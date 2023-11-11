台北文化獎 形塑人文風景的推手

第27屆臺北文化獎得獎人張乾琦 （圖／台北市文化局）

第27屆臺北文化獎得獎人米復國 （圖／台北市文化局） 第27屆臺北文化獎得獎人瘂弦 （圖／台北市文化局）

【文 ｜李馥萱・攝影｜李智為、林煒凱・圖｜張乾琦、馬格蘭圖片社、台北市文化局】

台北文化獎已辦理27屆，表揚近80位得獎人，

每位都是台北這座城市的文化名片，

共同造就台北成為兼容並蓄、豐美獨特的文化之都。

保留歷史脈絡 形塑台北文化

明年是台北建城140週年，一百多年來，不同族群在這座城市安身立命，共同經歷文化的碰撞與激盪，形塑出台北多元的文化風景。台北文化獎的設立目的即為表彰及獎勵對台北文化藝術風貌的形塑有特殊貢獻者，歷年得獎人的性質也隨著時代氛圍與當時的文化思潮而有所變化。台北市文化局長蔡詩萍認為，台北文化獎的價值就在於保留台北文化的歷史脈絡，並展現族群間彼此尊重、包容的文化特質。

今年台北文化獎遴選出4位分別在文學、文資保存、劇場與攝影界等領域有卓越貢獻的得獎人。對文化藝術有豐富觀察的蔡詩萍分享，台灣現代詩啟發者瘂弦、歷史文化資產學者米復國、牯嶺街小劇場掌門人姚立群，以及有「紀實攝影詩人」之譽的張乾琦等4位得獎人如何形塑獨特的台北文化。

文化局長蔡詩萍細數4位得獎人對台北文化的貢獻，也分享他對台北文化獎的未來願景。（攝影 ∕ 林煒凱）

致敬文化工作 表彰傳承典範

本名王慶麟的詩人瘂弦，從事編輯工作近40年，過去曾參與《創世紀》詩刊、《幼獅文藝》雜誌、《聯合報》副刊，並著有代表作《瘂弦詩集》，是台灣現代詩啟發者。蔡詩萍表示，瘂弦一輩子全心全意推廣現代詩與文學，除了自身作品，還在文學界培育了許多人才，影響整個台北的文學發展。他由衷認為，儘管瘂弦現居國外，淡出台北文化圈多年，「但我們用這個獎告訴他，台北文化圈沒忘記他，同時也向長期致力於文化工作的人致敬。」

在文資傳承方面，蔡詩萍認為台北是座文化記憶深厚的城市，同時也是一座快速發展的城市，如何在都市更新與保留傳統面貌中取得平衡，需要像米復國這樣富含學識，又能夠針對個案全面思考的學者。蔡詩萍讚道，文資學者米復國在文化保存上，總能提出兼顧保護歷史文化、傳承及發展的最佳意見。例如米復國過去調查剝皮寮街區的歷史脈絡，並讓此地再現昔日風華，同時又促進地方再生、活絡街區發展，可謂文資學者的典範。

剝皮寮歷史街區修復後再現昔日風華，也帶動區域的觀光發展。（攝影∕李智為）

牯嶺街小劇場是台北前衛與實驗性展演的重要場域，也是知名文化地標。（攝影∕李智為）

匯聚當代能量 台灣參與世界

「城市需要有小眾文化，它代表一種前衛精神以及不斷跳躍前進的能量，而這種能量正是打開文化新視野不可或缺的重要養分。」蔡詩萍指出，姚立群是資深策展人，他籌畫的小劇場年度公演及培育計畫，不但促成台北與國際文化諸多交流，更將牯嶺街小劇場打造成表演藝術的共創實驗基地。年輕時也曾參與戲劇演出的蔡詩萍剖析，多年來投身小劇場及前衛藝術的姚立群，代表著當代前衛的創作能量，他的獲獎有助於啟迪並引領更多人投入前衛藝術的創作。

台灣文化要參與世界，讓世界看見台灣，紀實攝影工作者張乾琦的作品是很好的例子。蔡詩萍從年輕時就十分關注張乾琦的作品，他指出張乾琦的作品如實呈現社會弱勢的一面，反映社會人文關懷精神，之後他更把攝影主題從台灣擴大到國際，讓台灣視角得以被世界看見。蔡詩萍分享，張乾琦在世界各地奔波拍攝，即使遭遇艱難仍執著於藝術創作，最終在國際大放異彩。「他的獲獎不僅是他的個人成就，也是我們對那些全心全意付出的藝術工作者的敬佩及鼓勵。」蔡詩萍說道。

張乾琦的攝影影像充滿對國際社會的人文關懷精神，作品：Rohingya, Bay of Bengal, 2016。（圖∕張乾琦、馬格蘭圖片社）

重視獲獎榮耀 全民參與盛事

台北文化獎今年已邁入第27屆，對於未來的規畫與想像，蔡詩萍心中有一幅藍圖：「我希望台北文化獎能成為整個台北文化界的盛事，讓更多人知道得獎人在文化領域的貢獻，同時因台北文化獎的能見度提高，讓得獎人更有獲獎的榮耀感。」

為此，蔡詩萍在今年頒獎典禮的細節上做了許多調整，像是安排每位得獎人在文化領域的夥伴或前輩擔任引言人，由他們道出眼中的得獎人。另外明年也規畫調整台北文化獎辦理時程及投入更多行銷宣傳活動。期盼民眾透過參與這場文化盛事，看見台北兼容並蓄、豐美獨特的人文風景。

【完整內容請見《台北畫刊》11月號670期】。