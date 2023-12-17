微笑騎旅 遍覽城市精彩風光

【文Anya Lin・攝影 翁睿坤・圖 財團法人自行車新文化基金會】

迎風騎行，

漫遊大街小巷，

體驗友善熱情的台北氛圍。

如同許多先進國家的首都，台北擁有便利的公共運輸系統，YouBike 更是台北市民最常使用的代步工具之一，形成特有的都市騎乘文化。「財團法人自行車新文化基金會」董事長劉麗珠認為，冬季是最適合騎旅台北的季節，搭配捷運路線，既可探索台北市各個旅遊景點，也能深入大街小巷體驗城市魅力。

悠閒探索老街風情

劉麗珠表示，有別於夏日的豔陽高照，涼爽的冬日十分適合騎乘YouBike在台北四處漫遊。外國朋友來到台北，只要拿起手機下載「YouBike 2.0」官方App，註冊後便能輕鬆在台北展開自行車旅行。「外國朋友來台北享受的是國民待遇，只要買一張悠遊卡，就能搭乘許多大眾運輸工具，這麼自在的旅行方式，即使在國外也十分罕見，」劉麗珠說道。

目前台北捷運站周邊都設有YouBike站點，總站數超過1,300個，且數量還在持續增加，外國朋友無論入住台北市何處，附近幾乎都能找到租借站。劉麗珠建議，外國朋友騎旅台北時，可搭配捷運路線串聯景點，享受輕鬆便利的都會單車之旅。

若想感受台北迷人的巷弄風情，不妨從中山區起步。英國媒體《Time Out》今年評選出「全球最酷40個街區」，中山區便名列其中，區域內遍布許多咖啡館、文創店家、風格選品店、藝廊及書店，值得騎乘YouBike漫遊探索。

大稻埕街區也是騎旅的最佳地點，劉麗珠表示近年大稻埕不但有文創產業進駐，更有許多傳統店家轉型，走逛其中不時有令人驚豔的發現。外國朋友來此可至大稻埕公園及大稻埕碼頭租借YouBike，再騎單車漫遊整個街區，沿途可見精緻華美的建築、販售特製茶品的茶鋪，以及老屋改造的風格店家。農曆年前，還可走入人潮洶湧、萬頭攢動的年貨大街，沿街張燈結綵，擺售各式南北貨及春聯、紅包袋等商品，而攤商熱情的攬客聲此起彼落，更處處洋溢著熱鬧歡喜氣氛，外國朋友來此最能體驗濃厚的年味及人情味。

逛完大稻埕，不妨再前往萬華。萬華是台北商業發展的起源地之一，也是了解台北歷史文化的最佳之地。外國朋友來到萬華，不妨先在捷運龍山寺站外租借YouBike，再串聯艋舺龍山寺、青草巷、東三水街市場、剝皮寮歷史街區等景點，細細感受在地常民生活文化。過年至寺廟參拜是台灣的重要習俗，艋舺龍山寺除夕會舉行擊鼓儀式，並點亮平安總燈，外國朋友不妨加入「鑽燈腳」行列，與信眾一起祈願新年平安。

自在漫遊都會景點

劉麗珠也推薦可搭乘捷運至東門站，再騎YouBike在永康商圈附近遊逛。她提到，永康商圈周邊是許多旅外歸國人士心目中的宜居地區，蓬勃發展的文創小店、咖啡廳及小餐館，處處展現台北親切悠然的生活氣息，最適合首次造訪台北的外國朋友緩步探索。

劉麗珠表示，永康商圈是台灣美食「鼎泰豐」的發源地，喜愛美食的外國朋友幾

乎都聽過鼎泰豐小籠包的盛名，外國朋友來台，不妨前往品嘗最道地的滋味。劉麗珠也推薦，外國朋友冬季造訪台北可到熱炒店品味常民美食，寒冬時節坐在街邊大啖熱炒別有樂趣，也是難得的體驗。「台北市許多地方沒有明顯的住商區隔，常常大樓樓上是住家，一樓就是小吃店，這種便利性對外國人來說是非常驚豔的，」劉麗珠說道。

至於喜歡購物的外國朋友，劉麗珠則推薦到信義計畫區逛逛。她表示信義計畫區不但有台灣最高地標台北101大樓，百貨商場密度之高更是全球少見，「在美國必須到outlet mall，才能滿足一次逛遍多家時尚品牌的需求，而信義商圈匯聚世界各大品牌，外國朋友來此可輕鬆享受購物樂趣。」每到年末，信義商圈更處處可見精心布置的耶誕燈飾，讓人沉浸在街區滿溢的歡慶氣氛中。若想感受台北專屬的新年儀式，還可來此參加跨年晚會，在璀璨煙火中迎接美好的一年。

台北巷弄裡有各式風格店鋪，最適合騎乘YouBike漫遊。（圖／財團法人自行車新文化基金會）

騎乘文化深入日常

沿著河岸規畫的河濱自行車道，不但隔絕市街繁忙的交通，沿途還有山光水色及綠地環繞，對外國朋友來說充滿吸引力。若在冬日造訪台北，可騎乘YouBike至關渡及社子島賞鳥，近距離觀察水鳥美麗的身影。劉麗珠指出，台北的騎乘文化正是從河濱自行車道開始發展，再逐漸延伸至市區。

劉麗珠表示，她常觀察路上騎YouBike的人群，發現許多外國人騎得比本地人自在，「能讓外國朋友在陌生城市開心自在地旅行，是台北獨一而二的魅力。」她也分享，以YouBike代步已深入台北的日常，平日常可見形形色色的人們騎著YouBike在城市中穿梭，有的準備前往工作地點，有的則是毫無目的地的旅行，而且相較於她曾遊歷過的城市，台北的自行車騎士更加友善有禮。

劉麗珠分享自己曾帶著來台考察YouBike的奈及利亞友人行遊台北，當時她除了與對方分享經營YouBike 的經驗，也告訴對方，YouBike之所以能融入台北人的日常，是奠基於這座城市長年累積的騎乘文化。

台北規畫完善的自行車道路網、便利易尋的租借站點，以及友善好客的城市氛圍，種種條件創造了舒適的騎乘環境，讓外國朋友能自在地騎著YouBike體驗台北的城市風光。

信義商圈不時可見外國朋友騎乘YouBike的身影。（攝影／翁睿坤）

【完整內容請見《台北畫刊》12月號671期】。