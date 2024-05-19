【文・楊越涵 圖・台北電影節】

邁入第26屆的台北電影節，已是台北有口皆碑的電影盛事，一個以首都為名的電影節，不但透過變革讓這項年度電影盛會蛻變嶄新風貌，更帶動台灣電影業一起前進。

專屬台灣電影的盛宴

這幾年提起台北電影節，許多人讚譽有加，認為即將26歲的它活潑、熱鬧又有趣，這些好評來自2019年「轉骨」打下的基礎。

當時台北電影節總監李亞梅將賽制由入選制改為入圍制後，入圍作品開始獲得媒體關注，以各種得獎預測和幕後故事作為活動的暖場熱身。

在台灣電影產業界有豐富經歷的李亞梅認為，媒體報導能吸引觀眾，觀眾討論帶起風潮，風潮又能帶動媒體更多關注，創造正向循環，能讓北影更有影響力。然而只創造話題並無法呈現北影的權威性，李亞梅強調，「北影所有獎項都由專業人士評選，是民眾和業界都重視的影展。」

獎項的變革也是北影成功轉骨的另一關鍵。李亞梅表示，和以華語電影為主體的金馬獎不同，北影以台灣電影為對象，著重於鼓勵幕前及幕後新銳，不少知名的台灣電影人，初次得獎都是在北影這個舞台，例如擔任今年台北電影節影展大使的林柏宏，第一次以新人演員身分亮相就是在台北電影節。

此外，北影也邀請年輕導演嘗試不同風格的宣傳片，找來有創作實力的明星進行影展周邊設計，並增設「非常新人」、「非常演員」等企畫，給予影壇新星及知名演員更多肯定。

林柏宏擔任2024台北電影節影展大使。 （圖／台北電影節）

用影展賦予城市光榮感

今年北影繼續打造影展新高度，重新啟動過去受到好評的「城市主題影展」，精選來自匈牙利布達佩斯的作品，讓影展成為連結不同城市的橋梁。李亞梅強調，北影不只讓人們接觸國外的影像，未來也會邀請國際的選片人合作，讓國際有更多機會看見台灣的電影。

李亞梅也坦言，電影市場在疫情衝擊後尚未完全復甦，又面臨OTT平台興起的挑戰，必須更積極思考轉型，因此北影增加了更多樣的產業及周邊活動，希望更多人從不同角度「看」電影，創造北影的不可取代性。

例如今年「特別放映」單元，將呈現日本導演濱口龍介與音樂家石橋英子的創作計畫《GIFT》，屆時將邀請石橋英子來台，在電影放映時同步進行現場即興演奏。另外也會在《GIFT》延伸之作《邪惡根本不存在》放映後，由石橋英子分享她與濱口龍介創作的故事，為今年影展增添亮點。

另一方面，於6月15日快閃的「靠北影百貨」市集，將有帶著珍貴影像商品的發行商前來擺攤；影展副品牌「看電影約嗎」則販售電影明星設計的影展周邊商品，為影迷帶來驚喜。

北影的另一特色來自放映場地之一的「台北市中山堂」。中山堂過去既是政府接待外國貴賓的場所，也曾舉辦多屆正副總統就職大典，凸顯此處的特殊地位。李亞梅認為，一如許多國際城市影展，在城市具代表性的建物裡放映開閉幕片，格外具有意義，讓星光熠熠的北影不但照亮台灣電影，也讓電影和城市相互輝映。

台北電影節

6/21(五)～7/6(六)

台北市中山堂、信義威秀影城、

光點華山電影館

【完整內容請見《台北畫刊》674期】。