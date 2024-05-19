快訊

520梅雨鋒面到！明晚起大雨連炸5日 「這2天」影響最劇防雷雨

男吹冷氣感染「這病菌」釀多器官損傷 醫示警：對2族群更具威脅

全球首座橋上飯店！獨享首爾漢江大橋美景 預計開幕時間曝光

走入動物園日常 保育員的一天

聯合新聞網／ 臺北畫刊
非洲象「千惠」與保育員林忠平互動。 （攝影／李智為）
非洲象「千惠」與保育員林忠平互動。 （攝影／李智為）

【文・游如伶　攝影・李智為】

動物園保育員長期在第一線觀察及照顧動物，建立人與動物的信任友好關係，而這也是園方維護動物健康，以及進行保育、研究和教育的重要基礎。透過這些保育員的分享，讀者也能一探動物園的日常運作。

日常訓練培養信任感

觀察動物的健康狀態，是每位保育員每日的第一要務。任職長達23年的保育員林忠平分享，每天一早目送非洲象「美代」和「千惠」步入展場時，就會從牠們的走路姿勢、眼神及表情等，判斷其身體及精神是否如常。到了下午3時，保育員則會在非洲象展區欄杆外進行動物醫療訓練，兩頭身軀龐大的母象緩步靠近欄杆，並配合保育員的引導，做出抬腳、將鼻子固定在欄杆上及張嘴等動作，其他保育員則趁勢檢查牠們的健康狀況。

「平日進行動物訓練的目的，主要是為了醫療。」林忠平說，一頭成年非洲象身高約4公尺、體重將近5公噸，對牠們進行任何健康檢查或大型醫療都是挑戰，因此須從日常訓練建立人與象的信任關係。尤其在大型醫療現場，往往需動員20至30名工作人員進場待命，「大象不會任意攻擊資深保育員，但會驅趕讓牠想起不愉快經驗的獸醫。」因此進行侵入式醫療時，有賴保育員的協助及獸醫的專業，才能順利完成治療程序。

照顧非洲象除了需要膽量，也時常處於意外風險中。林忠平說，大象是聰明的動物，會以象鼻挑釁並攻擊新手保育員，不斷試探對方的能耐，因此新手必須在資深保育員帶領下與大象相處兩年以上，才有機會獲得大象認可。林忠平說起過去協助醫療時，曾被大象無心踩了一腳，「牠立刻把腳縮回去，而且眼神充滿了抱歉。」林忠平簡單幾句便道出保育員工作的風險，以及與動物長年培養的默契與感情。

林忠平說，大象記性極佳，也會認得保育員的氣味及聲音，雖然他曾離開照養非洲象的崗位數年，但疫情期間回到展場時，大象仍認出全身包得密不通風的他，一如從前與他互動，而這也是對第一線照顧動物的保育員最溫暖的回饋。

健康平安度過每一天

無尾熊趴睡棲架上的可愛模樣，吸引大批遊客駐足觀賞，而守在欄舍旁的保育員，其成就感來源便是確保每隻無尾熊吃好睡飽、維持穩定體重、充分享受陽光，健康平安地度過每一天。無尾熊館館長王建博分享，保育員早上進入欄舍第一件事，就是仔細觀察每隻無尾熊的外觀及糞便是否正常，並將無尾熊抱到戶外展場，讓每隻無尾熊每月有一定時間可曬到陽光，以維持身體健康。

王建博說，無尾熊的習性與行為都與食性相關，所以照顧無尾熊的基本功，就是辨識桉樹品種及分配不同品種的桉樹葉給無尾熊食用，照顧重點則是讓無尾熊好好睡覺，避免因外在環境壓力而造成緊迫。為此保育員參考國外作法，每天都會在欄舍播放廣播，藉由「減敏」訓練讓牠們適應環境聲響，以防因為突如其來的聲音而緊張醒來。

保育員平時也會以正面鼓勵的方式進行「動物保定」訓練，與無尾熊建立信任關係，讓牠們願意如小嬰兒般被保育員固定四肢抱坐。王建博說，一旦無尾熊習慣靜坐狀態，就能在不用麻醉的情況下，穩定地接受日常健檢或醫療程序，對提升動物醫療品質大有幫助。

動物配對繁殖也是保育員的任務之一。每年3至9月是無尾熊繁殖季，此時保育員會觀察母無尾熊的行為，一旦出現長時間在地面行走、體重下降及抖動身體等發情徵兆，便可適時安排與公無尾熊交配，保育員也會詳細記錄每隻無尾熊的配對情況，避免近親繁殖。

