廟宇風采 走訪眾神賜福之地

【文 Edith・攝影 翁睿坤、杭大鵬】

參拜祈福，

深入傳統信仰文化，

感受台北常民的生活魅力。

台北有不少歷史悠久的廟宇，適合作為外國朋友認識台灣文化的起點。投入古蹟導覽24年的何良正不但熟悉台灣文化，亦有豐富的外語導覽經驗，日本建築師伊東豊雄、泰國公主、梵蒂岡神職人員及瓜地馬拉副總統訪台，都曾聽他娓娓道來台灣的歷史文化。不妨跟著何良正的故事脈絡，深入眾神與眾生交會之地。

民間藝術的至高殿堂

艋舺龍山寺兼具歷史意義及藝術價值，是許多國外嘉賓造訪台灣時必訪的廟宇。何良正表示，龍山寺現貌大致完成於1920年代重建時，無論是建築、雕刻或彩繪都具有可觀之處，前、中殿穹頂有精工細作的藻井，前殿更有全台僅此一對的銅鑄龍柱，對外國朋友來說，造訪艋舺龍山寺有如走入台灣民間藝術殿堂。

多神信仰是台灣廟宇文化的特色之一，何良正表示，過去各路先民移居台灣時帶入了各自的原鄉守護神，經過長期的在地化發展，形成儒、道、佛三教兼容的民間信仰。像是艋舺龍山寺正殿主祀佛教的觀世音菩薩，後殿則供奉天上聖母、文昌帝君、關聖帝君、註生娘娘及月老神君等道教神明，恰好反映台灣社會多元共融特色。「台灣的多神信仰型態與西方單一主神信仰不同，很多西方國家的旅客會對這點感到好奇，」何良正說道。

台灣廟宇的擲筊及求籤儀式，同樣十分吸引外國旅客。何良正分享日本作家吉田類來台灣錄製節目時的故事。當時吉田類來到龍山寺並向神明許願「世界和平」，沒想到卻抽到一張沒有標示籤運等級（上、中、下籤）的籤詩，何良正在解籤時向對方解釋：「我們都希望世界和平，但神明覺得還需要時間等待，因此沒有給出答案。」何良正說與解籤老師互動，進而獲得心靈安慰，是台灣求籤儀式的重要內涵之一，若外國朋友來訪，不妨至廟宇求籤，感受其中的人情味。

參拜完龍山寺，何良正會帶著外國朋友走入附近的「青草巷」。何良正表示，台灣早年醫療不發達時，人們生病會到廟裡取得藥籤，並根據藥籤指示買藥材煎煮服用，因此廟宇周邊常可見青草藥店，「留存至今的青草巷，反映了台灣的民俗醫療文化，」何良正說道。近年艋舺龍山寺及台北霞海城隍廟周邊都有成功轉型的青草藥店，店家將空間改造成風格茶鋪並推出特調茶飲，吸引不少外國朋友前往嘗鮮。

充滿故事的建築雕刻

主祀醫神保生大帝的大龍峒保安宮，也是何良正推薦外國朋友造訪的廟宇。何良正表示，保安宮的廟宇建築極富特色，匯聚日本時代優秀的大木匠師陳應彬、郭塔及彩繪藝師潘麗水的作品，其建築藝術之美就連伊東豊雄參觀時都深受吸引。

「帶外國朋友認識廟宇文化時，說故事的能力很重要。」除了介紹廟宇的建築特色，何良正也會帶出建築背後的軼聞。例如早期廟宇經常採「對場作」建造，意指廟宇以中軸線分成左右兩邊，由兩組匠師同步建造、各自發揮，有一較高下的意味。何良正說明，對當時的匠師來說，對場作是拚上生計及名聲的競賽，贏者名利雙收，敗者可能就此銷聲匿跡。

1917年改建的大龍峒保安宮便是「大師拚場」的經典案例，何良正分享，當時由陳應彬與郭塔對場建造，最後由陳應彬獲勝，而不服輸的郭塔在三川殿的木雕上留下「真手藝無更改」及「好工手不補接」字樣，暗諷對方手藝不如自己，可見當時拚場的激烈程度。

大龍峒保安宮「憨番扛廟角」的故事，則讓外國朋友聽得津津有味。何良正表示，所謂的「憨番」是有著外國人容貌的「力士」塑像，通常裝飾在廟宇橫梁處，狀似扛著大梁或屋角。憨番的造型包括蓄鬍、戴寬邊帽及穿西裝等，其來源眾說紛紜，一說是荷蘭時期台灣人民受到勞役，因此藉由在廟宇塑造憨番表達內心的不滿。這些民間匠師巧手塑造的憨番，如今成為台灣廟宇建築的特色，透過這些有趣的故事，有助於拉近外國朋友與廟宇文化的距離。

外國旅客到艋舺龍山寺祈福參拜。（攝影／翁睿坤）

各具特色的廟宇文化

何良正建議走訪大龍峒街區時，還可順遊台北市孔廟，帶外國朋友認識與蘇格拉底、佛陀及耶稣並列世界四大聖哲的孔子。而台北霞海城隍廟則是台灣祭拜月老、祈求姻緣最有名的廟宇。何良正說，為了接待絡繹不絕的日本旅客，廟方人員多半具備基礎的日語溝通能力，外國朋友來此參拜祈福後，還可順道至迪化街的茶鋪喝杯熱茶，品味台灣茶的絕妙滋味。

此外，行天宮及松山慈祐宮也是何良正推薦外國朋友造訪的廟宇。早在2014年行天宮就呼應環保，停燒金紙及燒香，廟區靜穆清淨，來此可體驗安定心神的「收驚」儀式；松山慈祐宮設置的「多語化籤詩機」，則將籤文轉譯成外語，讓外國朋友跨越語言隔閣，了解籤文意涵。

投入廟宇古蹟導覽多年的何良正表示，向外國朋友介紹台灣廟宇文化，能增進他們對台灣傳統信仰的了解。年末之際，不妨與外國朋友一同走入廟宇，欣賞精雕細琢的傳統民間藝術，感受深入常民生活的信仰文化。

大龍峒保安宮精緻的建築藝術吸引外國旅客前來參觀。（攝影／杭大鵬）

大龍峒保安宮有國寶級大師潘麗水彩繪的壁畫。（攝影／杭大鵬）

【完整內容請見《台北畫刊》12月號671期】。