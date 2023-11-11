大安天堂路 朝聖之旅
沿著新生南路漫步，能從新生南路三段水圳看見城市古今更迭的痕跡，而
這裡也是不同宗教建築密度甚高的區域，因此有「天堂路」的美名，耶誕
佳節將至，來此可見應景燈飾及溫馨布置，氛圍感十足。
【文 黃思齊・攝影 林煒凱
圖 台北真理堂、台北市工務局】
與鄰里同樂 台北衛理堂
台北衛理堂除了是教徒舉行主日崇拜、團契等活動的地方，也兼作社區關懷據點，成為鄰居聚會、交誼的好所在。每年耶誕佳節，台北衛理堂與地方社區會共同舉辦主題派對與戲劇表演，今年也預計在平安夜舉行耶誕晚會，並於耶誕節當日舉行主日聯合崇拜及聚會，對教友或一般民眾來說，都是歡度佳節、享受溫馨氛圍的好去處。
沉浸藝術之光 天主教台北聖家堂
位於大安森林公園對面的天主教台北聖家堂，以潔白幾何立面構成顯眼的建築外觀，內部的大聖堂以木架梁柱及18 幅彩繪玻璃構成。這些彩繪玻璃來自比利時教堂，19 世紀由法國著名藝術家李維克依據知名的聖經故事所繪製。每年耶誕節前後，會在耶穌誕生故事為題的馬槽造景前，舉行「馬槽點燈祈福」活動，為世人祈福，場面熱鬧溫馨。
走近穆斯林 台北清真寺
與聖家堂比鄰的，是伊斯蘭教徒的禮拜場所⸺台北清真寺，外觀一眼可見圓頂、拱廊、喚拜尖塔，以及裝飾著馬賽克圖案的外牆等中西亞的建築特色。此處每週五舉行例行聚禮「主麻日」及清真市集，除了穆斯林朋友，台北清真寺平日也開放民眾自由參觀，歡迎至網站預約導覽，進一步了解伊斯蘭文化。
徜徉時光之流 新生南路三段水圳
目前的新生南、北路，過去在日本時期曾為疏洪、排水用的水渠「堀川」，作家舒國治曾於著作《水城臺北》中提到，當時堀川兩側種有許多柳樹，湖光柳影相互輝映，美不勝收。2021年台北市政府以昔日的景觀為意象，自台大校門口至辛亥路一段建造觀景水道，並於兩側種植許多灌木及地被植物。漫步在涓涓流水及綠意盎然之間，能充分感受到與自然生態共生、共好的活力。
點亮城市之光 台北真理堂
十層樓高的台北真理堂，建築風格極具現代感。外觀由整面花崗岩玻璃帷幕牆組成，頂端十字架的正立面由LED燈創造出星斗亮點，傳遞光耀意象，旁邊則以玻璃光箱及窄窗營造暈黃光影，象徵「為主發光」。每逢重大節慶，戶外的廣場都設有應景的布置，吸引許多民眾前來觀賞，並拍照打卡上傳各社群平台。
結合傳統文化 台北懷恩堂
台北懷恩堂建築外觀為中國傳統建築風格，創辦人早期多從事學生福音工作，建物屋頂也以明朝士大夫的帽子打造，黃色是皇帝專屬的顏色，用以展現對耶穌基督的尊崇；屋頂兩旁還各有一個綠色如意，呼籲教友要「如」上帝之「意」；此外如紅磚牆、團扇門等，皆富濃厚的中國風格。每逢耶誕佳節時，戶外廣場都會舉辦佳音音樂會等活動，瀰漫濃厚的耶誕氣息。
漫步「大安天堂路」，欣賞各種宗教建築特色、參與節慶活動，可充分感受台北市友善、尊重不同文化的樣貌。在走訪過療癒心靈的宗教聖地後，不妨順遊台大公館商圈，匯聚獨立書店、咖啡廳等特色小店，體驗城南特有的藝文氛圍。
準備出發｜大安天堂路朝聖之旅
台北衛理堂➡天主教台北聖家堂➡台北清真寺➡新生南路三段水圳天主教台北台北真理堂➡台北懷恩堂➡台大公館商圈
Info.
台北衛理堂
台北市大安區新生南路一段113號
02-2771-2017
天主教台北聖家堂
台北市大安區新生南路二段50號
02-2392-0701
台北清真寺
台北市大安區新生南路二段62號
02-2321-9445
新生南路三段水圳
台北市大安區新生南路三段
（國立台灣大學操場旁）
台北真理堂
台北市大安區新生南路三段86號
02-2363-2096
台北懷恩堂
台北市大安區新生南路三段90號
02-2362-5321
【完整內容請見《台北畫刊》11月號670期】。
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