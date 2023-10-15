青藍系騎遊 探索畫堤故事

【文 Edith・圖 台北市工務局水利工程處】

乘風漫遊台北畫堤，

在青翠山景與藍色水岸間，

一探在地人文與環境特色。

沿著河岸騎單車及跑步，或是在河濱草地席地野餐、聽演唱會，已是台北人生活的一部分，近年民眾在河濱運動或遊憩時，都能看見宛如巨大繪本的「台北新畫堤」。這些河堤壁畫呈現在地歷史、人文及環境特色，有如社區的入口意象，而豐富的畫堤故事也引人進一步探詢。喜愛單車旅行的台北市工務局水利工程處處長陳郭正分享自己的台北水岸私房景點，邀請民眾以象徵水域的「藍帶」作為旅遊主題，以騎單車的方式串聯畫堤、河流和溼地，來場飽覽自然風光的青藍色騎旅。

眺望關渡碧藍水岸

「台北秋天最美的風景在關渡，除了農田風光令人嚮往，入秋至翌年春天更有候鳥在此棲息。」陳郭正推薦民眾可在秋日騎單車沿著河濱自行車道前往關渡，經過北投河雙21休息站時便會看見藝術家吳騏的堤壁作品《八仙》。這件作品回應堤壁所在的八仙里，並重新詮釋「八仙過海」的傳說。陳郭正建議民眾來到此地可順遊八仙里的祕境花海，或至關渡自然公園欣賞野鳥與湛藍天空相映的美景，傍晚時分到達關渡碼頭，還能眺望霞光籠罩觀音山的「暮染觀音」景象。

除了沿著河濱騎單車，陳郭正也推薦民眾搭乘藍色水路航班，沿著承載茶葉貿易歷史的淡水河，探訪關渡與大稻埕。陳郭正透露今年底關渡碼頭預計會有市集進駐，期盼打造如大稻埕碼頭貨櫃市集般的遊憩景點，「我們希望關渡市集的出現，能帶動當地的遊憩觀光，歡迎民眾以騎單車或遊河的方式，安排一場雙碼頭小旅行。」

漫遊社子島自然風光

與關渡水岸遙遙對望的社子島，同樣是陳郭正極力推薦的藍色騎旅地點。社子島有著優美的自然景觀及豐富的溼地生態，騎單車經過福安河濱公園堤岸時，便能看見設計師李宜軒創作的《福安漫遊組曲》，這幅堤壁作品以社子島動植物生態為主題，呼應在地自然環境特色。

陳郭正提到社子島島頭北側展望開闊，能將大屯山系稜脈一覽無遺，往年寒流來時，甚至有機會在此遠眺七星山雪景。此外他表示，提起秋、冬季賞候鳥的地點，一般民眾多半先想到關渡自然公園，實際上在社子島溼地及社子島島頭公園更能近距離觀察水鳥，退潮時還能看見大量招潮蟹及活蹦亂跳的彈塗魚。他最推薦民眾在夕陽西下時騎單車到社子島，無論是躺在島頭公園欣賞盤旋天際的鳥群，或是坐在涼亭眺望遼闊的山景與水岸，都能從大自然中獲得療癒。

看見聚落舊日時光

漫遊社子島後，民眾還可朝淡水河上游方向騎去，經過中正河濱公園便會看見藝術家LeHo的作品《螢橋雁》，由於此處鄰近台北市野雁保護區，LeHo便以雁群作為畫堤主角，從飛雁視角俯瞰地景變遷，青藍色系的巨幅壁畫更與水岸環境互相呼應。

若往基隆河上游方向騎行，沿岸也有不少值得一訪的畫堤景點。陳郭正分享，台北新畫堤除了展現在地生態特色，更描繪人與河流共生的歷史，例如士林區通河東路一段堤防外，有座蓋在三腳渡擺渡口的土地公廟，早年因陋就簡以鐵皮蓋成，每逢大水襲來，當地居民就得合力扛走整座土地公廟，以防小廟被水淹沒。這段故事便被藝術家包大山畫入《時空渡河》，童趣清新的畫風引人駐足欣賞，其所承載的地方記憶也值得一探。

《時空渡河》以三腳渡的土地公廟為主題，描繪人與河流共處的歷史。（圖／台北市工務局水利工程處）

騎至每年龍舟賽事舉行地大直橋一帶，會經過設計師楊佳璋創作的《白日．夢台北》，靛藍色調的堤壁以龍舟作為創作靈感，並運用電影分鏡技巧，在畫堤描繪出台北各地風貌。沿著藍色河帶至觀山河濱公園，則可看見藝術家成若涵創作的《回望悠悠路》，陳郭正表示這幅壁畫的特色，在於以紙雕般的線條刻畫基隆河截彎取直前的地方記憶，畫面一隅即呈現颱風天基隆河水位高漲、洪水淹沒樓房，孩子們躲在閣樓並敲破屋頂逃生的故事，是許多團體在當地導覽及進行環境教育時必訪的景點。

《白日．夢台北》運用電影分鏡技巧描繪台北特色景點。（圖／台北市工務局水利工程處）

陳郭正建議民眾，不妨把台北新畫堤當作造訪河岸時的小小樂趣，「這些堤壁不只是一幅畫作，創作背後更連結著地方的記憶與情感，希望大家在悠遊河岸時，也能透過畫堤更認識台北、喜歡台北。」

【完整內容請見《台北畫刊》10月號669期】。