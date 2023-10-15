親子同樂 內湖郊遊趣

【文 韋森・攝影 鄒保祥】

絕佳觀景平台 碧山巖開漳聖王廟

位於內湖碧山路的「碧山寺」，即「碧山巖」，又稱「尖頂開漳聖王廟」，是全台最大的聖王公廟，廟內奉祀唐代開閩民族英雄陳元光及其部屬李伯瑤、馬仁兩位將軍。若是親子出遊，可選擇從碧山巖牌樓旁的階梯拾級而上，沿途坡度平緩，還可觀察植物生態，寓教於樂。抵達開漳聖王廟後，除了入內參拜，也可至視野遼闊的觀景台俯瞰台北盆地景觀，白天此處可眺望台北市區，將台北101大樓、圓山大飯店、松山機場等地標盡收眼底，入夜後這裡也是觀賞台北夜景的絕佳地點。

民眾若時間較為寬裕，還可到廟內B1的藝文休閒中心參觀，此地不定期展出書法、畫作供遊客欣賞，遊客也可隨喜捐款換取現磨咖啡，再從容地挑個靠窗座位坐下，邊品味咖啡、邊鳥瞰台北市美景，靜靜享受難得的浮生閒情。

山野輕食之旅 白石湖休閒農業區

走訪完聖王廟，白石湖吊橋就位在碧山巖停車場旁，吊橋周圍則是四季景觀豐富、玩法多元的白石湖休閒農業區。遊客在此可品嘗現採蔬果製作的各式料理，12月至5月可體驗採草莓，春季則可欣賞到心型同心池畔的純白鐵炮百合花海。另外像是生長姿態對稱互補的「夫妻樹」、建置於百年樟樹林內、七里香沿途飄香的「春秋步道」等，也都很適合親子戶外踏青。

如果想體驗更完整的遊程，也可至碧山露營場住宿，領略夜間漫步山林、聆聽蟲鳴鳥叫的感知療癒。由於山區光害少，若天氣晴朗，夜晚抬頭便能看見滿天星空。

白石湖吊橋以「龍骨」為意象建造。 （攝影／鄒保祥）

串聯人與生態的日常 碧湖公園

內湖區常獲「湖光水色」的盛讚，碧湖公園即是最具代表性景觀之一。園內的大陂湖有2座生態浮島，上面有穗花棋盤腳、大安水蓑衣等數種水生植物，吸引如小白鷺、夜鷺與紅冠水雞、台灣斑龜等動物在此棲息，很適合全家大小一同造訪，體驗生態之美。湖畔上還有中國式涼亭、九曲橋等造景，與大陂湖相互輝映，意境風雅。

碧湖公園環境清幽，適合全家一同健行、觀景。（攝影／鄒保祥）

景致宜人的碧湖公園，也是伸展筋骨的好地方。園內除了設有網球場、游泳池及共融式遊戲場等多樣設施，民眾也可於湖邊垂釣，或至石階構成的環山步道健行，享受戶外活動的樂趣。也因為碧湖公園具備多樣機能，常常可見親子遊客全家大小一同在此慢跑、散步，享受悠閒時光的畫面。

盛名遠播美食巷 內湖737商圈

結束整天戶外行程後，位於碧湖公園旁，藏有不少特色小吃及美食餐廳的內湖737商圈，正等待遊客前去一飽口福。白天附近居民常來此添購食材及日用品，到了晚上這裡則成為販售東山鴨頭、鹽水雞、豬血糕等國民小吃的美食街，是不少人下班後覓食的好去處。

準備出發｜親子同樂內湖郊遊趣

碧山巖開漳聖王廟→白石湖吊橋→白石湖同心池→夫妻樹→白石湖休閒農業區→大崙頭尾山親山步道→碧湖公園→CITYLINK內湖店或內湖737商圈

Info.

碧山巖開漳聖王廟

台北市內湖區碧山路24號

05:00-21:30

白石湖休閒農業區

台北市內湖區碧山路58號

碧湖公園

台北市內湖區內湖路二段175號

內湖737商圈

台北市內湖區內湖路一段737巷一帶34號

16:00-23:00

【完整內容請見《台北畫刊》10月號669期】。