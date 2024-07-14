花火下的大稻埕 穿梭百年老城區故事

【文・楊芩雯 攝影・鄒保祥、彭仁義 圖・台北市觀光傳播局】

從捷運雙連站漫步至大稻埕碼頭，沿途可見新舊交融的風景。除了走進充滿歷史風情的街區，體驗老城區延續百年的生活感，還可在大稻埕碼頭飽覽水岸夜景、品味美食、欣賞煙火，度過浪漫的夏日。

台灣新文化運動紀念館 讓歷史有臨場感

坐落於寧夏路和錦西街口的台灣新文化運動紀念館，前身為1930年代的台北北警察署，現為台北市市定古蹟。原先的警務機關建築歷經修復後，搖身一變成為舉辦展覽及文化活動的空間，館內也保留日本時代建造的扇形拘留所和水牢，帶給參觀者更深刻的臨場感。

目前一樓規畫常設展，主要介紹1920至1930年代林獻堂、蔣渭水等台灣知識分子，以大稻埕為據點推動現代思潮的歷程。二樓現為展出至8月11日的「獅子狩與獅子吼：治警事件百年紀念展」，利用AI技術搭建歷史場景，邀請民眾化身為記者，從當時的世界情勢地圖、媒體報導、密室協商和法庭現場中，探查治警事件的蛛絲馬跡，進而了解這場社會運動對台灣帶來的影響。

「獅子狩與獅子吼：治警事件百年紀念展」訴說1920年代台灣人爭取政治權利的社會運動。 （攝影／鄒保祥）

新芳春茶行 記憶繁華茶業起落

製茶產業曾是台灣的經濟命脈，1934年興建的新芳春茶行見證了這段輝煌起落。這棟三層樓的住商混合洋樓，建築形式採取面寬「三開間」、縱深「三進」的配置，曾是大茶商王家的經營據點，兼具茶行、製茶工廠、倉庫和住家功能。

茶行一樓保留當年的製茶工廠，走進揀梗間、風選間和焙茶間，猶能想像茶香與熱風撲面的場景。位於一樓的「記憶的磚瓦」常設展，訴說新芳春茶行修復的珍貴歷程。二樓除了提供品茗座席，也展示王家收藏的生活文物及茶葉貿易版圖。無論是對茶葉製程、產業歷史感興趣，或是想探索大戶人家的家宅風貌，走一趟新芳春茶行就能滿足。

新芳春茶行仍保留製茶空間供民眾參觀。 （攝影／彭仁義）

迪化街 欣賞大稻埕百年變遷

迪化街的發展可追溯至19世紀中葉，頂下郊拚後輾轉遷徙至此的泉州人，沿著淡水河設立商號。因水路地利之便，這裡很快發展成紡織布匹、茶葉、南北貨和中藥材的集散中心，成為台北數一數二的繁榮街市。至今仍可從建物華美的山牆裝飾、窗楣設計、柱子與柱頭造型及商家門額等細節，一窺其昔日風華。

時至今日，迪化街依舊商家林立。傳承多代的南北貨批發商，成為農曆新年採買年貨的必訪之地，也有現代化書店、咖啡館、餐館和文創商店進駐老屋。迪化街不僅展現舊城區的年輕活力，更是採買特色伴手禮的好去處。

埕樂通 爬梳在地產業陳年往事

埕樂通所在的街屋，昔為許氏家族經營海鮮、南北貨的據點，轉型後成為大稻埕在地產業展覽空間。旅客從迪化街的正門進入後，能一路通往民樂街，盡覽傳統街屋的「兩進」格局及「天井」等特色。目前一樓規畫常設展「埕年往事」，以許家人的生活軌跡及經商歷程為主軸，反映大稻埕的產業變遷。三樓特展「稻埕佰市」則邀集街區的百年老店參展，挖掘肥皂鋪、香鋪、茶行、辛香料商行的精彩故事。

埕樂通現為大稻埕在地產業展覽空間。 （攝影／鄒保祥）

大稻埕碼頭 夏夜煙火與樂聲齊響

大稻埕碼頭昔日是國際貿易的關口及貨物集散地，現在則由大稻埕碼頭貨櫃市集延續往昔熱鬧景象。傍晚時分可在此欣賞河岸夕陽、遊逛市集及聆聽現場演唱，度過悠閒時光。

每年夏季在此舉辦的大稻埕夏日節，今年將於7月17日至8月10日登場，期間大稻埕碼頭將化身為水岸光廊，閃熠如繁星的燈飾及裝置藝術綿延河岸，並以「Taipei 140」字樣作為入口意象，引領民眾走進大稻埕璀璨至今的百年時光。

令人期待的煙火秀則在7月17日、24日及31日晚間8時上演，以不同主題花火接力點亮台北夜空。8月10日七夕情人節當天，除了施放長達480秒的壯麗煙火，主舞台更有多組藝人輪番演唱，與民眾共度浪漫夜。此外，8月3日在大稻埕永樂廣場也有「經典情歌演唱會」及文創市集等精彩活動，讓民眾在悠揚樂曲中感受大稻埕的魅力。

新舊共榮的街區構築成大稻埕豐厚的內涵，旅客不妨沿著街巷探索，並在別具風情的淡水河岸度過難忘夜晚。

❶台灣新文化運動紀念館

台北市大同區寧夏路87號

09:30～17:30（週一休館）

02-2557-0087

❷新芳春茶行

台北市大同區民生西路309號

10:00～18:00（週一、二休館）

02-7756-3910

❸埕樂通

台北市大同區迪化街一段127號

10:00～18:00（週一休館）

02-2556-9984

❹大稻埕碼頭

台北市大同區環河北路與民生西路口，

可從五號水門進入

2024大稻埕夏日節

7/17（三）～8/10（六）

大稻埕碼頭

【完整內容請見《台北畫刊》675期】