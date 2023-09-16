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人文帶路尋旅中正

聯合新聞網／ 臺北畫刊
中正紀念堂特色景觀豐富，如民主大道兩旁的花壇紅綠植栽相互輝映，鮮亮討喜。（攝影／林煒凱）
中正紀念堂特色景觀豐富，如民主大道兩旁的花壇紅綠植栽相互輝映，鮮亮討喜。（攝影／林煒凱）

【文 黃思齊・攝影 林煒凱、李智為】

欲探究台北的文化底蘊，不妨走趟中正區，這裡不僅有中正紀念堂、郵政博物館等交通便利的景點，也可恣意漫步於綠意盎然的台北植物園、走進在地常民文化的南機場夜市，細細品味台北獨特的文化、自然與在地生活風情。

特色景觀豐富 國立中正紀念堂

占地遼闊、氣勢恢弘的中正紀念堂，是許多遊客來到台北的必訪景點之一。主堂體的銅像大廳開放日每逢整點，便會進行三軍儀隊禮兵交接，每日民主大道升旗台也會舉行升降旗典禮，兩者都是遊客來此必看的特色儀式。此外園區還有廣闊的草坪、庭園造景與池塘，並種植超過50萬株植栽。遊客冬季可至梅花區觀賞「果梅」、「宮粉梅」、「純香梅花」，春季則可在櫻花區觀賞「大漁櫻」、「修繕寺寒櫻」等日本品種櫻花，不同的四季景觀，使其成為闔家遊憩的好去處。

通往幸福道路 愛國東路婚紗街

中正紀念堂是新人拍攝婚紗照的熱門地點，位於大孝門一側的愛國東路，也因此吸引許多婚紗業者進駐，發展成台北市第一條婚紗街。除了婚紗攝影，男仕禮服、媽媽婚宴服及喜餅等需求，也能在此滿足。逛完中正紀念堂，不妨與情人至此來場浪漫約會，漫步在寬廣的人行步道上，觀賞精緻時尚的櫥窗，享受甜蜜的幸福氛圍。

愛國東路婚紗店林立，吸引許多新人前往諮詢。（攝影／林煒凱）　
愛國東路婚紗店林立，吸引許多新人前往諮詢。（攝影／林煒凱）　

沉浸知識趣味 郵政博物館

郵政博物館匯聚從古至今的郵驛歷史、中華郵政的時代印記，以及各國珍貴郵票典藏。不僅展出古今的郵筒與郵車，還有世界第一枚郵票「黑便士」及我國第一套「海關一次雲龍郵票」。除了靜態展覽，館內還有多媒體互動設施，遊客在吉祥物「郵鴿阿波」的帶領下，可體驗信件從撰寫、投遞到送達的旅程，相當適合學校團體校外參觀及親子同遊。

郵政博物館設有趣味互動裝置，讓遊客在遊戲中了解郵政業務。（攝影／李智為）
郵政博物館設有趣味互動裝置，讓遊客在遊戲中了解郵政業務。（攝影／李智為）

悠遊城市綠洲 台北植物園

種植多達2,000種植物的台北植物園，蒐羅來自全世界及台灣各地的植物，園內規畫不同主題展示區，如種植兔尾草、虎耳草的「十二生肖植物區」，以及可觀賞到荷花、凌霄花、梔子花的「文學植物區」，展示與佛陀世界相關的無憂樹、優曇華、孟加拉榕的「佛教植物區」等。另在「多肉植物區」還可見到長長的霸王鞭、灌木狀的金剛纂等，令人眼界大開。

台北植物園展示多種珍貴植物，遊客遊憩之餘也可親近自然生態。（攝影／林煒凱）
台北植物園展示多種珍貴植物，遊客遊憩之餘也可親近自然生態。（攝影／林煒凱）

實力美食群聚 南機場夜市

南機場市場有多家曾獲米其林、必比登、餐盤推薦的美食藏身其中，如「山內肉」嚴選上等仿土雞，以獨家手法烹調出Q 彈肉質；「阿男麻油雞」以麻油湯底搭配新鮮溫體雞肉，入口溫潤鮮香；「無名推車燒餅」以爐火慢焙烤出外酥內軟的鹹、甜酥餅，風味樸實；「玉米家」提供多達5種口味、5 種辣度的烤玉米，為其風味再添層次，都是饕客的口袋名單。從古蹟到夜市美食，中正區隨處可見承載台北市歷史與日常交織的人文景觀。漫步其間，感受到的不僅是特色景點與多元化美食，更是歷經時光淬鍊的經典。

南機場夜市有不少米其林推薦的平價美食藏身其中。（攝影／林煒凱）
南機場夜市有不少米其林推薦的平價美食藏身其中。（攝影／林煒凱）

準備出發｜尋旅中正一探城市底蘊

中正紀念堂➡愛國東路婚紗街➡南門（麗正門）➡國立台灣博物館南門館➡南門（麗正門）➡台灣菸酒專賣局➡牯嶺街小劇場➡郵政博物館（本館）➡二二八國家紀念館➡國立台灣藝術教育館➡台北植物園➡孫運璿科技人文紀念館➡南機場夜市

INFO

國立中正紀念堂

台北市中正區中山南路21號

02-2343-1100

各場域、活動開放時間請見官網

【完整內容請見《台北畫刊》9月號668期】。

台北畫刊668期-秋日暢遊台北城 日日夜夜都精彩
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名廚與東門市場的 吃好之道

週日早晨的東門市場人潮蜂擁，卻不見過於高昂喧囂的叫賣聲，倒是常見對食材講究的客人熟門熟路地走向攤商詢問貨況，儼然像是採辦行家的姿態，映現出周邊文教區特有的生活鏡像。而對名廚程安琪來說，置身東門市場就像走進自家廚房，隨時能體驗洗練又優雅的「吃好之道」。

絢秋饗宴 大啖豐美旬食

「旬食」是指依季節變化，以當令盛產食材烹調而成的料理，除可品嘗一期一會的美味，更體現尊重自然生息的心意。儘管在便利的現代社會，民眾隨時能買到不同季節的食材，但時令蔬果做成的料理，最是令人食指大動。在飲食作家盧怡安的引領下，品嘗台北秋季美食不僅止於滿足味蕾，更是一場串聯自然風光的感官之旅。

秋日散策 悠遊郊野風光

隨著秋天的腳步越來越近，是時候擺脫炎夏，在颯爽的微風中展開旅行。旅遊節目主持人Janet大方分享在台北點滴累積的漫遊心得，不論是戶外或室內，秋天的台北都擁有充滿季節感的獨特個性。

城市秋聲 聆賞樂音悠揚

秋季的台北氣候舒適，最適合參加戶外音樂節，在戶外草地度過有音樂相伴的時光。讓台北流行音樂中心董事長黃韻玲為樂迷領路，一同走進不同主題的戶外音樂活動，感受屬於台北的輕鬆生活節奏。

藝術秋遊 探索自由城市

台北市一整年都有豐富的藝文活動，入秋後更有結合在地特色的「台北白晝之夜」、「大稻埕國際藝術節」等活動盛大開展。不妨跟著台北市文化局局長蔡詩萍的秋季藝術旅遊指南，探訪台北這座遊覽不盡的無牆美術館。

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