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彩虹系紀行 擁抱多元城市

聯合新聞網／ 臺北畫刊
10月的台北街頭虹彩繽紛，在同志驕傲月的歡慶氣氛中展現自由、多元、平等的城市精神。（圖／臺灣彩虹公民行動協會）
10月的台北街頭虹彩繽紛，在同志驕傲月的歡慶氣氛中展現自由、多元、平等的城市精神。（圖／臺灣彩虹公民行動協會）

【文 莊政霖・圖 臺灣彩虹公民行動協會、台北市觀光傳播局】

踏訪繽紛彩虹地景，

在六色彩光與蔚藍天空下，

走入自由多元的台北城市。

10月秋氣和暢，正是大地染上繽紛色彩的時節，與此同時城市街頭也湧動著絢爛的彩虹旗海。在台北舉辦超過20年的臺灣同志遊行於10月登場，此外還有一系列彩虹觀光活動，讓10月的台北沉浸在多元、平等及自由的氛圍。除了參與彩虹遊行，民眾也可走訪「臺灣彩虹公民行動協會」秘書長蔡雅婷分享的彩虹地景，一探台北彩虹文化發展脈絡。

反映平權的彩虹地景

彩虹旗是全球性別多元群體的象徵，紅、橙、黃、綠、藍、紫六色虹彩譜成多元、平等、自由的LGBTQ+國度。蔡雅婷認為台北市各處蘊含性別平權意義的彩虹地景，恰恰反映了台灣同志社群的發展歷程。

早年多元性別意識尚未抬頭的時期，舊稱「新公園」的「二二八和平公園」成了作家白先勇筆下「孽子」們的歸屬之地，至今仍是同志運動的精神指標。蔡雅婷指出鄰近二二八和平公園的西門紅樓，過去同樣是著名的同志地標，近年來隨著同志友善店家進駐，也逐漸發展成歡迎所有消費者光臨的「台北紅樓同志商圈」。

彩虹觀光活動引領民眾前往西門町「6號彩虹」地景，一探台北同志文化。（圖／台北市觀光傳播局）
彩虹觀光活動引領民眾前往西門町「6號彩虹」地景，一探台北同志文化。（圖／台北市觀光傳播局）

二二八和平公園的彩虹鐵門為同志歷史的見證。（圖／台北市觀光傳播局）
二二八和平公園的彩虹鐵門為同志歷史的見證。（圖／台北市觀光傳播局）

在性別平權運動萌芽階段創立的「女書店」，則提供看見女性書寫、聆聽女性聲音及交流女性經驗的自在空間，並收集中文地區最完整的女性及性別議題圖書與影音作品。蔡雅婷表示女書店很早便表態支持同志族群，同時經常與同志遊行主辦單位合作舉辦驕傲月講座，是台灣推動性別議題的重要基地。

經過多年性別平權運動努力，台灣於2019年成為亞洲第一個同志婚姻合法化國家，同年台北市政府在捷運西門站6 號出口畫設「6號彩虹／Rainbow Six」，隔年進一步於台北市民廣場設置「彩虹起跑線」，這兩處彩虹地景展現台北市政府尊重人權、提倡性別平等及性別友善的態度。對此蔡雅婷表示，政府明確的表態有助於更多人勇於表達對多元性別的支持，從公民團體的角度來看自然樂見其成。

除了上述彩虹景點，蔡雅婷也推薦由晶晶書庫創辦人賴正哲經營的「河神的丸子」。河神的丸子是一個關心土地、環境、多元性別等社會議題的組織，致力於連結社區鄰里，經常舉辦各種活動與大眾交流，所倡議的內容也呼應臺灣同志遊行自2019年以來的「同志好厝邊」、「友善日常」等主題。

多元共好的彩虹遊行

2023年臺灣同志遊行將於10月28日舉行，蔡雅婷表示今年主題為「與多元同行」，在六色彩虹旗底下，有的夥伴走得快些，有的才正要被看見，但無論如何大家都要走在一起，而這正是「與多元同行」的意涵。

蔡雅婷指出，臺灣同志遊行迄今經歷了三個不同發展階段，初期訴求在於讓同志族群被看見，藉由架構一個能讓同志族群公開現身的發聲平台，讓社會大眾看見每個人的不同。隨著反對同志的聲浪浮上檯面，2009至2018年間臺灣同志遊行改採抗爭姿態，此一階段倡議的主題帶有改革色彩，包括維護同志在政治、法律上的權益及婚姻平權等。

蔡雅婷表示，在社會各界不斷努力下，2019年台灣通過同婚專法，雖然離真正的平權仍有一段距離，也還有其他性別認同議題需要被關注，但隨著專法通過，臺灣同志遊行主題近年來逐漸走向共存、共融、共好，期盼所有人都能用真實的面貌過自己想要的生活。

性別友善的彩虹觀光

除了臺灣同志遊行，整個10月台北都有精彩的彩虹觀光活動值得參與。台北市觀光傳播局於10月1至31日舉辦的「2023 Color Taipei」彩虹系列活動，今年共推出3條期間限定的「彩虹觀光巴士」，由變裝皇后薔薇與E.ll.e.r.y分別擔任中、英文場次導覽人員，帶領國內外友人認識台北同志文化。白天出發的彩虹觀巴前往西門紅樓牡丹酒吧，由老闆蕭哥分享台灣同志平權發展史；兩條夜間路線除探訪「6號彩虹」地景，也分別停靠彩虹酒吧Locker Room及Wonder Bar，讓遊客得以在認識彩虹文化的同時，一嘗本地美味調酒及料理。此外，即日起至10月31日憑彩虹觀巴票根至台北市貼有「2023 Color Taipei」的性別友善店家，消費滿299元就能獲得限量來店禮「Color Taipei彩虹掛繩」。

除了搭乘彩虹觀巴，民眾也可參加由多家旅行社推出的「彩虹小旅行」，從歷史、藝術及在地文化等不同面向，認識台北的彩虹文化及台灣同志平權發展。

整個10月彩虹活動精彩不斷，從同志遊行、彩虹觀光到購物消費，每位遊客來到台北，都能體驗到多元友善的旅遊氛圍。

擔任「2023 Color Taipei」宣傳大使的台灣音樂團體VERA，邀請民眾搭乘彩虹觀光巴士遊覽台北彩虹地景。（圖／台北市觀光傳播局）
擔任「2023 Color Taipei」宣傳大使的台灣音樂團體VERA，邀請民眾搭乘彩虹觀光巴士遊覽台北彩虹地景。（圖／台北市觀光傳播局）

【完整內容請見《台北畫刊》10月號669期】。

台北畫刊669期-多元台北繽紛遊 精彩耀眼每一刻
台北畫刊669期-多元台北繽紛遊 精彩耀眼每一刻

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