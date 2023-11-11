美食文化上桌 品嘗風土人文薈萃

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聯合新聞網／ 臺北畫刊
「宜德和志」的漢餅「芝麻蛋黃」降低油糖比例，餅皮口感清爽，內餡甜香不膩。（攝影／李智為）　
「宜德和志」的漢餅「芝麻蛋黃」降低油糖比例，餅皮口感清爽，內餡甜香不膩。（攝影／李智為）　

故事為料理增味
手藝成美味祕訣

【文 林芳儀・攝影 李智為】

宜德和志

前身為「宜和餅店」的糕餅專賣店「宜德和志」，昔日以販售祭祀、節慶及喜事使用的漢餅為主，因鄰近風格店家眾多的永康街區，因此店內裝潢、店名、商品製作等也跟著轉型。第三代老闆周揚志從小受到父親周德勝的影響，產生傳承漢餅文化的使命感，為了使傳統手藝與時俱進，周揚志參與台北市商業處「台北造起來」計畫，重構品牌及商業模式，並自祖父、父親、自己及孩子的名字各取一字，店名改成「宜德和志」，全新出發。

周揚志與父親攜手，以經典懷舊口味為基礎，保留豬油製餅的傳統，但開發尺寸更精巧的糕餅，讓傳統滋味進化成適合搭配下午茶品嘗的點心。店內長銷款漢餅「芝麻蛋黃」，內餡使用減油、減糖的奶酥及鹹蛋黃，鹹甜風味讓人欲罷不能；另一款「咖哩滷肉」延伸自傳統綠豆椪，內餡滷肉選用瘦肉比例多的溫體豬胛心肉，並在多層次酥皮中添加精選咖哩粉，香氣鮮明；另外像是糅合鐵觀音、伯爵茶葉製作的「伯爵觀音」月餅，內餡的馥郁茶香更突顯餅皮的鬆軟可口；還有使用純度達百分之八十的濃黑巧克力製成的「80%巧克力」月餅，少了傳統月餅餅皮的油膩，取而代之的是巧克力特有的苦甜，廣受女性消費者歡迎。宜德和志結合各式食材製餅，在多元演繹下，替傳統漢餅帶來歷久彌新的滋味。

「咖哩滷肉」的餅皮添加了咖哩粉，香氣鮮明。（攝影／李智為）
「咖哩滷肉」的餅皮添加了咖哩粉，香氣鮮明。（攝影／李智為）

Info.

宜德和志

台北市大安區潮州街149號

02-2394-9889

10:00-21:30

（週一、週二09:00-21:30；週日10:00-21:00）

塔吉摩洛哥料理

摩洛哥籍老闆陳宇生定居台北超過25年，2011年他創立「塔吉摩洛哥料理」餐廳，不僅透過美食和大家分享記憶中的家鄉味，更以創意彩繪及摩洛哥風皮件、手工羊皮拖鞋等生活小物作為店內裝飾，為顧客帶來沉浸式的摩洛哥文化體驗。

受歷史、地理及宗教等因素影響，摩洛哥有著多元的美食文化，其中因應當地乾燥氣候發明的特殊陶鍋「塔吉鍋」，能鎖住食材風味與營養成分，是極具代表性的烹煮器具。店內最受歡迎的塔吉鍋料理「老饕最愛燉羊膝」，選用通過清真認證、富含膠質的綿羊膝，搭配炒香的洋蔥與多種香料，和馬鈴薯等食材一同以塔吉鍋精燉2小時，吃一口便能感受羊膝肉經長時間燉煮所散發的馥郁香氣。喜愛牛肉的顧客，可選擇以牛腩搭配蜜棗燉煮的「番紅花牛肉蜜棗」，蜜棗的果香與入口即化的牛腩肉一入口，清甜溫潤的異國風味使人難忘。體驗摩洛哥料理，還可選擇帶些許花香的番紅花飯、以粗麥粉揉製成米粒狀的庫司庫司或鬆軟的皮塔餅搭配品嘗。餐後則不妨來杯以綠茶和薄荷葉調製的摩洛哥國民飲品「摩洛哥薄荷茶」，薄荷的清涼感與香氣，加上風味淡雅的綠茶，清爽甘醇。嗜飲咖啡的顧客也可來杯添加丁香、肉桂、薑、茴香等數種香料製成的「摩洛哥咖啡」，濃郁的香料風味與咖啡香交織，無論是身體或心靈都跟著溫暖了起來。

以多種摩洛哥香料燉煮的「老饕最愛燉羊膝」，肉質鮮嫩，沒有腥羶味。（攝影／李智為）
以多種摩洛哥香料燉煮的「老饕最愛燉羊膝」，肉質鮮嫩，沒有腥羶味。（攝影／李智為）

「塔吉摩洛哥料理」店內彩繪牆面、裝飾，呈現道地摩洛哥風情。（攝影／李智為）
「塔吉摩洛哥料理」店內彩繪牆面、裝飾，呈現道地摩洛哥風情。（攝影／李智為）

Info.

塔吉摩洛哥料理

台北市大安區基隆路二段144巷3號

02-2732-7296

11:30-14:30、18:00-21:00 （週一公休）

【完整內容請見《台北畫刊》11月號670期】。

台北畫刊670期-歡慶城市冬日派對 迎接台北新年氣象
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