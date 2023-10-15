大地系農遊 漫步里山風景

【文 Edith・攝影 李智為、賴智揚】

漫步鳥語山林田野，

在翠綠山色與棕褐大地間，

走進與自然交會的里山景色。

「里山」一詞最早由日本提出，意指山與平原交界處，涵蓋森林、聚落、梯田、農園和果園等地帶。人類在此利用自然資源經營農業，同時保存動植物棲地，體現人與自然共好的生活型態。「台北市出去玩戶外生活分享協會」秘書長吳雲天不但熱衷於探訪古道，更籌組里山義工隊協助傳承淺山生活文化，他也以自身漫遊淺山村落的經驗，分享台北市的里山特色。

散落群峰間的田園地景

「台灣與日本自然環境相似，自古以來人們就在淺山地帶務農，而台北市四周淺山環繞，至今仍有許多務農的里山聚落。」吳雲天表示陽明山國家公園南側北投、士林一帶的淺山，都屬於里山區域。以舊名「坪頂」的士林平等里為例，早期居民在此開闢梯田及水圳，至今聚落仍引用百年水圳灌溉農地。走進鵝尾山水梯田一帶，放眼望去盡是褐黃土壤與青綠田野交織的大地風景，來此除可看見依山開墾的農村景貌，也可遇見在田間躬耕勞作的居民。此外平等里四季景觀分明，不但田園作物隨季節輪種，還可欣賞春櫻、秋楓等四季美景。

鄰近平等里的大崎頭步道可俯瞰水光粼粼的梯田美景。（攝影／賴智揚）

「位於平等里北側的擎天崗，早年為農家放牧牛隻之地，周邊步道四通八達，可連結各個里山聚落。」吳雲天推薦民眾可沿著台北大縱走第三段的風櫃嘴、頂山、石梯嶺步道抵達擎天崗草原，一路欣賞開闊山稜上的雪白秋芒。此外他也推薦從聖人瀑布附近進入平等里聚落，或依循荷蘭古道通往擎天崗，途中可見農園、石砌駁坎等人文景色，以及森林、溪谷及草原等自然地貌。

坐落在七星山及大屯山群峰之間的竹子湖農家聚落，也是吳雲天推薦一遊的里山區域。竹子湖在日本時代設有蓬萊米原種田，其生產的稻米隨後推廣至全台各地，如今當地轉型成休閒農業，原本的水田改種海芋及繡球花等季節花卉，每年春夏皆可見繽紛花田鑲嵌在蒼翠群峰間。若在秋日造訪竹子湖，吳雲天則推薦可連走面天山步道、中正山步道，途中穿越里山農園，還可順道欣賞滿山遍野的銀白芒花。

敬仰自然的茶山文化

吳雲天指出，木柵貓空也是標準的里山區域，此地生產的正欉鐵觀音茶和文山包種茶聞名全國，此外文山區老泉里也是綠竹筍的重要產地。吳雲天推薦民眾來此可走訪木柵茶葉古道，步循早年農民運茶下山之路，或沿著台北大縱走第七段而行，一路可見翠綠茶園、土角厝，還可順道體驗農家採茶、製茶、賣茶的傳統文化。

貓空地區四季各有不同風情，民眾可依季節安排品茗、賞花、踏青、大啖美食等里山農遊。11月民眾還可參加台北「里山川」系列活動，體驗在地茶產業文化、宮廟信仰及自然生態，屆時也可至現場觀賞優人神鼓的「祭天」演出。

與萬物共好的自然美學

吳雲天認為，台北里山特色在於朝向友善環境的精緻農業發展。例如內湖白石湖地區的農場除了採有機耕作，也推出採收時令蔬果的食農體驗活動，而友善土地的生產方式，也反映在生態環境的變化上。吳雲天表示，台北市多年來努力恢復螢火蟲及樹蛙棲地，「這類具有生態指標性的物種能存活下來，即與里山友善環境的農業經營方式有關。」例如在竹子湖陽明溪畔、貓空草湳橋下的指南溪及木柵公園萃湖等地，春夏之交都有大量螢火蟲飛舞，而在平等里、擎天崗、竹子湖和貓空一帶未施用農藥的溪溝及土地，則可看見樹蛙蹤影。

漫遊貓空不時可見農人採茶的里山生活樣貌。（攝影／李智為）

台北里山的另一特色是森林覆蓋率高，且交通便捷容易親近。吳雲天指出，台北大縱走步道串聯淺山森林，沿途林相優美且溪流遍布，綠色植物交錯，生長各種蕨類，民眾健行之際便能穿梭里山聚落，種種都是台北里山的迷人之處。吳雲天表示，「生活在繁忙的城市中，人們更需要接觸自然，而里山正是讓人獲得身心平衡的地方。」

里山不僅擁有豐富的生態，也銘刻著先民與土地長久互動的歷史。走進里山，不但能透過輪種的旬物及森林的生息重新感受四季，也能看見人類與萬物和諧共處的美學，而這正是里山無可取代的價值。

※登山前可先下載離線地圖，確保自己走在正確的路徑。

【完整內容請見《台北畫刊》10月號669期】。