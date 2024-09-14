朝聖音樂祭典 見證潮流的城市舞台

【文・Edith、洪沛澤 圖・臺北流行音樂中心、街聲StreetVoice、臺北自來水事業處】

「2024 TRENDY TAIPEI 潮臺北」於9月盛大舉行，國內外人氣歌手、樂團齊聚台北，以跨國界、跨文化的音樂魅力，點燃成千上萬觀眾的熱情，不妨乘著這股席捲城市的狂歡熱潮，朝聖台北各類音樂祭典的魔力。

串聯舞台與產業的音樂節慶

台北近二十年來出現許多各具特色、規模不等的音樂活動，從臺北流行音樂中心、Live House到各個音樂節，都是引爆樂聲吶喊的城市舞台，帶給樂迷多樣化的視聽覺饗宴，也帶動城市音樂文化風氣。台北市首次舉辦的2024 TRENDY TAIPEI潮臺北，即奠基於過往累積的音樂產業基礎，串聯產業論壇與企畫亞洲音樂人於臺北流行音樂中心同台競演的「JAM JAM ASIA 音樂節」，邀集魏如萱、鄭宜農、理想混蛋、溫蒂漫步、芒果醬、恐龍的皮等超過50組國內外表演者輪番登台，帶來充滿感染力的音樂表演。此外，潮臺北也串聯「臺北音樂不斷電」、「臺北爵士音樂節」等活動，讓更多人看見正在台北發生的音樂潮流。

引領生活風格的音樂潮流

風格多樣的音樂活動，除了為城市挹注文化養分，也能展現一地特有的生活風格。每年年末於華山文創園區舉行的「簡單生活節」，便是許多音樂人及產業界人士眼中最能代表台北的音樂節慶。

現職台灣音樂社群平台「街聲StreetVoice」音樂總監的小樹指出，簡單生活節於2006年開辦，早期的音樂表演以Urban Folk、帶著民謠氣息的流行音樂為主，如陳綺貞、盧廣仲都是此時期的代表人物。這類音樂風格著重自然真摯的情感，以輕快旋律與清新歌詞詮釋日常生活及自身感受，引發聽眾的共鳴，成為廣受歡迎的音樂類型，進而影響當時台灣音樂的發展。另一方面，簡單生活節所傳遞的生活美學也延伸至聽眾的日常，進一步形塑出台北的文青式生活風格。

「簡單生活節」現場人潮湧動，觀眾與芒果醬樂團熱情互動。 （圖／街聲 StreetVoice）

席捲城市水岸的chill風潮

相較於簡單生活節所引領的風格潮流，自2018年開始，幾乎每年在公館水岸廣場舉行的「秋OUT音樂節」，則反映年輕世代追求放鬆、自在的生活態度。小樹表示，秋OUT音樂節從名稱（Chill Out）到選團品味，都呼應近年興起的chill風潮，加上展演地點位於河畔及古蹟空間，呈現異於繁忙市景的愜意氛圍，為台北的音樂節帶來不同色彩。

強調唯一在都會區可以躺著聽的音樂祭典，秋OUT音樂節今年更擴大舉辦規模，邀演陣容超過100組國內外表演者，包括台灣的蛋堡SOFT LIPA、JOYCE就以斯、好樂團、鄒序，日本的Amaiwana、泰國的Alec Orachi、韓國的Yangbans及香港的Wantamnam我地希望等，演出類型豐富多元。今年7月舉辦的「夏季先行場」，即邀請以東方迷幻曲風獲國際矚目的澳洲樂團Glass Beams演出，除凸顯音樂節精神，也讓秋季的展演內容更加令人期待。

小樹表示，近年台北的音樂節逐漸改變以本地樂團為主的選團邏輯，邀請陣容越來越多樣化，例如邀請泰國、印尼等樂團演出便獲得不錯的回響，不但吸引來自不同地域的樂迷前來欣賞，也反映台北作為國際都會的多元色彩。

翻轉空間特性的音樂場景

音樂節的展演風格若能與當地環境融合，能加深觀眾的感官體驗，不過也有音樂節以其強烈特色與地方氛圍形成對比，在花博公園舉行的「Park Park Carnival叭叭嘉年華」即為一例。

小樹指出，「花博公園基本上是一個闔家歡樂的地方，但因為Park Park的音樂風格較生猛強烈，帶有龐克、搖滾精神，加上在夏天舉辦，豔陽、高溫、人潮和巨大的音量混在一起，有點撞擊這一區放鬆的氣氛，卻也將年輕族群拉回這個地方。」

小樹坦言，台北的都市空間特性可能使音樂節的規模受到限縮，也許可從翻轉城市現有空間的角度來思考音樂節的規畫。他分享，例如西班牙「Sónar電子音樂節」曾移師香港科學園舉辦，場地性質近似台北的內湖科技園區、南港軟體園區。這場音樂節利用下班後寬敞、無人的園區空間，在辦公大樓內部及廣場規畫舞台，「雖然活動場地坐落於城市中，卻不會因為音樂太大聲而影響周邊居民，此種在特定時段、翻轉既有空間的作法，便是台北可以嘗試的方向。」小樹說道。

「秋OUT音樂節」的「夏季先行場」邀請澳洲樂團Glass Beams演出。 （圖／臺北自來水事業處）

推廣音樂的新秀舞台

除了盛大的音樂祭典，台北也有日常舉行的音樂活動，讓正在起步、具潛力的音樂新人有一展才華的舞台，也將好音樂推廣給更多樂迷。小樹說，「『大團誕生』就是一個走了14年、幾乎每月都在台北發生的音樂節。」

大團誕生從街聲音樂平台徵選具潛力的新興樂團，每月安排3至4個新團於台北指標性音樂展演空間「Legacy Taipei」演出，不少樂團即以此為起點，逐步走進更多樂迷的視野。同時，大團誕生也培養出一批信任其音樂品味、在此挖寶的死忠樂迷，形成支持音樂產業前進的力量。

此外，越來越多獨立樂團努力從小型展演空間邁進中大型場館，累積聲浪。例如獲得第33屆金曲獎最佳樂團獎的「血肉果汁機」，今年登上臺北流行音樂中心舞台演出，也讓台北成為見證新一代音樂潮流崛起的城市。

各式城市音樂節豐富了樂迷的音樂體驗，亦在不經意中深入大眾日常，影響不同世代的生活風格，並形構出台北的城市文化。入秋之際，不妨加入流行、搖滾、嘻哈、民謠、爵士等多元音樂的浪潮，一起翻湧出台北蓬勃的音樂能量。

2024秋OUT音樂節

9/28（六）～9/29（日）

公館水岸廣場、Pipe Live Music、台北自來水園區、古亭河濱公園、台大公館商圈

【完整內容請見《台北畫刊》9月號676期】。