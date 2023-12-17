歷史追尋 探索多元文化之都

【文 Doris・攝影 翁睿坤、林煒凱・圖 圓山大飯店】

懷古照今，

探索城市文化地景，

看見自由開放的台北底蘊。

在台北的尋常街景中，蘊藏著許多值得一探的歷史記憶，台北市文化局串聯深具文史意義的文化點，規畫「文化小旅行」，引領民眾看見不一樣的台北。文化小旅行與一般旅行的不同之處，在於除了走進建築及瀏覽文物，還須了解其時代脈絡及周邊環境，才能真正深入文化點的內涵。外國朋友若想深度認識台北，不妨以文化小旅行為指南，探索台北的歷史記憶。

走上台灣民主之路

自由、開放、包容的氛圍，向來是吸引外國朋友造訪台北的原因之一。若想了解台北何以成為亞洲最自由的城市，擔任文化小旅行風格旅人的設計師顏伯駿推薦，可走訪位於大稻埕的「台灣民眾黨總部舊址」及「台灣新文化運動紀念館」等文化點，深入台灣人走過的民主之路。

顏伯駿表示，大稻埕過去是台北市的商業重心，也是政治及文化的啟蒙之地。日本時代蔣渭水等人在台中成立「台灣民眾黨」，並於今日的天水路45號設立總部，為台灣人爭取民主自由。當年的總部雖已改建成大樓，外國朋友仍可藉由參觀日本時代「台北北警察署」改建而成的「台灣新文化運動紀念館」，了解台灣人對自由民主的百年追尋。

台灣新文化運動紀念館以1920年代台灣文化協會推動的文化活動及相關歷史事件為展出內容，其中展出至2024年8月11日的「獅子狩與獅子吼：治警事件百年紀念展」，即藉由AI生成影像模擬歷史場景，並以媒體報導形式呈現1923年「治警事件」的來龍去脈。

當年蔣渭水等人為了推動「台灣議會設置請願運動」，成立了「台灣議會期成同盟會」，此一政治結社行動觸動台灣總督府的敏感神經，當局並以違反《治安警察法》為由逮捕相關人士，最終蔣渭水等人被判罪入獄，該事件引起台灣人的關注，連帶使台灣自治運動的影響力擴大。走訪紀念館後可再順遊「蔣渭水紀念公園」，一覽記述蔣渭水生平的入口意象方碑，體會「同胞須團結，團結真有力」的時代精神。

若想了解台灣解嚴前後的關鍵歷史，則可走訪位於民權東路三段106巷3弄的「自由巷」，1980年代黨外政論刊物《自由時代週刊》雜誌社即坐落於此。1989年4月7日，週刊創辦人暨總編輯鄭南榕為了爭取言論自由，在雜誌社內自焚明志。為了紀念他對台灣民主自由的貢獻，台北市政府將該地命名為自由巷，此處也成為台灣新聞工作者捍衛言論自由的象徵之地。

顏伯駿認為，台北之美並不僅止宏偉的建築及光鮮亮麗的表象，更來自其深厚的文化內涵，外國朋友不妨走入台北各個文化地景，了解台北何以成為今日獨特的樣貌。

追尋台日共同記憶

台灣因歷史因素，留有許多日本建築及遺跡，曾在這些地點發生的故事，成為台灣與日本共同的歷史記憶。外國朋友若想了解台日歷史，不妨造訪位於西門町的「西本願寺」。

台灣師範大學台灣史研究所退休教授蔡錦堂指出，日本時代的西門町是在台日人生活的大本營，當時日人在此建造「淨土真宗本願寺派台灣別院」，即西本願寺，不但成為在台日人重要的心靈寄託，也是弘法宣教及舉行活動的場所。戰後此處被政府徵收，並作為來台軍人及眷屬的落腳處，在混雜的鐵皮違建及木造屋中，曾一度集聚三百多戶的移民。

現今西本願寺廣場成為繁華鬧區中的一處休憩場所，外國朋友來此除了能欣賞日式鐘樓、在「輪番所」喝茶，也能透過欣賞建築，遙想台日共有的記憶及台灣發展史。

西本願寺廣場的鐘樓及日式建築物，成為鬧區中的休憩場所。（攝影／林煒凱）

發掘地底神祕故事

除了佛教寺院，當時日本人也在台北許多地方興建神社，今日圓山大飯店所在地即為一例。蔡錦堂指出，圓山大飯店的位置，原是日本時代所建神社中最重要的「台灣神社」。二戰後台灣神社原址改建為圓山大飯店，成為招待重要外賓的國際飯店，曾接待美國總統艾森豪（Dwight D. Eisenhower）及其他外國政要。

1973年圓山大飯店擴建成14層樓宮殿式大樓，改建時即由建築師楊卓成以及具有建造軍事碉堡經驗的美籍德裔工程師一同規畫東、西密道，作為戰爭時國內外政要及貴賓的緊急逃生路線。其中西密道還設有可快速逃生的溜滑梯，可感受當年動盪不安的時代氣氛。近年圓山大飯店開放「圓山東西密道」預約導覽，即從圓山大飯店身世說起，讓外國朋友走入地道時，能認識台灣從日本時代至今的歷史發展。

位於圓山大飯店附近、捷運劍潭站對面的「圓山水神社」遺跡，也是蔡錦堂推薦外國朋友可順道造訪的文化地景。該處仍保有神社的石燈籠和狛犬，以及古蹟「草山水道系統」的貯水池，不但是清幽懷古的賞景之處，也訴說台日歷史淵源。

台北不只有亮麗的都會景觀，更有深厚的歷史文化底蘊，外國朋友造訪台北不妨從文化小旅行的文化點出發，深度認識台北這座文化之都。

走入圓山大飯店的西密道，可遙想當年動盪不安的國際局勢。（圖／圓山大飯店）

【完整內容請見《台北畫刊》12月號671期】。