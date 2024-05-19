夏日茶筍風味宴 走入貓空茶山祕境

【文・張煥鵬、Doris 攝影・李智為、林煒凱、何宗昇 圖・木柵區農會】

木柵貓空地區不僅有秀麗的自然景觀，更以鐵觀音茶及綠竹筍等農產品聞名，五月開始是綠竹筍產季，正適合來此品茗嘗筍，享受當地特有的夏日風味宴。台北市木柵區農會青年農民聯誼會會長張欣柔分享自己的私房美食地圖，也帶讀者走訪親山步道，感受茶山的魅力。

煙燻茶香四溢的茶燻雞，是貓空當地的招牌美食。 （攝影／何宗昇）

以茶香入菜餚 獨一無二風土美味

張欣柔分享，木柵貓空因鄰近貓空纜車，交通十分便利，加上當地茶農很早就開始經營觀光茶園，已發展出成熟的觀光產業。無論想品茗、用餐、享受下午茶、欣賞夜景或購買茶葉，旅客來此一趟就能盡興而歸。

「不少老字號茶園投入餐飲經營，研發出各式將茶葉融入菜餚的美味料理。」張欣柔以貓空具代表性的茶料理「茶燻雞」為例，每家餐廳的作法不盡相同，例如「美加茶園」加入重度烘焙的鐵觀音茶，不但嘗得到鮮嫩多汁的肉質，更是煙燻茶香四溢。「正大休閒茶園」的茶燻雞則將煮熟的去骨土雞腿肉連同鐵觀音茶、中藥材及紅糖入味燻製，風味層次豐富。「紅木屋」的「茶油雞」則以薑片、茶油和雞肉一同翻炒，口感鮮嫩清爽，搭配以茶油、茶末及青江菜拌成的「茶香菜飯」更是美味。

「除了經營餐廳，許多茶園在青農返家接手經營後，為了打開新市場而做出有別以往的嘗試，並依各自所長發展出不同特色。」張欣柔指出，為了讓遊客更了解在地茶產業文化，許多茶園提供採茶、製茶或茶食DIY等活動。例如「杏花林休閒農場」提供茶藝及泡茶體驗；「鴻智茶場」、「寒舍茶坊」及美加茶園推出茶園導覽及製茶教學，以多樣化的產業型態吸引更多遊客到訪。

貓空的茶園提供製茶體驗，讓旅客更了解當地茶文化。 （攝影／何宗昇）

台北市木柵區農會青年農民聯誼會會長張欣柔分享貓空豐富的茶食文化。 （攝影／林煒凱）

貓空茶點地圖 享受療癒午茶時光

「不少貓空青農也推出創新的茶葉產品，讓消費者能以不同方式品嘗茶的風味。」張欣柔以茶甜點為例，「晨曦茶坊」的肉桂捲帶有清雅茶香，平衡了肉桂的厚重辛香。而「貓空雙橡園茶坊」的手工小饅頭，在麵糰中融入自家栽種的鐵觀音茶，口感Q軟美味。「阿桃草仔粿」則以鮮採鼠麴草及艾草加入糯米，製成彈牙香甜的外皮，包裹紅豆、芋頭或炒得鹹香的蘿蔔絲，搭配鐵觀音茶同樣對味。

品嘗美味甜點後，還可來杯冰涼茶飲解渴。張欣柔提及，貓空不少店家推出冷泡茶及特色茶飲，翻轉品茗只能喝熱茶的印象。例如老字號茶行「采耕製茶」將傳統茶葉製成方便飲用的風味茶飲，招牌的鳳梨冰茶以鐵觀音茶搭配新鮮鳳梨製成，果香與茶韻交融，既清涼又消暑，也讓茶葉被更多消費族群接受。

甜而不膩的茶香肉桂捲搭配鐵觀音紅茶，十分對味。（攝影／林煒凱） （攝影／林煒凱）

綠竹筍盛產期 鮮甜爽脆風味最佳

相比貓空地區的遊人如織，比鄰的老泉里則顯得幽靜，儘管如此，每到綠竹筍產季仍有許多饕客前來尋味。

張欣柔分享，老泉里為綠竹筍的重要產地，每年5至7月為產季，正是大啖竹筍料理的最佳季節。她指出，老泉里的竹筍林從山區一直延伸至河堤周邊，此處生產的綠竹筍水分豐沛且纖維細緻，口感有如水梨，經常在台北市綠竹筍評鑑中獲獎。每到綠竹筍產季，貓空及老泉里的餐廳會提供美味的竹筍料理，此外木柵區農會也會舉辦「綠竹筍饗宴」，今年預計在6月中下旬舉行，將邀請名廚以綠竹筍搭配其他食材，烹製豐富多樣的料理，席開百桌的流水席，每年都吸引千人報名參加。此外，7至8月間木柵區農會也與在地筍農及返鄉青農合作，規畫以綠竹筍及鐵觀音茶為主題的一日小旅行。

木柵區農會與老泉里筍農合作，舉辦採筍體驗小旅行。 （資料照／木柵區農會）

沉浸群山美景 親山步道悠閒漫遊

木柵貓空地區擁有豐富的自然景觀和步道，到貓空除了享受美食，張欣柔也推薦旅客前往樟樹、樟湖步道，除了欣賞夏日花海，傍晚還有不絕於耳的蛙鳴相伴。此外也可至指南宮或樟山寺參拜，兩者同為歷史悠久的廟宇及登高賞景勝地。

悠久的茶文化及自然風光，讓木柵貓空發展出獨特魅力，近年又因青農加入，為茶山帶來新風貌，值得旅人探路一訪。

【完整內容請見《台北畫刊》674期】。