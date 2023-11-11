快訊

驚喜大復活！ 麥當勞「土城裕民店」12月回歸原址 網笑：眼淚白流了

「韓國瑜也支持全民調」感覺被偷襲？侯友宜：期待兩黨並肩作戰

比信用卡更不會洩漏個資 「先買後付」成網購新選項

共享便利生活新篇章 一起勾勒城市的未來新貌

聯合新聞網／ 臺北畫刊
設置於捷運出口附近的「raingo」共享傘，租借十分方便。(攝影／李智為)
設置於捷運出口附近的「raingo」共享傘，租借十分方便。(攝影／李智為)

共享服務風潮席捲全世界，生活場域多元繽紛的台北，
也處處可見不同的共享實踐方案，為人們打造明日的城市藍圖。

【文黃思齊・攝影李智為、鄧心勝・圖WeMo Scooter】

共享服務 建構未來生活新面貌

台為了避免資源閒置或浪費，許多共享服務因此誕生，近年更有許多結合環保與生活便利性的媒合平台，讓民眾可透過手機操作，替日常生活各面向帶來需求及滿足。

在這波共享趨勢中，方便借還、機動性高，又不必煩惱停車位及車輛保養的交通選擇，如「YouBike」微笑單車、「WeMo　Scooter」共享電動機車，恰好貼近人們所需，成為台北市民不可或缺的一部分。而今年8月底進駐台北捷運的「raingo」共享傘，同樣從共享概念切入，期望行人不論晴天或雨天，在移動過程中都能不受天候干擾。

永續創新 貼近公共策略與需求

談及raingo共享傘的創辦理念，創辦人蘇俊嘉表示，raingo希望人們無需在移動過程中受天候限制，並透過高規格的材質提升雨傘耐用性，同時以顯眼顏色提高辨識度，減少雨傘容易損壞及丟失的資源浪費。raingo另一位創辦人余季堯補充，raingo能在甲地租借、乙地歸還，認傘不認人的設計，除了讓使用者方便借還，也可減少廢棄傘出現的狀況。然而蘇俊嘉不諱言，與過去常見的交通共享相比，共享傘對使用者來說仍是新事物，必須仰賴人們建立使用習慣，待共享傘普及後方能真正減少廢棄傘的產生。

raingo共享傘在台北誕生，並透過台北捷運公司推動的「運輸創新合作計畫」在北捷全線首發上線，從構想到落實大約歷經3年，期間經過反覆討論、調整及測試。蘇俊嘉表示，raingo傘架設計7公分超薄機身，目的是為了避免民眾在拿傘、還傘的過程中影響出口動線，同時克服施工時不可損壞既有牆面，須兼顧壁面設計與美感等建築規範。另外透過手機App定位和地圖功能，raingo也讓人們能方便找到最近的租借站，並得知目前可借可還的共享傘數量，避免發生到站撲空或無法還傘的窘境。

共享傘也可解決外國觀光客的臨時需求。蘇俊嘉表示，對於不熟悉台北天氣狀況的外國人來說，未必會隨身攜帶雨傘，有了raingo後即使天氣突然改變，也能繼續行程。除了捷運站，raingo未來還計畫在便利商店提供服務，打造對步行者更友善的移動環境。

人們只需拿起手機，就能輕鬆租借共享雨傘。（攝影／ 李智為）
人們只需拿起手機，就能輕鬆租借共享雨傘。（攝影／ 李智為）

結合政策 應對綠能和科技發展

「科技的進步讓共享成為可能，而且更加高效。」WeMo Scooter共同創辦人吳昕霈說，現在打開手機App就能立刻找到身邊的共享資源，這在十年前是無法想像的事。隨著在家工作、遠端辦公室及共享空間逐漸取代過去人們熟悉的兩點一線生活型態，結合綠能科技應用的移動服務，成了人們解決短程交通需求的新選擇。他期許透過行動科技用更有效率的方式解決城市交通問題。

吳昕霈也提到，WeMo Scooter除了短程移動的便利性，也符合共享、綠能、E 化的特點，更有以租代買、減少資源過度浪費的優點。談到WeMo Scooter與政府部門的合作狀況時，吳昕霈表示安裝在機車上的各種監測器，騎乘時可蒐集如路面坑洞或路段積水等狀況，提供地方政府建立各種交通模型或改革應用的數據。WeMoScooter也配合大型活動管制，彈性調整機車租借的營運範圍，避免交通壅塞。

共享機車為短距離移動帶來更有效率的選擇。(圖／WeMo Scooter)
共享機車為短距離移動帶來更有效率的選擇。(圖／WeMo Scooter)

結合綠能的共享機車，既環保也為生活帶來移動的便利性。（圖／WeMo Scooter ）
結合綠能的共享機車，既環保也為生活帶來移動的便利性。（圖／WeMo Scooter ）

持續創新 創造永續發展的服務

對於在城市發展共享服務的前景，蘇俊嘉與吳昕霈不約而同提到，創新的動機是為了讓生活更便利，因此下一步會繼續朝著提升資源使用率的目標前進。吳昕霈說明，共享類型的商業模式多少帶有社會責任的屬性，未來永續、環保、分享等概念與現代人的生活將更密不可分，他期待透過運具共享，讓綠色運輸在生活中更普及。

共享服務不僅是新的商業模式，也是人口密集地區一種新的生活解方。YouBike微笑單車第一個營運系統就在台北市開展，不僅營造出全新的城市風格，更展現台北市對環境永續和創新的承諾。隨著更多共享服務的加入，相信台北能夠實踐更好的社會價值，並為市民帶來更便利的都市生活。

【完整內容請見《台北畫刊》11月號670期】。

台北畫刊670期-歡慶城市冬日派對 迎接台北新年氣象
台北畫刊670期-歡慶城市冬日派對 迎接台北新年氣象

延伸閱讀

YouBikeAPP顯示2空位可還車 騎到現場看傻眼...交通局：已改善

最後1哩YouBike路網 嘉義市明年增50站...新站點條件曝

繽紛雨傘好好拍 汐止金龍里巧思營造打卡景點

YouBike運量飆升21% 雙北系統轉換中南部民眾最困擾

相關新聞

大安天堂路 朝聖之旅

沿著新生南路漫步，能從新生南路三段水圳看見城市古今更迭的痕跡，而 這裡也是不同宗教建築密度甚高的區域，因此有「天堂路」的美名，耶誕 佳節將至，來此可見應景燈飾及溫馨布置，氛圍感十足。

台北文化獎 形塑人文風景的推手

台北文化獎已辦理27屆，表揚近80位得獎人， 每位都是台北這座城市的文化名片， 共同造就台北成為兼容並蓄、豐美獨特的文化之都。

共享便利生活新篇章 一起勾勒城市的未來新貌

共享服務風潮席捲全世界， 生活場域多元繽紛的台北， 也處處可見不同的共享實踐方案， 為人們打造明日的城市藍圖。

銀色大門 為長輩外送幸福 發掘商機讓愛永續

孫士姍因就學時期擔任老人送餐志工，繼而產生創業動機。 2019年她創立社會企業「銀色大門」，並導入數位科技， 提供「附加關懷問候」的老人送餐服務，打造出不一樣的銀髮商機。

美食文化上桌 品嘗風土人文薈萃

故事為料理增味 手藝成美味祕訣

日料職人逛安東市場 採買好享受

坐落大安區瑞安街的安東市場，整體環境乾淨、明亮且寬敞。商品陳列整齊、標示清楚，讓顧客上市場採買，宛如逛街購物般自在舒適。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。