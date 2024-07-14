建城140週年 看向未來的文化首都

【文・Edith、鄭之雅 攝影・蔡志鴻、李智為、翁睿坤 圖・台北市文化局】

1884年建城的台北，今年迎來第140年，這座見證台灣變遷的文化首都，以「台北140，台北一百式」為主題，規畫系列精彩活動，讓民眾深入了解台北的歷史。台北市文化局局長蔡詩萍從深具城市代表性的北門說起，帶領讀者一探台北的豐富底蘊。

從140年前的起點出發

今年4月，擁有上百年歷史的北管軒社「台北靈安社」和民族音樂樂團「A-Root同根生」聯手獻藝，在北門前展開傳統與當代交融的音樂表演，接著投射在城牆上的光雕秀則穿越歷史長廊，演繹140年來城市的改變，為「台北140，台北一百式」系列活動揭開序幕。

北門作為台北建城140週年系列活動的起點，揭示了台北城的發展與此息息相關。19世紀中葉淡水正式開港，北部盛產的茶葉及樟腦等物資得以利用水路展開國際貿易，自此帶動淡水河沿岸及大稻埕的繁榮，也吸引外國商人及傳教士來台，從此台灣的政經重心開始由南往北遷移。

蔡詩萍點出，「當清政府決定在台北建城時，其實也奠定了台北未來作為台灣首善之區的基礎。從日本時代、國民政府時期，再到台灣民主化及政黨輪替，台北一直以首都角色見證台灣的歷史變遷，這也是台北最獨特的地方。」

建城140年之際，北門也將展開修復工程，藉此奠定古蹟長久存續的基礎，此前更舉辦別具意義的「北門登城樓」活動，邀請市民一同走進封閉已久的城樓二樓，從窗口向外眺望新舊交錯的城市面容。蔡詩萍表示，台北市將以140週年活動為契機，將這座古蹟維護得更好，讓未來世代還能登上城樓展望這座城市。

在創作中看見台北變貌

以北門作為發展起點的台北城，於日本時代迎來摩登西化風潮，並逐步累積各式豐富的文化。「台北140，台北一百式」系列活動，便從不同文化類型切入，透過「電影中的台北」、「台北漫畫城市」、「台北時裝週」與「台北古蹟日」等主題，引領民眾看見台北140年來的歷程。

其中電影中的台北精選以台北為背景的經典影片，於北投製片廠、剝皮寮及西門紅樓廣場等地露天播映。蔡詩萍表示，許多電影工作者用影像記錄台北，這些畫面也成為我們回顧城市變遷的重要線索。

例如在數位修復的《油麻菜籽》中，可看見昔日中華路地景，包括尚未地下化的火車駛過地面軌道、西本願寺周邊仍是軍眷及各地移民群居的聚落等，種種影像堪稱台北今昔之變的最佳對照。而經典重映的意義，除了追憶時代光影、喚起集體記憶與情感共鳴，也能讓年輕的一代從影像一窺台北過去的樣貌。

此外，也有許多創作者以漫畫描繪時代風情及台北意象，如《友繪的小梅屋記事簿》、《芭蕉的芽》、《青空下的追風少年》、《冥戰錄》、《閻鐵花》等，都是以台北作為時空舞台的漫畫作品。蔡詩萍指出，「台北漫畫城市系列活動，邀請民眾從漫畫認識台北，同時也想提醒大家，在日本及歐美漫畫流行之際，別忘了台灣也有精彩的本土漫畫值得一讀。」

文化資產走讀導覽引領民眾認識老城區歷史。 （資料照）

實地走進城市歷史風景

蔡詩萍也提及，預計於10月舉辦的「台北時裝週」記者會，選定在台灣布業重心大稻埕舉行，民眾可在時裝週活動上，看見精彩的時尚展演，同時一睹台北百年來的服裝樣貌。

電影、漫畫、服飾之外，台北各地都有重要的歷史建築，這些文化資產有如封存城市記憶的時光膠囊，蘊藏著台北140年來的故事。蔡詩萍表示，1990年代台灣各個城鄉都在追逐現代城市的面貌，同時也開始出現尊重歷史、保存老建築的聲音。時至今日，文化資產的修復與保存已是大眾焦點所在。

「這代表城市裡的人們一邊往前走，一邊珍惜眷戀這座城市走過的軌跡，這兩股力量以並行的步調前進。」蔡詩萍分享，建城140週年系列活動便規畫多場文化資產走讀導覽，例如以清代城門、迪化街店屋為主題的路線，邀請各領域專家以專業視角分享背後的故事，帶領民眾描摹出台北的歷史輪廓。

文化資產走讀導覽引領民眾認識老城區歷史。 （資料照）

在城市歷史中探索未來

為了慶祝建城140週年，台北市各局處也響應推出各式活動，例如在台北自來水園區舉辦的「台北親水節」，於百年古蹟自來水博物館展示台北自來水現代化的歷史。台北市立文獻館也以「台北學」為名，規畫走讀導覽及講座。台北市教育局則提供8 條導覽課程，包括北投溫泉、大稻埕、城北廊帶、萬華艋舺、城南台大、士林北藝、松山菸廠及南港北流等路線，各校師生可從教育局網站下載利用，認識在地故事。

蔡詩萍表示，希望建城140週年活動能讓民眾看見台北的時光流變，「140年聽起來很遙遠，但這段漫長時光卻可能穿透你的家族、聯繫起好幾個世代，當你這樣思考時，便覺得這座城市的140年歷史與自身密切相關。」

慶祝台北建城140週年不只是階段性的紀念，也是思索台北未來方向的契機，歡迎民眾經由電影、漫畫、服飾及建築等媒介，看見台北的今昔，在延續百年歷史軌跡的同時，也展開對城市的未來想像。

迪化街老建築有如時光膠囊，封存台北的歷史記憶。 （攝影／翁睿坤）

【完整內容請見《台北畫刊》675期】