王建博回憶，前年無尾熊「Grace」在產下寶寶「Bess」6個月後去世的情形。「無尾熊出生後就會爬到母親的育兒袋中吸吮母乳，大約6個月才會探出頭，在此階段牠們會去吃母親的盲腸便，獲得消化桉樹葉的腸道細菌，所幸Bess在母親離開前就獲得這些腸道菌，這是牠後續能健康長大的關鍵。」當時館內借助澳洲庫倫賓野生動物保護區的經驗，由保育員輪值擔任Bess的保母，夜以繼日每隔3、4小時餵食代奶，平日辦公也會將Bess放在特製的胸前背袋照顧，最後順利將其照養長大，這也是臺北市立動物園人工哺育無尾熊的首例。

保育員黃冠綸將無尾熊「芙蓉」帶到戶外展場曬太陽。 （攝影／李智為）
保育員黃冠綸將無尾熊「芙蓉」帶到戶外展場曬太陽。 （攝影／李智為）

日常照養因應動物習性

相較於哺乳動物，鳥類的行動更加自由靈活，因此十分考驗保育員的觀察能力。保育員施佳伶指出，熱帶雨林館與一般鳥園籠舍不同，鳥兒會在展館內到處飛翔，因此保育員每天都會「點名」三次，在樹梢、地面及各個角落找尋每隻鳥的蹤影。

施佳伶分享，照顧動物時必須因應動物習性來餵食，由於栗喉蜂虎擅長飛捕空中的蜜蜂、蜻蜓及蝴蝶等昆蟲，因此每天早上與下午，保育員會以拋餵方式將麵包蟲撒向空中，同時觀察從四面八方飛來的栗喉蜂虎，除了確保每隻鳥都有飽餐一頓，也會趁機確認牠們的外觀及狀態是否安好。在保育員悉心照養下，館內的栗喉蜂虎數量穩定，遊客在熱帶雨林館散步時，便能近距離看見牠們靈巧的身影。

百年動物園陪伴無數世代成長，而陪伴園內動物健康長大的，則是每天進出欄舍的保育員，他們不但是動物親近的夥伴，也推進了動物園每日的運作。

保育員施佳伶以拋餵方式餵食栗喉蜂虎。 （攝影／李智為）
保育員施佳伶以拋餵方式餵食栗喉蜂虎。 （攝影／李智為）

【完整內容請見《台北畫刊》674期】。

台北畫刊674期-動物園的百年與一日
台北畫刊674期-動物園的百年與一日

延伸閱讀

Zoo Mall用地改建海洋教育生態園區...地方憂交通 市府曝解方

北市動物園雙峰駱駝「煙雨」食慾活動力低 園方：腎功能嚴重受損

在動物身上找到共情 南京年輕人瘋zoo walk

北市動物園小貓熊「美可」病逝享壽15歲 園方證實：心臟衰竭

相關新聞

2024台北電影節

邁入第26屆的台北電影節，已是台北有口皆碑的電影盛事，一個以首都為名的電影節，不但透過變革讓這項年度電影盛會蛻變嶄新風貌，更帶動台灣電影業一起前進。

夏日茶筍風味宴 走入貓空茶山祕境

木柵貓空地區不僅有秀麗的自然景觀，更以鐵觀音茶及綠竹筍等農產品聞名，五月開始是綠竹筍產季，正適合來此品茗嘗筍，享受當地特有的夏日風味宴。台北市木柵區農會青年農民聯誼會會長張欣柔分享自己的私房美食地圖，也帶讀者走訪親山步道，感受茶山的魅力。

穿越百年錫口風華 看見當代水岸風情

松山古名為「錫口」，早在清代乾隆年間就是南北通商、貨物集散之地，扮演基隆河航運樞紐的錫口碼頭，則帶動錫口地區發展。今日周邊匯聚古廟、美食及流行服飾商圈，成為國內外觀光客來台北必訪勝地，不妨以捷運松山站作為小旅行起點，探索錫口的百年風情。

走入動物園日常 保育員的一天

動物園保育員長期在第一線觀察及照顧動物，建立人與動物的信任友好關係，而這也是園方維護動物健康，以及進行保育、研究和教育的重要基礎。透過這些保育員的分享，讀者也能一探動物園的日常運作。

翻轉物種瀕危 城市保育第一線

臺北市立動物園的定位及任務隨時代逐步轉變，近三十年更積極與國際交流，以瀕危物種保育作為發展目標。今年適逢建園110週年，臺北市立動物園保育研究中心暨動物認養小組執行長曹先紹以此為契機，與讀者分享動物園如何響應全球野生動物保育趨勢。

邁向保育之路 回顧百年動物園

臺北市立動物園將於今年10 月邁入建園110 週年，動物園的定位也從早期展示珍奇野生動物及觀看動物表演的空間，轉變成動物保育、研究及教育的場域，並成為台灣重要的動物救傷基地。臺北市立動物園園長諶亦聰從動物園的轉變談起，分享動物園的當代意義及發展方向。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。