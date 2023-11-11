共享便利生活新篇章 一起勾勒城市的未來新貌

共享服務風潮席捲全世界，生活場域多元繽紛的台北，

也處處可見不同的共享實踐方案，為人們打造明日的城市藍圖。

【文黃思齊・攝影李智為、鄧心勝・圖WeMo Scooter】

共享服務 建構未來生活新面貌

台為了避免資源閒置或浪費，許多共享服務因此誕生，近年更有許多結合環保與生活便利性的媒合平台，讓民眾可透過手機操作，替日常生活各面向帶來需求及滿足。

在這波共享趨勢中，方便借還、機動性高，又不必煩惱停車位及車輛保養的交通選擇，如「YouBike」微笑單車、「WeMo Scooter」共享電動機車，恰好貼近人們所需，成為台北市民不可或缺的一部分。而今年8月底進駐台北捷運的「raingo」共享傘，同樣從共享概念切入，期望行人不論晴天或雨天，在移動過程中都能不受天候干擾。

永續創新 貼近公共策略與需求

談及raingo共享傘的創辦理念，創辦人蘇俊嘉表示，raingo希望人們無需在移動過程中受天候限制，並透過高規格的材質提升雨傘耐用性，同時以顯眼顏色提高辨識度，減少雨傘容易損壞及丟失的資源浪費。raingo另一位創辦人余季堯補充，raingo能在甲地租借、乙地歸還，認傘不認人的設計，除了讓使用者方便借還，也可減少廢棄傘出現的狀況。然而蘇俊嘉不諱言，與過去常見的交通共享相比，共享傘對使用者來說仍是新事物，必須仰賴人們建立使用習慣，待共享傘普及後方能真正減少廢棄傘的產生。

raingo共享傘在台北誕生，並透過台北捷運公司推動的「運輸創新合作計畫」在北捷全線首發上線，從構想到落實大約歷經3年，期間經過反覆討論、調整及測試。蘇俊嘉表示，raingo傘架設計7公分超薄機身，目的是為了避免民眾在拿傘、還傘的過程中影響出口動線，同時克服施工時不可損壞既有牆面，須兼顧壁面設計與美感等建築規範。另外透過手機App定位和地圖功能，raingo也讓人們能方便找到最近的租借站，並得知目前可借可還的共享傘數量，避免發生到站撲空或無法還傘的窘境。

共享傘也可解決外國觀光客的臨時需求。蘇俊嘉表示，對於不熟悉台北天氣狀況的外國人來說，未必會隨身攜帶雨傘，有了raingo後即使天氣突然改變，也能繼續行程。除了捷運站，raingo未來還計畫在便利商店提供服務，打造對步行者更友善的移動環境。

人們只需拿起手機，就能輕鬆租借共享雨傘。（攝影／ 李智為）

結合政策 應對綠能和科技發展

「科技的進步讓共享成為可能，而且更加高效。」WeMo Scooter共同創辦人吳昕霈說，現在打開手機App就能立刻找到身邊的共享資源，這在十年前是無法想像的事。隨著在家工作、遠端辦公室及共享空間逐漸取代過去人們熟悉的兩點一線生活型態，結合綠能科技應用的移動服務，成了人們解決短程交通需求的新選擇。他期許透過行動科技用更有效率的方式解決城市交通問題。

吳昕霈也提到，WeMo Scooter除了短程移動的便利性，也符合共享、綠能、E 化的特點，更有以租代買、減少資源過度浪費的優點。談到WeMo Scooter與政府部門的合作狀況時，吳昕霈表示安裝在機車上的各種監測器，騎乘時可蒐集如路面坑洞或路段積水等狀況，提供地方政府建立各種交通模型或改革應用的數據。WeMoScooter也配合大型活動管制，彈性調整機車租借的營運範圍，避免交通壅塞。

共享機車為短距離移動帶來更有效率的選擇。(圖／WeMo Scooter)

結合綠能的共享機車，既環保也為生活帶來移動的便利性。（圖／WeMo Scooter ）

持續創新 創造永續發展的服務

對於在城市發展共享服務的前景，蘇俊嘉與吳昕霈不約而同提到，創新的動機是為了讓生活更便利，因此下一步會繼續朝著提升資源使用率的目標前進。吳昕霈說明，共享類型的商業模式多少帶有社會責任的屬性，未來永續、環保、分享等概念與現代人的生活將更密不可分，他期待透過運具共享，讓綠色運輸在生活中更普及。

共享服務不僅是新的商業模式，也是人口密集地區一種新的生活解方。YouBike微笑單車第一個營運系統就在台北市開展，不僅營造出全新的城市風格，更展現台北市對環境永續和創新的承諾。隨著更多共享服務的加入，相信台北能夠實踐更好的社會價值，並為市民帶來更便利的都市生活。

【完整內容請見《台北畫刊》11月號670期】。