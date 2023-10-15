快訊

高雄青龍宮傳槍響廟公遭人開10槍 手、腹中彈送醫搶救

吃飯不忌口也能控制血糖？5招從改變進食順序做起

最好不要一大早就喝咖啡？牙醫籲保護牙齒 剛起床別吃3食物

大地系農遊 漫步里山風景

聯合新聞網／ 臺北畫刊
鵝尾山水梯田是台北市極具代表性的里山農村地景。（攝影／李智為）
鵝尾山水梯田是台北市極具代表性的里山農村地景。（攝影／李智為）

【文 Edith・攝影 李智為、賴智揚】

漫步鳥語山林田野，

在翠綠山色與棕褐大地間，

走進與自然交會的里山景色。

「里山」一詞最早由日本提出，意指山與平原交界處，涵蓋森林、聚落、梯田、農園和果園等地帶。人類在此利用自然資源經營農業，同時保存動植物棲地，體現人與自然共好的生活型態。「台北市出去玩戶外生活分享協會」秘書長吳雲天不但熱衷於探訪古道，更籌組里山義工隊協助傳承淺山生活文化，他也以自身漫遊淺山村落的經驗，分享台北市的里山特色。

散落群峰間的田園地景

「台灣與日本自然環境相似，自古以來人們就在淺山地帶務農，而台北市四周淺山環繞，至今仍有許多務農的里山聚落。」吳雲天表示陽明山國家公園南側北投、士林一帶的淺山，都屬於里山區域。以舊名「坪頂」的士林平等里為例，早期居民在此開闢梯田及水圳，至今聚落仍引用百年水圳灌溉農地。走進鵝尾山水梯田一帶，放眼望去盡是褐黃土壤與青綠田野交織的大地風景，來此除可看見依山開墾的農村景貌，也可遇見在田間躬耕勞作的居民。此外平等里四季景觀分明，不但田園作物隨季節輪種，還可欣賞春櫻、秋楓等四季美景。

鄰近平等里的大崎頭步道可俯瞰水光粼粼的梯田美景。（攝影／賴智揚）
鄰近平等里的大崎頭步道可俯瞰水光粼粼的梯田美景。（攝影／賴智揚）

「位於平等里北側的擎天崗，早年為農家放牧牛隻之地，周邊步道四通八達，可連結各個里山聚落。」吳雲天推薦民眾可沿著台北大縱走第三段的風櫃嘴、頂山、石梯嶺步道抵達擎天崗草原，一路欣賞開闊山稜上的雪白秋芒。此外他也推薦從聖人瀑布附近進入平等里聚落，或依循荷蘭古道通往擎天崗，途中可見農園、石砌駁坎等人文景色，以及森林、溪谷及草原等自然地貌。

坐落在七星山及大屯山群峰之間的竹子湖農家聚落，也是吳雲天推薦一遊的里山區域。竹子湖在日本時代設有蓬萊米原種田，其生產的稻米隨後推廣至全台各地，如今當地轉型成休閒農業，原本的水田改種海芋及繡球花等季節花卉，每年春夏皆可見繽紛花田鑲嵌在蒼翠群峰間。若在秋日造訪竹子湖，吳雲天則推薦可連走面天山步道、中正山步道，途中穿越里山農園，還可順道欣賞滿山遍野的銀白芒花。

敬仰自然的茶山文化

吳雲天指出，木柵貓空也是標準的里山區域，此地生產的正欉鐵觀音茶和文山包種茶聞名全國，此外文山區老泉里也是綠竹筍的重要產地。吳雲天推薦民眾來此可走訪木柵茶葉古道，步循早年農民運茶下山之路，或沿著台北大縱走第七段而行，一路可見翠綠茶園、土角厝，還可順道體驗農家採茶、製茶、賣茶的傳統文化。

貓空地區四季各有不同風情，民眾可依季節安排品茗、賞花、踏青、大啖美食等里山農遊。11月民眾還可參加台北「里山川」系列活動，體驗在地茶產業文化、宮廟信仰及自然生態，屆時也可至現場觀賞優人神鼓的「祭天」演出。

與萬物共好的自然美學

吳雲天認為，台北里山特色在於朝向友善環境的精緻農業發展。例如內湖白石湖地區的農場除了採有機耕作，也推出採收時令蔬果的食農體驗活動，而友善土地的生產方式，也反映在生態環境的變化上。吳雲天表示，台北市多年來努力恢復螢火蟲及樹蛙棲地，「這類具有生態指標性的物種能存活下來，即與里山友善環境的農業經營方式有關。」例如在竹子湖陽明溪畔、貓空草湳橋下的指南溪及木柵公園萃湖等地，春夏之交都有大量螢火蟲飛舞，而在平等里、擎天崗、竹子湖和貓空一帶未施用農藥的溪溝及土地，則可看見樹蛙蹤影。

