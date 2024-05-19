穿越百年錫口風華 看見當代水岸風情

【文・張煥鵬 攝影・李智為 圖・台北市觀光傳播局】

松山古名為「錫口」，早在清代乾隆年間就是南北通商、貨物集散之地，扮演基隆河航運樞紐的錫口碼頭，則帶動錫口地區發展。今日周邊匯聚古廟、美食及流行服飾商圈，成為國內外觀光客來台北必訪勝地，不妨以捷運松山站作為小旅行起點，探索錫口的百年風情。

松山慈祐宮 錫口信仰中心

興建於1753年的慈祐宮供奉黑面媽祖，原名「錫口媽祖宮」，老台北人習慣稱之為「松山媽祖廟」，是當地人的重要信仰中心。開基兩百餘年的廟宇，至今仍保存不少珍貴歷史文物，如1783年的「利濟參天」橫匾、1890年庚寅科進士趙鴻敬所題之「神之格兮」古匾，以及兩百多年的石雕香爐等，都是慈祐宮的珍寶。此外，三川殿前的一對石獅已有兩百多年歷史，且造型樸拙圓實，與常見雕飾繁複的石獅不同，別具特色。

每年農曆3月23日媽祖聖誕，慈祐宮媽祖出巡遶境，整個松山地區更是熱鬧歡騰。今年5月18日舉辦的「錫口文化節」，則以松山在地媽祖信仰結合周邊景點和商圈，傳承錫口歷史與在地文化，是台北具代表性的宮廟節慶活動。

松山慈祐宮主祀黑面媽祖。 （攝影／李智為）

饒河街觀光夜市 美食揚名國際

饒河街觀光夜市是享受多樣美食的好去處，長達600公尺的夜市，兩旁聚集各式台味小吃、異國料理和冷飲冰品，還有多家米其林必比登的推薦美食，無論是藥燉排骨、胡椒餅、牛肉麵、臭豆腐或滷味，吸引許多國內外老饕到訪。除了美食，饒河街觀光夜市還有服飾、日用品及玩具等攤位，無論享用美食、購物或娛樂，都能在此獲得滿足。

饒河街觀光夜市是老饕必訪美食勝地。 （攝影／李智為）

錫口碼頭 夏日水舞派對

兩百多年前曾作為通商之用的錫口碼頭，繁華程度僅次於艋舺，如今碼頭周邊河濱公園規畫完善，成為台北市民最佳的休閒去處。橫跨成美左、右岸河濱公園的彩虹橋，全長167公尺，鮮紅色的曲型橋身為其特色，夜間加上燈光照明，使得橋畔夜景格外璀璨。

彩虹橋下的成美河濱公園是民眾休閒的好去處。 （攝影／李智為）

今年首次舉辦的「2024台北水舞嘉年華」即以錫口碼頭彩虹橋為主要場域，即日起至6月30日的晚間7時至9時，每半小時展演5分鐘結合燈光與音樂的水舞盛宴；期間也將舉辦錫口文化節、幸福單身聯誼、毛孩夏日派對及閉幕演唱會等系列活動，為台北夏日點綴浪漫風情。

五分埔商圈 流行時尙購物天堂

「五分埔」從清代開始發展，最早由五戶人家共同開墾而得名。早年聚集此處的城鄉移民，將成衣加工後以低價批發給零售攤商，逐漸打響五分埔名號，成為台北知名的成衣商圈。

現今五分埔商圈仍以大量成衣批發為主，款式眾多且物美實惠。逛上一圈，不但能從各家陳列的服飾、鞋子及皮包款式得知當季流行趨勢，還能以十分優惠的價格入手，除了吸引各地盤商前來批貨，也是民眾能盡情挖寶的地方。

古老廟宇、夜市、碼頭及購物商圈，構成松山獨一無二的地方特色，無論是喜愛歷史文化、想品嘗美食、欣賞夜景或購物的旅客，來此都能盡興而歸。

捷運松山站

松山慈祐宮

台北市松山區八德路四段761號

02-2766-3012

05:30～22:30

錫口碼頭

台北市松山區基隆河左岸

成美河濱公園內

饒河街觀光夜市

台北市松山區饒河街（塔悠路與八德路四段間）

17:00～23:00

五分埔商圈

約為松山路以東、中坡北路以西、永吉路以北及松隆路以南之區域

02-2764-1381（五分埔商圈促進會）

【完整內容請見《台北畫刊》674期】。