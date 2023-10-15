湖光市場嘗鮮 飲食作家話家常

【文 衛國平・攝影 翁睿坤】

歷史悠久、外觀傳統樸實的湖光市場，不僅是在地居民日常採買的好去處，也是到大湖公園、碧山巖、白石湖休憩後走逛的好地方。無論是選購生鮮食材、日常用品，或是享受二手商品挖寶的樂趣，都能在此獲得滿足。

買得有信心 吃得更安心

家住湖光市場附近的飲食生活作家番紅花表示，這幾年來湖光市場最大的改變是魚攤，出現了好幾家由年輕人經營的攤位。她說年輕老闆對攤台潔淨、商品陳列等相當重視，為湖光市場帶來嶄新面貌。

番紅花說著，便走近市場B出口的魚攤。從事魚販工作四年的盧老闆相貌年輕，從身上的工作服到攤子，都呈現整潔、清爽的氛圍，聞不到一絲魚腥味。只見他手起刀落，不一會兒的工夫就將魚肉、魚骨完美分離，手法乾淨俐落。

番紅花拉起石鱸的魚鰭，依循盧老闆的指引，從檢視魚鰭是否完整、光亮，或有無黑變，來判斷其新鮮度。盧老闆笑著表示，從業四年來，對漁貨的知識及處理技術都靠自學。

盧老闆表示，魚鰭的完整度，是檢視魚貨是否新鮮的評斷標準之一。（攝影／翁睿坤）

嘗鮮尋門道 市場話家常

接著番紅花走向第29攤，這裡可買到來自嘉義東石的蚵仔。在湖光市場擺攤四十多年的詹老闆，始終堅持貨真價實、誠信待客，老闆精挑細選新鮮又大顆的東石蚵仔，每日限量販售，往往不到中午就被搶購一空。另外像是蜆仔、魷魚等海鮮，也都是熱門商品。對時常替家人烹飪，自己也愛吃、愛煮的番紅花而言，湖光市場能面對面與攤商話家常，並向他們諮詢食材產地及風味，是讓她放心採買的好去處。番紅花表示，「海鮮的新鮮度很重要，向熟識的攤商購買，較能掌握產地來源及品質，讓人很放心。」

除了嘉義東石的蚵仔，詹老闆販售的蜆仔、魷魚等海鮮，也很受歡迎。（攝影／翁睿坤）

除了生鮮食材，湖光市場也有不少每日現做現賣的熟食小吃。番紅花常購買市場內門牌9號的鹽水閹雞，她大讚此處的閹雞肉質鮮美、皮滑油香。攤商黃老闆表示自家的雞肉都是現做現賣，假日至少需備貨40隻雞。民眾購買時可請老闆不要切塊，買回家後放入冰箱冷藏數小時，再用手撕開吃，口感更有嚼勁。湖光市場內還有香酥美味的「鼎鼎燒餅」、皮Q餡扎實的「成功肉圓」等，都是在地人津津樂道的人氣小吃。

每日現做的鹽水閹雞金黃油亮，令人食指大動。（攝影／翁睿坤）

生活惜物有情 人間溫暖無價

番紅花接著走向一家她常「挖寶」的二手店。不到兩坪的店面，陳列的商品琳琅滿目，最貴的不超過千元。番紅花分享，來此除了尋寶，自己也常把家中用不到的物品交給老闆小李代售。小李會一一記錄這些獲贈的二手商品，待營收累積到一定金額，再捐餐給華山基金會，店門口已張貼好幾張謝卡，為湖光市場增添一道善美風光。

湖光市場過去大都以攤販形式營業，如今店面型態經營的攤商漸多、販售的品項也更多元，購物環境品質更大幅提升。兼具便利性及人情味的湖光市場，已漸漸走出過往人們對傳統市場的印象，持續為顧客帶來更美好的採買體驗。

番紅花不僅常來二手商店挖寶，也會將用不著的物品捐贈至此。（攝影／翁睿坤）

湖光市場

地址：台北市內湖區成功路四段20巷及康寧路一段33巷

電話：02-2790-0492

時間：07:00-12:00

【完整內容請見《台北畫刊》10月號669期】。