貨櫃市集：16:00～22:000

（週六、日12:00～22:00）

❸台北市關渡宮

台北市北投區知行路360號1

07:00～21:00

02-2858-1281

2024關渡國際自然藝術季

9/22（日）～12/31（二）

關渡自然公園

2024鬧熱關渡節

10/26（六）

關渡棧橋碼頭水岸公園、關渡地區

【完整內容請見《台北畫刊》9月號676期】。