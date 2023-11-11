銀色大門 為長輩外送幸福 發掘商機讓愛永續

孫士姍因就學時期擔任老人送餐志工，繼而產生創業動機。

2019年她創立社會企業「銀色大門」，並導入數位科技，

提供「附加關懷問候」的老人送餐服務，打造出不一樣的銀髮商機。

【文 林芳儀・圖 銀色大門】

導入數位系統 照護長輩更即時

面對我國高齡人口比例不斷上升，政府和許多非營利組織積極推動老人共餐、老人送餐等服務，提供弱勢長輩基本營養。孫士姍在擔任老人送餐志工的過程中，察覺到非營利組織常因服務需求量大、人力不足等因素，難以依長者的身心狀況提供完善照顧，因此決定與同學范曦、張鈺梅共同創辦老人送餐平台「銀色大門」，希望透過重整服務流程、串聯各界資源，建立永續商業模式，讓老人送餐服務更貼近使用者需求。

「銀色大門」送餐平台提供訂餐、訂購物資及蔬菜箱等服務項目，同時結合關懷訪視，並導入數位系統取代紙本作業。當「送餐大使」完成送餐、與長輩聊天及生活提醒等任務後，再透過App 回傳線上關懷表及日誌，讓申請送餐服務的子女可藉由App 查閱，即時掌握長輩的生活狀況。訪視途中若外送員發現長輩的身心狀況異常，也會將長輩轉介與銀色大門合作的醫師、營養師等專業顧問，以提供進一步協助。

銀色大門創辦人孫士姍，從老人送餐服務出發，持續開拓銀髮商機。（圖／銀色大門）

在台北設立據點 串聯各界資源

為了爭取更多創業資源，團隊成員積極參與青年創業相關的補助案與競賽，也結識許多來自雙北的合作單位。「隨著業務範圍擴大，我們發現雙北的送餐需求逐漸超過中南部的申請總和，約七成集中在北部，」孫士姍說道。2021年孫士姍於是在萬華區設立據點，成為如台北市產業發展局、台灣大哥大基金會等單位的社會企業合作夥伴。

聊到銀色大門在台北市服務的狀況，孫士姍指出，台北市65 歲以上老年人口

佔比高，且多住在沒電梯的老舊房屋，突顯老人送餐服務需求。目前銀色大門與foodpanda旗下物流車隊pandago、Uber旗下Uber Direct優物流以及台灣大車隊旗下子公司全球快遞的「愛鄰騎士」合作，遇到慈善機構假日不提供善心餐食，或送餐大使人力不足時，銀色大門也能即時轉單給物流單位，讓服務不中斷。

銀色大門的精神是「不只是送餐，更送入健康、關懷與愛」。（圖／銀色大門）

團結力量大 掌握銀髮商機

銀色大門以訂閱制提供民眾自費申請老人送餐服務，弱勢、經濟邊緣的民眾則可免費申請。孫士姍表示，「需要送餐服務的不一定只有65 歲以上的長者。即便滿65歲，許多向政府單位、非營利組織申請服務的弱勢族群，也常因不符合門檻而無法獲得幫助。」銀色大門秉持「補足長輩送餐需求」的原則，幫助了許多無法獲得補助的弱勢族群。

為了使各項服務皆能持續經營，並將服務範圍擴及全台，2023年起，銀色大門於募資平台發起「全台長輩零飢餓」募資專案。打開募資專案網頁，沒有煽情的文案及病重孱弱的照片，取而代之的是活潑、詳細的說明。「弱勢族群的困境，不應作為募資宣傳的重點，被過度操弄，」孫士姍強調銀色大門雖為社會企業，但同時致力於研究銀髮族實際需求。打造銀髮商機，讓更多人願意加入服務高齡者的行列，一直是她持續努力的目標。

銀色大門讓服務更貼近長輩的身心需求。（圖／銀色大門）

應用同理心 實踐全人照護

孫士姍表示，「享用美食是生而為人的一大樂趣，上了年紀的長輩也一樣。」許多長輩因運動量不足、牙口不好，導致營養攝取不足、罹患肌少症，有些長輩則服用高血壓、糖尿病藥物，面對不同狀況的長輩，在飲食上都需要特別考量。因此銀色大門與營養師、在地小農與老人食堂、老人之家合作，以優質食材製作多樣、美味且適合長輩食用的餐點。除了老人送餐，銀色大門還有販售各式料理包、素食及點心類，並參考國際吞嚥障礙飲食標準等級，標示咀嚼、吞飲的難易度，提供長輩更完善的銀髮照護。

銀色大門標榜的精神是「不只是送餐，更送入健康、關懷與愛」，訴求讓長輩身心靈皆能獲得滿足。這樣「全人化照護」概念，出自孫士姍過去的經歷。她表示曾遇過長輩成天悶悶不樂、沒有食慾，認為上了年紀沒有前景，甚至因此沒了求生意志，放任自己的健康狀況持續走下坡。為此，孫士姍與學校接洽產學合作，推出「藝術關懷陪伴」等到府陪伴服務，期望讓長輩同時獲得心靈上的滿足，實踐具同理心的身心靈「零飢餓」。

在孫士姍與團隊成員的努力下，銀色大門讓更多人為打造高齡友善的環境盡一份心力，同時見證從「愛」出發，絕對可以是門好生意。

【完整內容請見《台北畫刊》11月號670期】。