漫遊貓空不時可見農人採茶的里山生活樣貌。（攝影／李智為）
漫遊貓空不時可見農人採茶的里山生活樣貌。（攝影／李智為）

台北里山的另一特色是森林覆蓋率高，且交通便捷容易親近。吳雲天指出，台北大縱走步道串聯淺山森林，沿途林相優美且溪流遍布，綠色植物交錯，生長各種蕨類，民眾健行之際便能穿梭里山聚落，種種都是台北里山的迷人之處。吳雲天表示，「生活在繁忙的城市中，人們更需要接觸自然，而里山正是讓人獲得身心平衡的地方。」

里山不僅擁有豐富的生態，也銘刻著先民與土地長久互動的歷史。走進里山，不但能透過輪種的旬物及森林的生息重新感受四季，也能看見人類與萬物和諧共處的美學，而這正是里山無可取代的價值。

※登山前可先下載離線地圖，確保自己走在正確的路徑。

【完整內容請見《台北畫刊》10月號669期】。

台北畫刊669期-多元台北繽紛遊 精彩耀眼每一刻
台北畫刊669期-多元台北繽紛遊 精彩耀眼每一刻

延伸閱讀

連假遊臺北訪貓空！搭纜車走步道、嚐特色茶料理

開啟五感享受後山淨心慢旅 親近土地擁抱自我療癒體驗

雙十連假遊貓空！搭纜車走步道、嚐特色茶料理

北市大同區某危老連續壁疑出問題 土木技師：初判可控制範圍

相關新聞

親子同樂 內湖郊遊趣

內湖區因有山丘、湖泊、河流等天然美景，常被人以「離塵不離城」讚譽。不妨找個假日與家人至碧湖公園享受湖光山色，也可選擇到白石湖休閒農業區賞花、漫步山林，近距離感受自然之美。

湖光市場嘗鮮 飲食作家話家常

歷史悠久、外觀傳統樸實的湖光市場，不僅是在地居民日常採買的好去處，也是到大湖公園、碧山巖、白石湖休憩後走逛的好地方。無論是選購生鮮食材、日常用品，或是享受二手商品挖寶的樂趣，都能在此獲得滿足。

彩虹系紀行 擁抱多元城市

10月秋氣和暢，正是大地染上繽紛色彩的時節，與此同時城市街頭也湧動著絢爛的彩虹旗海。在台北舉辦超過20年的臺灣同志遊行於10月登場，此外還有一系列彩虹觀光活動，讓10月的台北沉浸在多元、平等及自由的氛圍。除了參與彩虹遊行，民眾也可走訪「臺灣彩虹公民行動協會」秘書長蔡雅婷分享的彩虹地景，一探台北彩虹文化發展脈絡。

青藍系騎遊 探索畫堤故事

沿著河岸騎單車及跑步，或是在河濱草地席地野餐、聽演唱會，已是台北人生活的一部分，近年民眾在河濱運動或遊憩時，都能看見宛如巨大繪本的「台北新畫堤」。這些河堤壁畫呈現在地歷史、人文及環境特色，有如社區的入口意象，而豐富的畫堤故事也引人進一步探詢。喜愛單車旅行的台北市工務局水利工程處處長陳郭正分享自己的台北水岸私房景點，邀請民眾以象徵水域的「藍帶」作為旅遊主題，以騎單車的方式串聯畫堤、河流和溼地，來場飽覽自然風光的青藍色騎旅。

暖色系輕旅 穿越魔幻時刻

日夜交替之際，隨著陽光傾斜角度變化，天空變得絢爛多彩，景物也籠罩在暖色光暈中。此時不妨跟著FB粉絲專頁「城市山人」經營者董威言的輕旅軌跡，穿越山林、河岸及碼頭，來場追夕之旅，欣賞台北一日之中格外耀眼的時刻。

大地系農遊 漫步里山風景

「里山」一詞最早由日本提出，意指山與平原交界處，涵蓋森林、聚落、梯田、農園和果園等地帶。人類在此利用自然資源經營農業，同時保存動植物棲地，體現人與自然共好的生活型態。「台北市出去玩戶外生活分享協會」秘書長吳雲天不但熱衷於探訪古道，更籌組里山義工隊協助傳承淺山生活文化，他也以自身漫遊淺山村落的經驗，分享台北市的里山特色。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。