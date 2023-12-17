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美食散策 步尋大宴小吃天堂

聯合新聞網／ 臺北畫刊
「山海樓」的「掛爐燒雞」是台菜宴席的經典大菜。（圖／山海樓）
「山海樓」的「掛爐燒雞」是台菜宴席的經典大菜。（圖／山海樓）

【文 Anya Lin・攝影 何宗昇、王漢順、翁睿坤・圖 山海樓】

從華筵到小吃，

品味餐桌上各色菜餚，

感受族群融合的美食盛宴。

法國美食家薩瓦蘭（Jean Anthelme Brillat-Savarin）曾說：「告訴我你吃什麼，我會告訴你你是誰。」向外國朋友介紹台北美食，何嘗不是一種自我介紹的絕佳方式？長年觀察研究國際餐飲趨勢的「Taster美食加」創辦人高琹雯，分享她心中最能嘗出台北美好滋味的口袋名單，期盼用美食的加法串起台北的美好與魅力。

多元文化的美食盛宴

數百年來，台灣受到中國、荷蘭、西班牙及日本影響，飲食風貌在各個階段融入了各種不同元素。戰後國民政府遷台，來自大江南北的移民引入各種料理類型，如閩菜、廣東菜、江浙菜及東北菜等，隨著時間推移，各地料理風格漸漸與台灣本地口味融合，使得台灣飲食文化變得豐富多元。高琹雯形容，台灣飲食反映了族群融合的多元文化，外國朋友若想了解什麼是「台灣味」，不妨一路吃，同時一路探索料理背後的文化。

若是接待首次造訪台北的外國朋友，高琹雯建議可從台式或閩南式的菜色嘗起，例如「欣葉」、「明福台菜海產」及「山海樓」等餐廳都很適合。「尤其山海樓提供台灣少見的精緻宴席菜，如果是喜愛各國fine dining的老饕，對於主廚們以西餐技巧重新詮釋台灣飲食文化，一定深有體會。」她特別推薦山海樓的「掛爐燒雞」、「金銀燒豬」、「山海珍寶鮮魚」等經典大菜，從中可感受台菜的精緻與澎湃。

「火鍋可說是冬天的美食代表，而台北的火鍋也反映出台灣的多元飲食文化。」高琹雯舉例，每當有外國朋友冬季到訪台北，或請她推薦美食名單，她必定推薦仁愛路的「圍爐酸菜白肉火鍋」。她表示，中國東北地區冬季有醃白菜的習慣，東北移民來台後將此飲食文化帶入，並結合本地食材及口味另起爐灶。比方說會搭配魚餃、貢丸及蝦丸等火鍋料，並提供沙茶作為醬料，而正統的東北酸白鍋卻不蘸沙茶。

高琹雯補充，廣東潮州及汕頭移民帶來的沙茶，如今已是台灣飲食文化中不可或缺的醬料，並發展出別具風味的沙茶火鍋，是想了解「台灣味」的外國朋友不可錯過的美食。她推薦可到信義路上的「元香」及西門町的「清香」兩家老字號沙茶火鍋店，一嘗濃郁沙茶佐鮮美牛肉的滋味。

風味道地的常民美食

來到台灣更不可錯過多樣豐富的常民飲食，如果是對台灣美食較不熟悉的外國朋友，高琹雯推薦可從台式燒餅油條入門。「全世界只有台灣有燒餅、油條和豆漿的餐點組合。」例如她從小到大常吃的復興南路「永和豆漿大王」，或是萬華的「原西園橋下燒餅油條」，以及捷運麟光站附近「和記豆漿」的炭烤燒餅，都是老饕間口碑極佳的常民美味。

此外，許多外國朋友對於食用動物內臟敬謝不敏，但對於想冒險嘗鮮的外國朋友，高琹雯認為不妨試試「大稻埕米粉湯」。除了點碗湯頭味美的米粉湯，還可搭配一盤黑白切，品嘗豬肉的不同部位，例如帶有嚼勁的嘴邊肉、口感如海綿般的豬肺、彈牙爽脆的天梯（豬上顎）及脆腸，都是她特別推薦的品項。

堪稱台灣美食代表的「鼎泰豐」，也是高琹雯推薦的選項，「雖然鼎泰豐在國外許多大城市都能吃到，但味道跟台灣還是不太一樣，得嘗嘗在地的味道。」除了最負盛名的小籠包，高琹雯還推薦來盤排骨蛋炒飯及紅油抄手，以紅油汁拌飯食用，便是極具台式風格的一餐。

米粉湯及黑白切是經典台式小吃。（攝影／王漢順）
米粉湯及黑白切是經典台式小吃。（攝影／王漢順）

「鼎泰豐」的小籠包是外國旅客來台不可錯過的美食。（攝影／何宗昇）
「鼎泰豐」的小籠包是外國旅客來台不可錯過的美食。（攝影／何宗昇）

結合走讀的美食之旅

為了讓外國朋友在品味美食之餘，也能了解台北的文化特色，高琹雯常帶外國朋友前往大稻埕，以文化走讀的方式讓美食之旅更具深度。高琹雯表示相較許多國際大城，台北是一座很新的城市，「但在大稻埕與艋舺仍能看到相對古老、具歷史感的景物，近幾年又有創新活力注入，常能帶給外國朋友有質感的旅行體驗。」

高琹雯推薦外國朋友可到大稻埕慈聖宮前，品嘗排骨湯、四神湯、肉粥等常民美食，再沿著迪化街了解街屋歷史，並走訪風格店家或時髦咖啡店，例如到老宅改建的「COFE喫茶咖啡」坐坐，或到大稻埕永樂市場的「顏記杏仁露」點碗熱甜湯，品嘗暖心又暖胃的台灣古早味。

外國朋友來台北若想認識「台灣味」，不妨透過品味台菜宴席、各種鍋物及道地小吃，逐步深入台灣味的精髓。

大稻埕慈聖宮廟口總是坐滿品嘗在地美食的人潮。（攝影／翁睿坤）
大稻埕慈聖宮廟口總是坐滿品嘗在地美食的人潮。（攝影／翁睿坤）

【完整內容請見《台北畫刊》12月號671期】。

台北畫刊671期-人文美食饗宴 台北盛情款待
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