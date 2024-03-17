老饕必訪晴光市場 豐富美食嘗不完

【文 張煥鵬．攝影 李智為】

位於中山區的晴光市場，曾是台北市最大的舶來品交易地點，如今晴光市場成為眾多常民小吃聚集的商店街，舉凡傳統美食、甜品及創意素食應有盡有，不妨跟隨「台北市中山區晴光美好社區發展協會」理事長葉寶春的腳步，一同走逛老饕必訪的美食市場。

常民小吃 跨越世代好味道

站在晴光市場的中山北路入口處，葉寶春細數周邊環境數十年來的變與不變。從小在市場長大的她，見證了晴光市場的興衰與起落，儘管有些美食店家已經消失，但仍有許多經營超過半世紀的小吃攤，持續努力地將好味道傳承下去。

葉寶春首先推薦開業六十年的「蔡家甜不辣」，這是她從小吃到大的熟悉味道，許多移民國外的老鄰居返台探親時都會來此品嘗家鄉味。「只要真材實料，客人就會一吃再吃，」從媽媽手中接下攤位超過二十年的蔡老闆，對自家美食十分自豪。她表示，帶著濃郁魚漿香氣的手工甜不辣有著來自基隆的新鮮海味，鮮甜的大骨湯底加上番茄醬調味的特製蘸醬，讓甜不辣的風味更有層次。此外，肉圓、芋粿和肉粽，也都是顧客念念不忘的人氣美食。

位於蔡家甜不辣對面的小攤，是營業超過半世紀的古早味美食「晴光油飯」。「眼前這桶熱氣蒸騰的油飯，傳承自阿公的好手藝，」第三代經營者林老闆分享自家油飯受歡迎的祕訣。他表示首先要選用口感不易軟爛的長糯米，香菇肉燥則須以胡麻油、紅蔥頭來爆香，少許沙茶調味則可為油飯增添獨特香氣。來此點一碗油飯搭配羹湯，便是美味又飽足的一餐，也因為懷舊的古早味，讓許多人一吃成主顧。

「阿圖麻油雞」用濃香麻油燉煮鮮美雞肉，料好實在。 （攝影／李智為）

經典美食 職人手藝風味佳

葉寶春接著介紹開業六十多年的「常青餃子館」，這裡曾是她每週做完禮拜後與家人一同用餐的地點。葉寶春表示，常青提供風味道地的山東菜餚，其中以傳統手藝製作的餃子，麵皮彈牙有嚼勁、肉餡飽滿多汁，令許多老台北人回味不已。

葉寶春還推薦全台獨一無二，只在「豐味亭異國素食餐廳」吃得到的「素豬油拌飯」。這道招牌料理油而不膩、帶著淡淡鹹香，口味樸素卻令人難忘。鑽研素食料理十五年的李老闆利用各種天然食材加強素食的香氣，除了美味的素豬油，還創作出宮保雞丁、泰式檸檬魚、酸菜魚等風味的素食料理，顛覆一般人對素食的想像。

另外，葉寶春也推薦從晴光商圈起家、名滿台北的「阿圖麻油雞」。酒香溫醇的麻油湯頭與大塊新鮮雞肉，總讓饕客在享用後大呼過癮。

特色甜點 老派甜蜜最療癒

鹹食之外，晴光市場也有美味甜點值得一訪，開業五十年的市場老店「丁香豆花」就是其一。「丁香指的是布丁的香味，製作招牌的師傅卻畫了紫丁香的圖案，」葉寶春指著眼前招牌說出老店趣事。強調「新鮮」就是好吃的祕訣，呂老闆堅持店內的豆花和配料每天現做，「用雞蛋和奶粉製作的丁香豆花，口感滑嫩，有著布丁香氣，與傳統豆花的滋味截然不同。」呂老闆推薦，豆花搭配綠豆仁湯底及彈牙的粉圓、地瓜圓、小湯圓，是店內招牌人氣定番品，最讓饕客讚不絕口。

有著布丁香味的丁香豆花，加上豐富配料更美味。 （攝影／李智為）

近年晴光市場也有許多年輕新血加入，販售現點現烤雞蛋糕的「小雞星球」即為一例。高老闆堅持製作健康天然的甜點，除了雞蛋、牛奶、麵粉和糖，不添加其他香料，剛出爐的雞蛋糕香氣撲鼻，玫瑰花的造型更是吸睛。除了原味之外，還有鹹中帶甜的拉絲乳酪、濃郁的榛果可可、充滿創意的土豆麵筋等十餘種口味。

「小雞星球」的玫瑰花雞蛋糕外酥內軟、蛋香濃郁。 （攝影／李智為）

品嘗玫瑰花雞蛋糕的同時，葉寶春還推薦每年3 月在花博公園新生園區舉辦的「台北玫瑰展」，她熱情邀請大家在晴光商圈吃喝走逛後到玫瑰展賞花，也可往中山北路前行，經過有「小菲律賓」之稱的「金萬萬名店城」商城及歷史悠久的「聖多福天主堂」，感受晴光市場一帶獨有的異國風情。

無論是鹹食或甜點，古早味或素食料理，晴光市場的飲食店家讓老饕和旅客都能一飽口福，也成為一探台北常民美食的好去處。

Info.

晴光市場

台北市中山區農安街2巷及雙城街12巷

08：00～23：00

【完整內容請見《台北畫刊》3、4月號673期】。