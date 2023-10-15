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暖色系輕旅 穿越魔幻時刻

聯合新聞網／ 臺北畫刊
從劍潭山步道可眺覽台北市景、河流和遠山。（攝影／簡志羽）
從劍潭山步道可眺覽台北市景、河流和遠山。（攝影／簡志羽）

【文 Edith・攝影 簡志羽、葉琳喬、杭大鵬】

觀賞夕照都會美景，

在橘紅夕陽與柔粉光輝的天色轉換中，

感受台北療癒的溫暖氛圍。

日夜交替之際，隨著陽光傾斜角度變化，天空變得絢爛多彩，景物也籠罩在暖色光暈中。此時不妨跟著FB粉絲專頁「城市山人」經營者董威言的輕旅軌跡，穿越山林、河岸及碼頭，來場追夕之旅，欣賞台北一日之中格外耀眼的時刻。

透過步行認識城市

瀏覽城市山人粉絲專頁，常可見董威言分享自身登山經驗及對台灣山岳文化的觀察，近年他更寫下背著兒子行走「台北大縱走」92公里山徑的紀錄，將台北郊山的人文自然景觀帶到讀者眼前。董威言透露，自己結婚生子前熱衷於高山百岳，較少關注住家附近的淺山，但透過台北大縱走健行，讓他發現過去不熟悉的郊山風景，也重新認識自己居住的城市。

董威言認為台北這座城市的一大特色在於位置離郊山很近，搭乘捷運、公車或騎YouBike即可抵達登山口，交通十分便捷。此外台北從海拔100公尺到1,000公尺的山林，都有視野極佳的地點可眺覽夕陽與城市燈火，這項特色在其他地方實屬少見。董威言建議民眾可依自身體力與喜好，選擇適合的觀夕景點，但上山務必攜帶頭燈，並事先下載離線地圖，留意自身安全。

走入郊山眺望夕景

談及欣賞夕陽的淺山地點，董威言推薦位於士林的劍潭山步道，這座海拔153公尺的小山鄰近鬧區，且步徑平緩易行，即使在夜幕低垂時下山也相對安全。步道上的「微風觀景平台」及「老地方觀景平台」，不僅是當地居民晨運及交誼的場所，也是眺望夕陽的絕佳位置。由近而遠可見台北表演藝術中心、基隆河、台北101大樓、淡水河及觀音山，也不時可見松山機場起降的飛機穿過高空。傍晚時分橘紅霞彩遍染層層疊疊的市景、河域與遠山，構成令人心馳神往的夕陽美景。

若想欣賞360度的台北盆地風光，董威言推薦前往北投軍艦岩，雖然海拔僅約190公尺，卻擁有極佳視野。晴日傍晚爬上矗立山間、宛如船艦的巨大岩石，便可俯瞰綿延起伏的大屯山系、五指山系及觀音山。隨著夕色由金橘、橙紅漸漸轉為柔粉，讓整座城市美不勝收。

大屯山上橙紅夕暉映照芒花的美景令人心馳神往。（攝影／葉琳喬）
大屯山上橙紅夕暉映照芒花的美景令人心馳神往。（攝影／葉琳喬）

位於台北盆地東南方的南港山系，海拔高度約在200至400公尺間，雖然鄰近市區卻保有豐富生態，傍晚時分金色光線穿透葉隙，將林路照耀得如夢似幻，穿行其中還可能幸運地遇見覓食的藍腹鷴及白鼻心。董威言分享只要在南港山系步道上開闊之處，都可欣賞夕陽及百萬夜景，其中象山步道觀景台視野最佳，在日夜交替的魔幻時刻，台北101大樓及燈火輝煌的信義區籠罩在金黃餘暉下，堪稱台北市夕照名景。

登上高處賞看秋芒

董威言表示相較於熱鬧的郊山步道，登上海拔1,000公尺以上的山頂需要體力，因此人潮較少，若自身體力不錯又享受孤寂感，他推薦可前往陽明山國家公園的七星山，傍晚登頂時可眺望台北市的金色燈海及北海岸風景，「登上高處不只可欣賞美麗的夕陽，等城市燈火漸次亮起，還可逐一辨識自己熟悉的地標，看見與白日不同的城市面貌。」

入秋後陽明山國家公園處處可見芒草花海，董威言特別推薦大屯火山群的向天山、面天山步道及大屯山助航站一帶，每年10至11月到此健行，傍晚時都可見到橙紅夕色中隨風搖曳的芒花。

悠遊河岸欣賞落日

想欣賞夕陽除了登高一途，董威言也推薦民眾騎單車遊賞河岸夕照。行遍台北市河濱自行車道的他，最推薦內湖區至南港區河濱路段，董威言表示這一帶人潮較少，傍晚時一邊騎單車吹風、一邊欣賞橘紅夕陽映照寬闊的河岸，十分舒服愜意，行經松山一帶時，還可轉進饒河街觀光夜市品嘗小吃。

另一條董威言推薦的賞夕陽單車路線，則是從大稻埕碼頭沿著淡水河往北騎行，沿途可見浮光躍金的河景，轉進社子島時則有觀音山及大屯山系相伴，紅彤雲霞與山光水色相映，同樣療癒身心。他也推薦用步行方式探索傍晚時分的大稻埕，民眾可先在碼頭欣賞遍染金燦夕彩的淡水河岸，之後再到迪化街尋找美食、遊逛古色古香的街屋建築，在日夜交替的時刻，漫步在大稻埕新舊交融的風景之間。

瑰麗霞光為台北秋日傍晚增添浪漫氛圍，此時不妨暫時放下煩惱，上山眺覽城市燈火、欣賞橙紅暮色映襯秋芒，或漫遊於金黃燦爛的水岸，感受秋日的溫暖與療癒。

傍晚在社子島沿岸可欣賞落日餘暉與山光水色交映的景致。（攝影／杭大鵬）
傍晚在社子島沿岸可欣賞落日餘暉與山光水色交映的景致。（攝影／杭大鵬）

※傍晚上山請攜帶頭燈、事先下載離線地圖，留意自身安全。

【完整內容請見《台北畫刊》12月號635期】。

台北畫刊669期-多元台北繽紛遊 精彩耀眼每一刻
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