【文・楊越涵 圖・台北自來水事業處、臺北表演藝術中心、台北市捷運工程局、台北市立動物園】

台北夏日有著豐富多樣的活動，像是「台北親水節」、「臺北兒童藝術節」、「北捷探索隊」特展和「動物園夜FUN探險列車」等，都十分適合親子同遊，大、小朋友不妨走出家門，體驗台北從早到晚的精彩魅力。

台北親水節 夏日消暑首選

台北夏日最大盛事，首推深受親子喜愛的台北親水節，今年台北自來水園區以「玩水都不累（都PLAY）」為主題，搖身一變成為戲水樂園。活動期間園區開放水鄉庭園戲水區並增設充氣滑水道，無論是高8公尺、長30公尺的叢林滑水道或是可愛的卡通滑水道，都能讓大小朋友玩得盡興。此外，8月每個週六還邀請不同的原住民族藝術團體表演，搭配原民美食和傳統服飾體驗，歡迎親子前來共度歡樂又清涼的夏日。

臺北兒童藝術節 親子玩藝不設限

以票價親民聞名的臺北兒童藝術節，今年規模更甚以往，超過200場活動，涵蓋音樂、戲劇、舞蹈、馬戲等不同類型。國際邀演劇目《晚安！星際泡泡》，在色彩斑斕的泡泡中創作，為觀眾帶來奇幻感十足的感官體驗；台灣劇目《媽呀！外星人》去年在「童創基地」演出獲得極高評價，是一部充滿驚喜、感動和親情的音樂劇。

在劇場空間外，也於大安森林公園露天音樂台規畫大型戶外免費演出，7月20日FOCA福爾摩沙馬戲團將帶來《潘朵拉的盒子》，有小朋友喜愛的特技、雜耍、舞蹈和小丑表演；7 月21日則有身聲跨劇場演出的《希望之翼》，節目融合現場音樂、戲劇肢體、傀儡高蹺等形式，呈現繽紛精彩的表演。

臺北兒童藝術節讓小朋友沉浸在歡樂有趣的互動體驗中。 （圖／臺北表演藝術中心）

北捷探索隊特展 深入捷運30年時光

自捷運木柵線（今文湖線）於1996年3月通車營運至今，台北捷運已服務超過130億旅客人次，是你我日常生活中不可或缺的交通工具。

今年適逢台北捷運公司成立30週年，台北探索館規畫「北捷探索隊」特展，在展場復刻捷運列車樣貌，讓民眾一秒走入熟悉的捷運日常，重溫共同的捷運記憶，並認識捷運在建造過程中如何克服重重施工困難，成為這座城市的驕傲。

例如常被暱稱為「龍舟」的劍潭站，因跨越道路需要，使用困難的無梁柱設計，將長約187公尺的屋頂以懸吊方式撐起，被認為是台北捷運造型最獨特的車站。本次特展即展出在建築製圖尚未普遍電腦化前，珍貴的劍潭站針筆畫手繪圖稿。

「北捷探索隊」特展展出珍貴的劍潭站針筆畫手繪圖稿，展現工程與藝術之美。 （圖／台北市捷運工程局）

展場內還設有多樣互動裝置，像是點擊就能玩透大台北的「搭著北捷去旅行」投影光雕牆；下一秒化身月台廣播配音員，現場錄製專屬月台通知的「捷運廣播ON AIR」等。此外，還能參訪神祕的捷運行控中心，或是參加捷運闖關活動及小志工培訓課程，一同成為北捷探索隊的一分子，探索台北捷運的前世今生。

夜FUN探險列車 前往動物園尋寶

台北市立動物園自2006年開始於7、8月延長開放至夜間，深受遊客喜愛。今年以「夜FUN動物園」為主題，除規畫尋寶地圖闖關集章、動物保母講古、週六親子電影院等多樣活動，更推出「夜FUN探險列車」，每週六晚上共行駛三班次，帶領乘客走訪動物園不對外開放的地方。

夜FUN探險列車將前往動物園神祕的後山，乘客首先抵達生態池畔，聆聽蛙鳴及專業解說，將有機會在多種蛙鳴中幸運聽見由動物園和雙北聯手復育的珍貴台北赤蛙的鳴叫聲。隨後列車將駛進光平隧道，乘客可在此欣賞精彩的動物影像。最後，列車將抵達熱帶雨林區的後場，這裡是照護動物的重要場域，透過實地踏訪，更能了解照護動物背後的酸甜苦辣。

從親水樂園、表演藝術、捷運探索到動物園星光之旅，無論大朋友、小朋友，都能在台北快樂一夏！

台北市立動物園規畫豐富的夏日夜間活動。 （資料照／台北市立動物園）

2024台北親水節

時間：即日起～9/1（日）（週一休園）

充氣滑水道設置至7/14（日）

地點：台北自來水園區

「北捷探索隊」特展

時間：即日起～10/31（四）（週三及國定假日休館）

地點：台北探索館1、2樓展廳

夜FUN動物園

日期：7/6（六）～8/31（六）

時間：每週六16:00～21:00（20:00停止入園）

地點：台北市立動物園

2024臺北兒童藝術節

日期：即日起～8/1（四）

地點：臺北表演藝術中心等地

【完整內容請見《台北畫刊》675期】