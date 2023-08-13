咖啡新味 體驗質感生活

【文 楊喜鈞・攝影 鄒保祥】

【Routine Coff¬ee】

由攝影棚改造的「Routine Coffee」，空間以白色為主調，推開黑框玻璃門，映入眼簾的是裸磚白牆搭配植栽、老件家具及工藝品等軟裝家飾，烘托出溫馨又不失時髦的生活感，已成為許多名人、網紅聚餐打卡的首選。

Routine Coffee「好拍」的不只環境，還有美味的餐點。發想自韓式烤肉的「香烤厚切豬五花飯」，綴以溏心蛋、黃金泡菜及小番茄等，不僅營養更均衡，視覺色彩也極為療癒。午茶時刻點杯以藍柑橘果露調製的「精靈咖啡拿鐵」，美麗的藍白漸層，甫上桌就令人驚豔不已；再來份加厚版冰淇淋布朗尼，感受外脆內軟、分量感十足的濃郁香甜。料理從擺盤、食器都經過精心搭配，讓味覺與視覺相得益彰。

Routine Coffee用餐區大致分為沙發座椅區、北歐晚宴大長桌區及閣樓造景包廂，宛如住家般的格局規畫，呼應餐廳名稱，帶出愜意自在的生活情態；亦為專業攝影師的店長Vensen，也發揮其美感意識，除了以歐風的家飾選物營造閒適氛圍，也嚴選食材及調理方法，開發各式「好看又好吃」的餐點。不僅滿足客人的味蕾，也期望來客能透過個人攝影視角，拍下屬於自己的日常美好。

INFO

Routine Coffee

地址：台北市南港區市民大道七段230號

時間：12:00-18:00（週三、週日公休，週五、週六12:00-20:30）

電話：02-2555-6680

用餐區的斜屋頂閣樓造景別具特色，溫馨感十足。（攝影／鄒保祥）

【玉虫画室】

隱身南港無尾巷，以老宅改建的複合式咖啡廳「玉虫画室」，由骨子裡流淌日本魂的三位跨領域創辦人共同經營。低彩度、低修飾的日系裝潢，使整體空間更顯素雅舒適。

鑲嵌於木牆內的金魚缸，體現經營者獨樹一格的藝術美感。「在空間中帶入水的流動感，能讓人們放鬆心情、放緩生活步調，使創作靈感隨之湧現。」創辦人之一Zoe分享道。關於「創作」相關的元素，在玉虫画室隨處可見：大面書牆、一隅的畫室等；餐點則洋溢季節感，訴求發揮食材特色。夏季供應的檸檬冰咖啡，以現點鮮榨檸檬汁取代調味糖漿，鹹食則有增加大量鮮蔬的健康版炒麵麵包；冬季則供應添加橙酒的熱可可，為香甜的可可飲增添幾許果香和微醺感，讓顧客從品嘗美食的過程中，便能感知四季的流轉。Zoe解釋，餐點多為自製，是希望能親自掌握食材及配方比例，以最滿意的口味提供給客人，言談間流露出藝術家對完美的堅持。

此外Zoe表示，店內桌椅高度皆以友善閱讀、寫作而設計，並附有插座，同時也是寵物友善空間。在這裡無論是想讀本好書、辦公，或帶毛小孩散步途中小憩，都能體驗氣質滿載的美學時光。

INFO

玉虫画室

地址：台北市南港區南港路二段118巷11號

時間：12:00-19:00

常見於日本文化的金魚，為玉虫画室帶來濃厚的日式氛圍。（攝影／鄒保祥）

添加新鮮蔬菜製作的炒麵麵包，讓庶民美食再升級。（攝影／鄒保祥）

【完整內容請見《台北畫刊》8月號667期】。