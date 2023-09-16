城市秋聲 聆賞樂音悠揚

【文 Edith・圖 台北流行音樂中心、文化部影視及流行音樂產業局】

微涼秋日，音樂盛會從不間斷，

一起走進戶外舞台，隨音樂盡情搖擺，

享受台北秋日的隨興節奏。

秋季的台北氣候舒適，最適合參加戶外音樂節，在戶外草地度過有音樂相伴的時光。讓台北流行音樂中心董事長黃韻玲為樂迷領路，一同走進不同主題的戶外音樂活動，感受屬於台北的輕鬆生活節奏。

爵士風格融入台北

談到舉辦音樂節的意義，黃韻玲表示音樂節不僅是匯聚人群的平台，更是一地城市性格及生活態度的展現。1990年代初期黃韻玲在美國洛杉磯錄音期間，曾受邀參加社區舉辦的音樂活動，回憶當時情景，一群爵士樂手隨興演奏、民眾隨著樂音席地野餐、孩子們則盡情在草地上玩耍，現場氣氛愜意而放鬆，這幕情景至今仍深印在她心中，帶給她「音樂即生活」的感動。

「爵士樂與生活非常親近，是放鬆、慵懶的，你可以帶上咖啡，找個舒服的地方坐下，輕鬆自在地跟著音樂搖擺。」黃韻玲認為爵士是很人性化的音樂，樂手會透過演奏表達心情，「聆聽爵士樂就像在跟台上的人聊天，有時聽爵士演奏會笑出來，因為你會聽出樂手之間有趣的對話。」

每年初秋登場的「臺北爵士音樂節」，是台北極具代表性的城市音樂品牌，今年活動選在大安森林公園及北流戶外表演空間演出。黃韻玲提到，臺北爵士音樂節2022年演出時適逢大雨，但觀眾仍不辭風雨前來，時晴時雨、變幻不定的天氣，反倒成了戶外音樂節的特色及魅力。

今年臺北爵士音樂節於9月26日至10月15日舉行，除了有新加坡與波蘭的爵士樂團演出，進駐北流的店家也將響應音樂節活動，一同打造台北的爵士生活風格。黃韻玲指出，北流不只提供展演空間，目前更有二十多間特色店家進駐，逐漸形成音樂生活聚落。樂迷來此除了能參加音樂節或欣賞表演，也能順道走逛園區內的樂器行、黑膠唱片行、風格選物店，或到咖啡館、酒吧喝一杯。此外她表示，北流也有結合餐飲與表演的「北流卡夫卡」進駐，讓樂迷享受有歌有酒的愜意時光。

音樂城市不斷電

除了臺北爵士音樂節，入秋後至年底，台北還有許多音樂活動值得參與。黃韻玲首先分享北流舉辦的「北流金舞台歌唱大賽」，她表示喜歡音樂的人很多，但不見得所有人都有機會登上舞台，因此北流希望透過舉辦歌唱大賽及其它各種音樂活動，讓每個人都能找到自己喜歡的參與形式，一起享受音樂時光，歡迎民眾於9月24日決賽當天到場共襄盛舉。

「臺北音樂不斷電」有眾多樂團新秀演出，台下樂迷也隨之搖擺。（圖／臺北流行音樂中心）

展現多元文化精神的「世界音樂節」，預計10月12至15日在北流登場，屆時來自世界各國的表演團隊，將以各式傳統樂器演奏音樂，為樂迷獻上療癒溫暖的歌聲，並透過交流活動引領台灣音樂走向國際。樂迷還可關注由政治大學學生主辦、於9月24日舉行的「雨山祭」，政大附近潮溼多雨的天氣、山林氛圍及具實驗性質的音樂表演，形成雨山祭的獨特風格。

今年11月首度舉辦的「北流音樂生活節」結合音樂與城市野營文化，形塑出不一樣的台北生活風格；「臺北音樂不斷電」系列活動則是流行音樂產業的交流平台，除了舉辦產業講座，也提供舞台讓創作新秀展現才華。預計12月中旬舉辦的「喔北搖音樂節」，涵蓋獨立音樂、搖滾樂和流行曲風，表演內容多元自由，更規畫主題市集讓民眾參與。黃韻玲期望平常為生活忙碌的樂迷，都能在音樂節釋放壓力、放鬆身心。

與美妙街聲不期而遇

黃韻玲表示除了音樂節活動，台北街頭處處都有音樂表演，只要願意用心聆聽，就能讓音樂進入生活。她說自己經常到大安森林公園欣賞街頭藝人演出，尤其喜歡看見人們一邊野餐、散步，一邊享受音樂節奏的風景。黃韻玲也回憶，有次週末和家人在北流文化館大廳喝咖啡，當時有位街頭歌手向觀眾談起自己喜愛的歌曲，而那首歌正是她創作的曲目，「他不曉得我就坐在遠處聽他唱歌。」黃韻玲說道。

正如黃韻玲所分享，人們在音樂裡不期而遇、共享喜愛的事物，而串聯音樂、自

然、美食和社交的戶外音樂活動，則有如繁忙城市生活裡的綠洲，讓每個為音樂留步、搖擺或隨之哼唱的人，都能暫時解放緊繃的身心，享受一段愜意時光。

「世界音樂節」邀請世界各地的音樂團隊，帶來風格多元且療癒人心的演出。（圖／文化部影視及流行音樂產業局）

【完整內容請見《台北畫刊》9月號668期】。