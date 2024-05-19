快訊

520梅雨鋒面到！明晚起大雨連炸5日 「這2天」影響最劇防雷雨

男吹冷氣感染「這病菌」釀多器官損傷 醫示警：對2族群更具威脅

全球首座橋上飯店！獨享首爾漢江大橋美景 預計開幕時間曝光

2024台北電影節

聯合新聞網／ 臺北畫刊
台北電影節在古蹟中山堂放映電影。 （圖／台北電影節）
台北電影節在古蹟中山堂放映電影。 （圖／台北電影節）

【文・楊越涵　圖・台北電影節】

邁入第26屆的台北電影節，已是台北有口皆碑的電影盛事，一個以首都為名的電影節，不但透過變革讓這項年度電影盛會蛻變嶄新風貌，更帶動台灣電影業一起前進。

專屬台灣電影的盛宴

這幾年提起台北電影節，許多人讚譽有加，認為即將26歲的它活潑、熱鬧又有趣，這些好評來自2019年「轉骨」打下的基礎。

當時台北電影節總監李亞梅將賽制由入選制改為入圍制後，入圍作品開始獲得媒體關注，以各種得獎預測和幕後故事作為活動的暖場熱身。

在台灣電影產業界有豐富經歷的李亞梅認為，媒體報導能吸引觀眾，觀眾討論帶起風潮，風潮又能帶動媒體更多關注，創造正向循環，能讓北影更有影響力。然而只創造話題並無法呈現北影的權威性，李亞梅強調，「北影所有獎項都由專業人士評選，是民眾和業界都重視的影展。」

獎項的變革也是北影成功轉骨的另一關鍵。李亞梅表示，和以華語電影為主體的金馬獎不同，北影以台灣電影為對象，著重於鼓勵幕前及幕後新銳，不少知名的台灣電影人，初次得獎都是在北影這個舞台，例如擔任今年台北電影節影展大使的林柏宏，第一次以新人演員身分亮相就是在台北電影節。

此外，北影也邀請年輕導演嘗試不同風格的宣傳片，找來有創作實力的明星進行影展周邊設計，並增設「非常新人」、「非常演員」等企畫，給予影壇新星及知名演員更多肯定。

林柏宏擔任2024台北電影節影展大使。 （圖／台北電影節）
林柏宏擔任2024台北電影節影展大使。 （圖／台北電影節）

用影展賦予城市光榮感

今年北影繼續打造影展新高度，重新啟動過去受到好評的「城市主題影展」，精選來自匈牙利布達佩斯的作品，讓影展成為連結不同城市的橋梁。李亞梅強調，北影不只讓人們接觸國外的影像，未來也會邀請國際的選片人合作，讓國際有更多機會看見台灣的電影。

李亞梅也坦言，電影市場在疫情衝擊後尚未完全復甦，又面臨OTT平台興起的挑戰，必須更積極思考轉型，因此北影增加了更多樣的產業及周邊活動，希望更多人從不同角度「看」電影，創造北影的不可取代性。

例如今年「特別放映」單元，將呈現日本導演濱口龍介與音樂家石橋英子的創作計畫《GIFT》，屆時將邀請石橋英子來台，在電影放映時同步進行現場即興演奏。另外也會在《GIFT》延伸之作《邪惡根本不存在》放映後，由石橋英子分享她與濱口龍介創作的故事，為今年影展增添亮點。

另一方面，於6月15日快閃的「靠北影百貨」市集，將有帶著珍貴影像商品的發行商前來擺攤；影展副品牌「看電影約嗎」則販售電影明星設計的影展周邊商品，為影迷帶來驚喜。

北影的另一特色來自放映場地之一的「台北市中山堂」。中山堂過去既是政府接待外國貴賓的場所，也曾舉辦多屆正副總統就職大典，凸顯此處的特殊地位。李亞梅認為，一如許多國際城市影展，在城市具代表性的建物裡放映開閉幕片，格外具有意義，讓星光熠熠的北影不但照亮台灣電影，也讓電影和城市相互輝映。

台北電影節

6/21(五)～7/6(六)

台北市中山堂、信義威秀影城、

光點華山電影館

【完整內容請見《台北畫刊》674期】。

台北畫刊674期-動物園的百年與一日
台北畫刊674期-動物園的百年與一日

延伸閱讀

被當遺珠發2篇文難消怒火！陳慕義現身狂轟北影：看到鬼啦

《背著善宰跑》「夢幻撐傘戲」是致敬這部電影！始祖男神人帥腿長　被封南韓4大公共財

「芙莉歐莎」首映轟動坎城 鼓掌8分鐘 柯震東直呼超讚

楊紫瓊、亞莉安娜加持 音樂電影「魔法壞女巫」揭起源

相關新聞

2024台北電影節

邁入第26屆的台北電影節，已是台北有口皆碑的電影盛事，一個以首都為名的電影節，不但透過變革讓這項年度電影盛會蛻變嶄新風貌，更帶動台灣電影業一起前進。

夏日茶筍風味宴 走入貓空茶山祕境

木柵貓空地區不僅有秀麗的自然景觀，更以鐵觀音茶及綠竹筍等農產品聞名，五月開始是綠竹筍產季，正適合來此品茗嘗筍，享受當地特有的夏日風味宴。台北市木柵區農會青年農民聯誼會會長張欣柔分享自己的私房美食地圖，也帶讀者走訪親山步道，感受茶山的魅力。

穿越百年錫口風華 看見當代水岸風情

松山古名為「錫口」，早在清代乾隆年間就是南北通商、貨物集散之地，扮演基隆河航運樞紐的錫口碼頭，則帶動錫口地區發展。今日周邊匯聚古廟、美食及流行服飾商圈，成為國內外觀光客來台北必訪勝地，不妨以捷運松山站作為小旅行起點，探索錫口的百年風情。

走入動物園日常 保育員的一天

動物園保育員長期在第一線觀察及照顧動物，建立人與動物的信任友好關係，而這也是園方維護動物健康，以及進行保育、研究和教育的重要基礎。透過這些保育員的分享，讀者也能一探動物園的日常運作。

翻轉物種瀕危 城市保育第一線

臺北市立動物園的定位及任務隨時代逐步轉變，近三十年更積極與國際交流，以瀕危物種保育作為發展目標。今年適逢建園110週年，臺北市立動物園保育研究中心暨動物認養小組執行長曹先紹以此為契機，與讀者分享動物園如何響應全球野生動物保育趨勢。

邁向保育之路 回顧百年動物園

臺北市立動物園將於今年10 月邁入建園110 週年，動物園的定位也從早期展示珍奇野生動物及觀看動物表演的空間，轉變成動物保育、研究及教育的場域，並成為台灣重要的動物救傷基地。臺北市立動物園園長諶亦聰從動物園的轉變談起，分享動物園的當代意義及發展方向。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。