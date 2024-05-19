邁向保育之路 回顧百年動物園

【文・游如伶 攝影・詹德川、李智為 圖・臺北市立動物園】

臺北市立動物園將於今年10 月邁入建園110 週年，動物園的定位也從早期展示珍奇野生動物及觀看動物表演的空間，轉變成動物保育、研究及教育的場域，並成為台灣重要的動物救傷基地。臺北市立動物園園長諶亦聰從動物園的轉變談起，分享動物園的當代意義及發展方向。

與世界攜手延續瀕危物種

臺北市立動物園1914年於圓山成立，當時為大眾遊憩的場所，直到二戰末期全島進入戰爭狀態而沉寂數年。自戰後重建至1978年，動物園藉由動物表演吸引觀光人潮，仍帶有娛樂遊憩性質，但從1986年遷至木柵後，重新調整定位，除了仍是承載遊客歡樂回憶的場域，也逐步朝保育、研究及教育方向發展。

邁入1990年代後，臺北市立動物園陸續加入「世界動物園暨水族館協會」、「東南亞動物園暨水族館協會」及「歐洲動物園暨水族館協會」等重要國際組織，展開國際保育交流。諶亦聰指出，透過與這些國際組織互動，園方參與國際動物園之間的物種調度及保育繁殖，建立瀕危物種的域外族群。

「許多動物因棲地消失，面臨絕種危機，所以必須發展出原始棲地外的域外族群，達到延續物種的目的，這也是動物園的重要任務。」諶亦聰表示，建園110年之際，園方更加積極拓展瀕危物種域外族群保育，今年便從法國動物園引進馬來虎，成為全球馬來虎域外保育計畫的一分子，而園內的馬來貘及小貓熊等，也陸續前往日本繁衍後代，與世界各國一同翻轉物種瀕危趨勢，是臺北市立動物園當前的重要發展方向。

臺北市立動物園園長諶亦聰分享，110週年園慶以最能代表動物園保育成果的穿山甲作為主視覺標誌。 （攝影／李智為）

野生動物救傷的最強後援

臺北市立動物園發展方向的重要轉捩點，可追溯至1996年成立「野生動物收容中心」，自此開始協助動物救傷收容，舉凡非法走私或涉及動物福祉問題而被查緝沒入的動物、遭路殺或遊蕩犬貓攻擊的野生動物，都會送到收容中心醫治。諶亦聰說明，動物園因救傷經驗所發展出的科學實力十分重要，有助於獲得國際認可，進而參與國際間的物種調度及保育計畫。

而2006年成立的「保育研究中心」，則負責動物的保育、研究及繁殖，同時發展生殖醫學技術，運用生殖科學技術讓大貓熊「圓圓」產下後代便是一例。諶亦聰表示，野生動物收容中心與保育研究中心的設置，也確立動物園作為野生動物保育基地的定位。

臺北市立動物園與國際合作推動馬來貘的域外族群保育。 （圖／臺北市立動物園）

營造生態多樣的動物宜居環境

因應動物園的保育定位，臺北市立動物園近年持續改善園內空間，並按照動物的習性與需求，營造更適合牠們居住的多樣化環境。

諶亦聰指出，2019年落成的熱帶雨林館（穿山甲館），即改變傳統圈養及展示動物的方式，打造仿大自然生態系的場館，讓哺乳類、鳥類、兩棲爬蟲類及魚類混群生活。遊客在步道上繞行時，可近距離觀看在熱帶喬木間跳躍的棉頭絹猴、飛翔的栗喉蜂虎及悠游水池的象魚等；園方也與「辜嚴倬雲植物保種中心」合作，將超過兩百種植物引進展館，其中不乏在野外瀕臨滅絕的台灣捲瓣蘭等珍貴植物。

此外，諶亦聰也透露，規畫中的「台灣動物區」同樣以展示生態系的概念來打造，將讓遊客在步道上行走時，逐步體驗台灣的水域、淺山及高山的自然環境特色，並在其中看見水獺、梅花鹿及台灣黑熊等動物。

來自日本的小貓熊「未來」於今年結束檢疫，正式加入臺北市立動物園小貓熊大家庭。 （圖／臺北市立動物園）

110週年園慶期盼野性再現

臺北市立動物園自1990年代積極展開保育之路，迄今已累積豐厚成果，今年即以「Devoting to Rewilding」作為園慶主軸，其概念來自「國際自然保育聯盟」發起的「翻轉物種瀕危趨勢」（Reverse the Red），點出動物園的重要價值便是透過保育行動讓瀕危物種重返野外。

園方從園區的三百多種動物中挑選出13種保育物種，包含台北赤蛙、穿山甲、石虎、歐亞水獺、台灣黑熊等本土野生動物，以及馬來貘、馬來虎、亞洲象、小貓熊、羅地島蛇頸龜等亞洲區保育物種，與金剛猩猩、越南鷴、無尾熊等國際保育交流物種；除了與遊客分享這些動物的故事，也延伸出一整年的活動規畫。

例如將於5月17日試營運的「瀕危故事館」即透過舉辦特展，傳達生命教育及動物園的價值；另配合6月2日世界環境日，在園區舉辦螢火蟲之夜，帶領民眾觀察園內生態。此外，動物園將與木柵貓空地區在地單位合作，結合藝術、宗教及自然生態等元素，共同推動「里山川」文化公共藝術計畫。

轉化喜愛之情為保育力量

諶亦聰分享，動物園的每一物種都有其重要性，其中受到大眾矚目並帶動觀光人潮的，便是1999年從澳洲庫倫賓野生動物保護區引進的無尾熊「派翠克」與「哈雷」，該年創下500萬人次參觀紀錄，其後如國王企鵝及黑腳企鵝、大貓熊「團團」與「圓圓」，也吸引無數大小朋友一睹風采，是許多台灣人共同的回憶。而本土物種如亞洲雲豹、亞洲黑熊及石虎等，也都受到不少動物園粉絲喜愛。

無論是人氣動物的粉絲，或是參觀動物園的遊客，都是動物園保育之路上的夥伴，不妨將對動物的喜愛化為支持的力量，展開「Devoting to Rewilding」的第一步。

【完整內容請見《台北畫刊》674期】。